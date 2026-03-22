Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Достигая намеченной цели

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Достигая намеченной цели – Проект Филипп

Crete, IL: Bible League International – Международная Библейская лига, 2014. – 105 с.

ISBN: 978-1-62826-058-8

Достигая намеченной цели – Содержание

Введение

Раздел 1. Уроки, помогающие нам следовать за Христом

  • Урок 1: Дар Божий. Послание к Ефесянам 2:1-10

  • Урок 2: Бог - с вами! Послание к Римлянам 8:28-39

  • Урок 3: Живая вера. Послание Иакова 2:14-26

  • Урок 4: Слово Божье в действии. Евангелие от Луки 8:4-15

  • Урок 5: Новый способ мышления. Филиппийцам 2:1-18

  • Урок 6: Принципы, по которым необходимо жить. Послание к Колосянам 3:1-17

  • Урок 7: Возлюбите ближнего, потому что Бог первым возлюбил нас. Первое послание Иоанна 4:7-21

  • Урок 8: Не отчаивайтесь, ведь вы принадлежите Иисусу. Второе послание к Тимофею 2:1 -7

Раздел II. Уроки, которые помогут нам жить роди Христа

  • Урок 9: Источник жизни Второе послание к Тимофею 3:14-17; Книга пророка Исаии 55:8-13; Послание к Римлянам 12:2

  • Урок 10: Новое сообщество. Деяния Апостолов 2:41-47; Второзаконие 7:6-8; Первое послание Петра 2:9-10

  • Урок 11: Время принять решение. Послание к Ефесянам 2:19-22; Евангелие от Луки 9:23-25; Книга Иисуса Навина 24:14-15

  • Урок 12: Крещение и вечеря Господняя. Евангелие от Матфея 28:18-20; Послание к Галатам 3:26-29; Евангелие от Матфея 26:26-29; Первое послание Коринфянам 11:23-26

  • Урок 13: Общий союз - единое сообщество. Первое послание Петра З:8-12; Первое послание к Фессалоникийцам 5:12-18; Евангелие от Иоанна 17:20-23

  • Урок 14: Самоконтроль. Псалмы 114; Послание к Римлянам 8:4-9; Первое послание Петра 1:13-16

  • Урок 15: Владельцы или управляющие? Первая книга Летописей (Паралипоменон) 29:10-12; Второе послание к Коринфянам 9:6-8; Послание к Филиппийцам 4:10-13

  • Урок 16: Всеобъемлющая миссия. Евангелие от Матфея 9:35-38; Послание к Римлянам 12:9-21; Книга Пророка Исаии 58:6-10

  • Урок 17: Бог дал вам духовные дары. Послание к Римлянам 12:6-8; Первое nослание к Коринфянам 12:4-11, 27; Послание к Ефесянам 4:11-13

  • Урок 18: Готовы ли вы к битве? Евангелие от Луки 4:1-13; Послание к Ефесянам 6:10-18

  • Урок 19: Наш рост во Христе Иисусе. Второе послание Петра 1:1-11

  • Урок 20: Испытания и обещания. Избранные стихи Писания

Views 49
Rating
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books