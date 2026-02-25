Дориваль - Арль - Мюнник - Греческая Библия Септуагинта

Греческая Библия Септуагинта - От эллинистического иудаизма до раннего христианства
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, Religious Studies Atheism
Series Корпус христианских текстов и исследований (16 books)

Книга представляет введение в греческую Библию Септуагинту. Она состоит из девяти глав, в которых рассматриваются проблемы греческого перевода еврейской Библии, появившегося в эллинистическом иудаизме, а затем принятого в качестве Ветхого Завета первыми христианскими Церквами, в том числе и латиноязычными. В этой книге отражены достижения современных исследований, а также намечены перспективы дальшейшего изучения. Некоторые поднятые в ней вопросы до сих пор остаются неразрешенными. Это вопросы исторического, текстуального, лингвистического, литературного и экзегетического характера. Приведённые библиографии и три обширных индекса имеют важное значение, т. к. знакомят читателя с современными исследованиями и понятийным аппаратом по Септуагинте.

Вниманию русскоязычного читателя предлагается комплексное введение в греческую Библию Септуагинту, которое было подготовлено выдающимися французскими учёными-классиками в рамках их общего проекта «La Bible d’Alexandrie» (Александрийская Библия), стартовавшего в 1986 г. и продолжающегося в наши дни. Проекту «Александрийская Библия» предшествовали различные комментированные переводы Септуагинты, выполнявшиеся на протяжении 1981-1983 гг. в Центре Ленен де Тиллемон (Centre Lenain de Tillemont) при Сорбонне и учёными Экс-ан-Прованса под руководством Поля Харле (Paul Harlé) и Дидье Пралона (Didier Pralon).

Дориваль Ж. - Арль М. - Мюнник О. - Греческая Библия Септуагинта - От эллинистического иудаизма до раннего христианства

перевод с французского языка и предисловие свящ. Александра Зиновкина

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023

Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 6. Библейские тексты и исследования; Библеистика; т. 1 (1). - XXXVIII, 362 с.

ISBN 978-5-907449-17-6

Дориваль Ж. - Арль М. - Мюнник О. - Греческая Библия Септуагинта - От эллинистического иудаизма до раннего христианства - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие (1987 г.)

Библиография

Условные обозначения и сокращения

Транскрипции греческих и еврейских слов

Первая часть. История септуагинты в раннем иудаизме

  • Глава I. Евреи в Египте в эпоху правления Птолемеев (Жиль Дориваль)

  • Глава II. Происхождение Септуагинты: перевод пяти книг Торы на греческий язык (Жиль Дориваль)

  • Глава III. Завершение греческого перевода в иудаизме. От благожелательности к отторжению (Жиль Дориваль)

Вторая часть. Текст септуагинты и его проблематика

  • Глава IV. Текст Септуагинты (Оливье Мюнник)

  • Глава V. Расхождения между Септуагинтой и масоретским текстом (Маргерит Арль)

  • Глава VI. Язык Септуагинты (Маргерит Арль)

  • Глава VII. Септуагинта на рубеже христианской эры. Её место в Новом Завете (Маргерит Арль)

  • Глава VIII. Септуагинта в творениях греческих отцов и в жизни христиан (Маргерит Арль)

  • Глава IX. Септуагинта в христианском мире. Канон и переводы (Жиль Дориваль)

Тематический индекс и глоссарий

Индекс современных исследователей

Comments (4 comments)

A
Avel 6 months ago

Большое спасибо!
Z
Zeev 6 months ago
Здравствуйте! Ссылка "Акопян - Введение в арамеистику и сирологию" не работает

 
E
esxatos 6 months ago

Ссылки заменены
T
tarasenko 2 years ago

Спасиьо за хороший журнал, особенно за номер с Филоном! Очень хороший трактат, полезный для новозаветников! "Не сбавлять темпов, товарищи!" 

Related Books

All Books