Дор Джессика - Психология Таро - Самопознание через архетипы и бессознательное

Дор - Психология Таро
Таро — это книга с семьюдесятью восемью секретами, которые раскрываются перед вами со временем. Карты наделены значением, но оно часто меняется, а потому в зависимости от контекста одна и та же карта может трактоваться как помощь, чары, талисман или благословение. Как известно, карты Таро в их современном виде появились еще в XV веке в эпоху европейского Возрождения, но говорят, что заключенные в них тайны и тотемы корнями уходят в Древний Египет и Древнюю Грецию.
По легенде, египетские мистики спрятали секреты духовной эволюции — того, как полностью слиться с абсолютом, — в колоде игральных карт. Превратив свои тайны в карты, они надеялись на века сохранить тяжким трудом добытую мудрость с помощью человеческих пороков. Они больше верили в склонность человека к азартным играм, чем в его стремление изучать священные тексты и принимать высшее учение в устной традиции. Они понимали, что люди в первую очередь будут играть в Таро, а не продвигаться с помощью карт по духовному пути. Но для тех, кто интересуется духовным ростом, карты становятся семьюдесятью восемью магическими порталами, внутри которых скрыты тайны.
Это легенда, а значит, она не претендует на историчность и достоверность. Не существует физических подтверждений этому рассказу. Но Таро, как вы скоро узнаете, освобождают воображение из оков сомнений и рационализма. Карты способствуют тому, чтобы снова пробудилась та часть нашего существа, которой хватает мужества верить во что-то без материальных доказательств.
Сегодня люди берутся за Таро по разным причинам. Вытягивая карты, мы можем вызвать синхронизацию. В ходе этого священного процесса мы ощущаем невидимую связь между внутренним и внешним мирами.
Также эта практика раскрывает потенциал, помогает посеять семена возможностей в почву сердца так, чтобы их корни были крепкими. Чтобы побеги набрались силы и выдержали тяжесть медленно наливающегося плода или цветка.
При необходимости расклады Таро можно воспринимать как полотно, чтобы проецировать на него свою внутреннюю жизнь, не опасаясь навредить себе и другим. Так как проецирование — естественная и нормальная функция человеческого воображения, Таро позволяет приручить эту силу и использовать ее во благо. Перенос внутренних переживаний на такие физические объекты, как карты, создает дистанцию и свободное пространство, где можно перевести дух, изменить отношение к себе и выбрать новую наблюдательную позицию. Карты позволяют в безопасных условиях увидеть и осмыслить самые малопривлекательные части нас самих.
Дор Джессика - Психология Таро - Самопознание через архетипы и бессознательное
Пер. с англ. А. Усачевой. — Москва: МИФ, 2024. — 496 с. : ил. — (Таро МИФ).
ISBN 978-5-00214-318-4
Дор Джессика - Психология Таро – Содержание
РАЗДЕЛ 1
- Что такое Таро
- Таро и психология: краткая история
- Обо мне
- Знакомство с картами
- Архитектура колоды из семидесяти восьми карт
- Как пользоваться этой книгой
РАЗДЕЛ 2
Старшие арканы
- Шут
- Маг
- Верховная Жрица
- Императрица
- Император
- Иерофант
- Влюбленные
- Колесница
- Сила
- Отшельник
- Колесо Фортуны
- Справедливость
- Повешенный
- Смерть
- Умеренность
- Дьявол
- Башня
- Звезда
- Луна
- Солнце
- Суд
- Мир
Младшие арканы
- Туз Жезлов
- Двойка Жезлов
- Тройка Жезлов
- Четверка Жезлов
- Пятерка Жезлов
- Шестерка Жезлов
- Семерка Жезлов
- Восьмерка Жезлов
- Девятка Жезлов
- Десятка Жезлов
- Паж Жезлов
- Рыцарь Жезлов
- Королева Жезлов
- Король Жезлов
- Туз Кубков
- Двойка Кубков
- Тройка Кубков
- Четверка Кубков
- Пятерка Кубков
- Шестерка Кубков
- Семерка Кубков
- Восьмерка Кубков
- Девятка Кубков
- Десятка Кубков
- Паж Кубков
- Рыцарь Кубков
- Королева Кубков
- Король Кубков
- Туз Пентаклей
- Двойка Пентаклей
- Тройка Пентаклей
- Четверка Пентаклей
- Пятерка Пентаклей
- Шестерка Пентаклей
- Семерка Пентаклей
- Восьмерка Пентаклей
- Девятка Пентаклей
- Десятка Пентаклей
- Паж Пентаклей
- Рыцарь Пентаклей
- Королева Пентаклей
- Король Пентаклей
- Туз Мечей
- Двойка Мечей
- Тройка Мечей
- Четверка Мечей
- Пятерка Мечей
- Шестерка Мечей
- Семерка Мечей
- Восьмерка Мечей
- Девятка Мечей
- Десятка Мечей
- Паж Мечей
- Рыцарь Мечей
- Королева Мечей
- Король Мечей
РАЗДЕЛ 3
- Толкование карт Таро
- Выбор колоды
- Как задавать вопросы
- Как тасовать карты
- Расклады
- Заключение
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