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Дор - Психология Таро

Дор Джессика - Психология Таро - Самопознание через архетипы и бессознательное
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Tarot and Psychology
Таро — это книга с семьюдесятью восемью секретами, которые раскрываются перед вами со временем. Карты наделены значением, но оно часто меняется, а потому в зависимости от контекста одна и та же карта может трактоваться как помощь, чары, талисман или благословение. Как известно, карты Таро в их современном виде появились еще в XV веке в эпоху европейского Возрождения, но говорят, что заключенные в них тайны и тотемы корнями уходят в Древний Египет и Древнюю Грецию.
По легенде, египетские мистики спрятали секреты духовной эволюции — того, как полностью слиться с абсолютом, — в колоде игральных карт. Превратив свои тайны в карты, они надеялись на века сохранить тяжким трудом добытую мудрость с помощью человеческих пороков. Они больше верили в склонность человека к азартным играм, чем в его стремление изучать священные тексты и принимать высшее учение в устной традиции. Они понимали, что люди в первую очередь будут играть в Таро, а не продвигаться с помощью карт по духовному пути. Но для тех, кто интересуется духовным ростом, карты становятся семьюдесятью восемью магическими порталами, внутри которых скрыты тайны.
Это легенда, а значит, она не претендует на историчность и достоверность. Не существует физических подтверждений этому рассказу. Но Таро, как вы скоро узнаете, освобождают воображение из оков сомнений и рационализма. Карты способствуют тому, чтобы снова пробудилась та часть нашего существа, которой хватает мужества верить во что-то без материальных доказательств.
Сегодня люди берутся за Таро по разным причинам. Вытягивая карты, мы можем вызвать синхронизацию. В ходе этого священного процесса мы ощущаем невидимую связь между внутренним и внешним мирами.
Также эта практика раскрывает потенциал, помогает посеять семена возможностей в почву сердца так, чтобы их корни были крепкими. Чтобы побеги набрались силы и выдержали тяжесть медленно наливающегося плода или цветка.
При необходимости расклады Таро можно воспринимать как полотно, чтобы проецировать на него свою внутреннюю жизнь, не опасаясь навредить себе и другим. Так как проецирование — естественная и нормальная функция человеческого воображения, Таро позволяет приручить эту силу и использовать ее во благо. Перенос внутренних переживаний на такие физические объекты, как карты, создает дистанцию и свободное пространство, где можно перевести дух, изменить отношение к себе и выбрать новую наблюдательную позицию. Карты позволяют в безопасных условиях увидеть и осмыслить самые малопривлекательные части нас самих.

Дор Джессика - Психология Таро - Самопознание через архетипы и бессознательное

Пер. с англ. А. Усачевой. — Москва: МИФ, 2024. — 496 с. : ил. — (Таро МИФ).
ISBN 978-5-00214-318-4

Дор Джессика - Психология Таро – Содержание

РАЗДЕЛ 1
  • Что такое Таро
  • Таро и психология: краткая история
  • Обо мне
  • Знакомство с картами
  • Архитектура колоды из семидесяти восьми карт
  • Как пользоваться этой книгой
РАЗДЕЛ 2
Старшие арканы
  • Шут
  • Маг
  • Верховная Жрица
  • Императрица
  • Император
  • Иерофант
  • Влюбленные
  • Колесница
  • Сила
  • Отшельник
  • Колесо Фортуны
  • Справедливость
  • Повешенный
  • Смерть
  • Умеренность
  • Дьявол
  • Башня
  • Звезда
  • Луна
  • Солнце
  • Суд
  • Мир
Младшие арканы
  • Туз Жезлов
  • Двойка Жезлов
  • Тройка Жезлов
  • Четверка Жезлов
  • Пятерка Жезлов
  • Шестерка Жезлов
  • Семерка Жезлов
  • Восьмерка Жезлов
  • Девятка Жезлов
  • Десятка Жезлов
  • Паж Жезлов
  • Рыцарь Жезлов
  • Королева Жезлов
  • Король Жезлов
  • Туз Кубков
  • Двойка Кубков
  • Тройка Кубков
  • Четверка Кубков
  • Пятерка Кубков
  • Шестерка Кубков
  • Семерка Кубков
  • Восьмерка Кубков
  • Девятка Кубков
  • Десятка Кубков
  • Паж Кубков
  • Рыцарь Кубков
  • Королева Кубков
  • Король Кубков
  • Туз Пентаклей
  • Двойка Пентаклей
  • Тройка Пентаклей
  • Четверка Пентаклей
  • Пятерка Пентаклей
  • Шестерка Пентаклей
  • Семерка Пентаклей
  • Восьмерка Пентаклей
  • Девятка Пентаклей
  • Десятка Пентаклей
  • Паж Пентаклей
  • Рыцарь Пентаклей
  • Королева Пентаклей
  • Король Пентаклей
  • Туз Мечей
  • Двойка Мечей
  • Тройка Мечей
  • Четверка Мечей
  • Пятерка Мечей
  • Шестерка Мечей
  • Семерка Мечей
  • Восьмерка Мечей
  • Девятка Мечей
  • Десятка Мечей
  • Паж Мечей
  • Рыцарь Мечей
  • Королева Мечей
  • Король Мечей
РАЗДЕЛ 3
  • Толкование карт Таро
  • Выбор колоды
  • Как задавать вопросы
  • Как тасовать карты
  • Расклады
  • Заключение
Views 368
Rating 4.2 / 5
Added 13.05.2024
Author brat Vadim
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4.2/5 (5)

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