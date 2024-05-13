Дор Джессика - Психология Таро - Самопознание через архетипы и бессознательное

Таро — это книга с семьюдесятью восемью секретами, которые раскрываются перед вами со временем. Карты наделены значением, но оно часто меняется, а потому в зависимости от контекста одна и та же карта может трактоваться как помощь, чары, талисман или благословение. Как известно, карты Таро в их современном виде появились еще в XV веке в эпоху европейского Возрождения, но говорят, что заключенные в них тайны и тотемы корнями уходят в Древний Египет и Древнюю Грецию.

По легенде, египетские мистики спрятали секреты духовной эволюции — того, как полностью слиться с абсолютом, — в колоде игральных карт. Превратив свои тайны в карты, они надеялись на века сохранить тяжким трудом добытую мудрость с помощью человеческих пороков. Они больше верили в склонность человека к азартным играм, чем в его стремление изучать священные тексты и принимать высшее учение в устной традиции. Они понимали, что люди в первую очередь будут играть в Таро, а не продвигаться с помощью карт по духовному пути. Но для тех, кто интересуется духовным ростом, карты становятся семьюдесятью восемью магическими порталами, внутри которых скрыты тайны.

Это легенда, а значит, она не претендует на историчность и достоверность. Не существует физических подтверждений этому рассказу. Но Таро, как вы скоро узнаете, освобождают воображение из оков сомнений и рационализма. Карты способствуют тому, чтобы снова пробудилась та часть нашего существа, которой хватает мужества верить во что-то без материальных доказательств.

Сегодня люди берутся за Таро по разным причинам. Вытягивая карты, мы можем вызвать синхронизацию. В ходе этого священного процесса мы ощущаем невидимую связь между внутренним и внешним мирами.

Также эта практика раскрывает потенциал, помогает посеять семена возможностей в почву сердца так, чтобы их корни были крепкими. Чтобы побеги набрались силы и выдержали тяжесть медленно наливающегося плода или цветка.

При необходимости расклады Таро можно воспринимать как полотно, чтобы проецировать на него свою внутреннюю жизнь, не опасаясь навредить себе и другим. Так как проецирование — естественная и нормальная функция человеческого воображения, Таро позволяет приручить эту силу и использовать ее во благо. Перенос внутренних переживаний на такие физические объекты, как карты, создает дистанцию и свободное пространство, где можно перевести дух, изменить отношение к себе и выбрать новую наблюдательную позицию. Карты позволяют в безопасных условиях увидеть и осмыслить самые малопривлекательные части нас самих.

Дор Джессика - Психология Таро - Самопознание через архетипы и бессознательное

Пер. с англ. А. Усачевой. — Москва: МИФ, 2024. — 496 с. : ил. — (Таро МИФ).

ISBN 978-5-00214-318-4

Дор Джессика - Психология Таро – Содержание

РАЗДЕЛ 1

Что такое Таро

Таро и психология: краткая история

Обо мне

Знакомство с картами

Архитектура колоды из семидесяти восьми карт

Как пользоваться этой книгой

РАЗДЕЛ 2

Старшие арканы

Шут

Маг

Верховная Жрица

Императрица

Император

Иерофант

Влюбленные

Колесница

Сила

Отшельник

Колесо Фортуны

Справедливость

Повешенный

Смерть

Умеренность

Дьявол

Башня

Звезда

Луна

Солнце

Суд

Мир

Младшие арканы

Туз Жезлов

Двойка Жезлов

Тройка Жезлов

Четверка Жезлов

Пятерка Жезлов

Шестерка Жезлов

Семерка Жезлов

Восьмерка Жезлов

Девятка Жезлов

Десятка Жезлов

Паж Жезлов

Рыцарь Жезлов

Королева Жезлов

Король Жезлов

Туз Кубков

Двойка Кубков

Тройка Кубков

Четверка Кубков

Пятерка Кубков

Шестерка Кубков

Семерка Кубков

Восьмерка Кубков

Девятка Кубков

Десятка Кубков

Паж Кубков

Рыцарь Кубков

Королева Кубков

Король Кубков

Туз Пентаклей

Двойка Пентаклей

Тройка Пентаклей

Четверка Пентаклей

Пятерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей

Семерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей

Девятка Пентаклей

Десятка Пентаклей

Паж Пентаклей

Рыцарь Пентаклей

Королева Пентаклей

Король Пентаклей

Туз Мечей

Двойка Мечей

Тройка Мечей

Четверка Мечей

Пятерка Мечей

Шестерка Мечей

Семерка Мечей

Восьмерка Мечей

Девятка Мечей

Десятка Мечей

Паж Мечей

Рыцарь Мечей

Королева Мечей

Король Мечей

РАЗДЕЛ 3