Дорогой - 5 иллюзий философии материализма

Книга Михаила Дорогого «5 иллюзий философии материализма — Конец философии материализма» представляет собой острую интеллектуальную критику мировоззрения, которое долгое время доминировало в научном и образовательном пространстве. Автор ставит задачу деконструировать основные догмы материализма, показывая их логическую несостоятельность и неспособность дать исчерпывающие ответы на фундаментальные вопросы бытия. Основная идея произведения заключается в том, что материализм — это не столько объективная наука, сколько своеобразная светская вера, которая в свете современных открытий в физике, биологии и психологии неизбежно движется к своему закату.

Содержательная часть книги структурирована вокруг пяти ключевых «иллюзий», на которых зиждется материалистическая доктрина: от веры в самодостаточность материи до попыток объяснить феномен сознания как простой побочный продукт биохимических процессов мозга. Дорогой последовательно анализирует каждую из этих концепций, привлекая данные квантовой механики, теории информации и антропологии, чтобы доказать первичность нематериального начала. Автор подчеркивает, что материализм искусственно сужает горизонт человеческого познания, игнорируя духовный опыт и целесообразность устройства Вселенной. В заключительной части книги, «Конец философии материализма», подводится итог этой интеллектуальной битве и предлагается переход к более целостному, теистическому восприятию реальности.

Текст написан в полемическом, энергичном и убедительном стиле, характерном для апологетической литературы. Михаил Дорогой не просто критикует оппонентов, но призывает читателя к самостоятельному критическому мышлению, освобождению от навязанных идеологических стереотипов. Работа служит ценным пособием для студентов, преподавателей и всех, кто интересуется вопросами веры и науки, а также ищет рациональные обоснования духовной картины мира. Это чтение, которое помогает увидеть за видимым миром вещей глубокую разумную основу и осознать, что крах материализма открывает двери для нового, более глубокого понимания человеческой природы.

Дорогой М.А. - 5 иллюзий философии материализма - Конец философии материализма

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ. - НАУЧНО-БИБЛЕЙСКАЯ ПАРАДИГМА. - Неоспоримое научное доказательство существования Личности, сотворившей материальный мир

К.: Логос, 2019. - 64 с.

ISBN 978-617-7446-69-8.

Дорогой М.А. - 5 иллюзий философии материализма – Содержание

Введение

ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИАЛИЗМА

О ПАРАДИГМЕ

ПЯТЬ ИЛЛЮЗИЙ МАТЕРИАЛИЗМА

Иллюзия № 1. Материя

Иллюзия № 2. Движение

Иллюзия № 3. Изменение

Иллюзия № 4. Развитие

Иллюзия № 5. Причинно-следственная связь

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Конфликт философии и науки

Информация - фундаментальное открытие XX века

Личность, создавшая материальный мир

Назначение

Система

Новая философия о человеке

Философия и Библия. Новые отношения

Научно-библейская парадигма

Послесловие

Библиография