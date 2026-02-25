Книга представляет введение в греческую Библию Септуагинту. Она состоит из девяти глав, в которых рассматриваются проблемы греческого перевода еврейской Библии, появившегося в эллинистическом иудаизме, а затем принятого в качестве Ветхого Завета первыми христианскими Церквами, в том числе и латиноязычными. В этой книге отражены достижения современных исследований, а также намечены перспективы дальшейшего изучения. Некоторые поднятые в ней вопросы до сих пор остаются неразрешенными. Это вопросы исторического, текстуального, лингвистического, литературного и экзегетического характера. Приведённые библиографии и три обширных индекса имеют важное значение, т. к. знакомят читателя с современными исследованиями и понятийным аппаратом по Септуагинте.

Вниманию русскоязычного читателя предлагается комплексное введение в греческую Библию Септуагинту, которое было подготовлено выдающимися французскими учёными-классиками в рамках их общего проекта «La Bible d’Alexandrie» (Александрийская Библия), стартовавшего в 1986 г. и продолжающегося в наши дни. Проекту «Александрийская Библия» предшествовали различные комментированные переводы Септуагинты, выполнявшиеся на протяжении 1981-1983 гг. в Центре Ленен де Тиллемон (Centre Lenain de Tillemont) при Сорбонне и учёными Экс-ан-Прованса под руководством Поля Харле (Paul Harlé) и Дидье Пралона (Didier Pralon).

Дориваль Ж. - Арль М. - Мюнник О. - Греческая Библия Септуагинта - От эллинистического иудаизма до раннего христианства

перевод с французского языка и предисловие свящ. Александра Зиновкина

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2023

Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 6. Библейские тексты и исследования; Библеистика; т. 1 (1). - XXXVIII, 362 с.

ISBN 978-5-907449-17-6

Дориваль Ж. - Арль М. - Мюнник О. - Греческая Библия Септуагинта - От эллинистического иудаизма до раннего христианства - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие (1987 г.)

Библиография

Условные обозначения и сокращения

Транскрипции греческих и еврейских слов

Первая часть. История септуагинты в раннем иудаизме

Глава I. Евреи в Египте в эпоху правления Птолемеев (Жиль Дориваль)

Глава II. Происхождение Септуагинты: перевод пяти книг Торы на греческий язык (Жиль Дориваль)

Глава III. Завершение греческого перевода в иудаизме. От благожелательности к отторжению (Жиль Дориваль)

Вторая часть. Текст септуагинты и его проблематика

Глава IV. Текст Септуагинты (Оливье Мюнник)

Глава V. Расхождения между Септуагинтой и масоретским текстом (Маргерит Арль)

Глава VI. Язык Септуагинты (Маргерит Арль)

Глава VII. Септуагинта на рубеже христианской эры. Её место в Новом Завете (Маргерит Арль)

Глава VIII. Септуагинта в творениях греческих отцов и в жизни христиан (Маргерит Арль)

Глава IX. Септуагинта в христианском мире. Канон и переводы (Жиль Дориваль)

Тематический индекс и глоссарий

Индекс современных исследователей