Евангелие от Марка — это Евангелие в движении. Стивен Дойл раскрывает перед читателем текст, где слово «немедленно» встречается чаще, чем в любом другом месте Писания. Автор показывает, что для Марка ученичество — это не теоретическое обучение, а активное следование за Учителем через испытания, непонимание и, в конечном итоге, к Кресту.
Книга помогает понять, почему Марк делает такой акцент на человеческих слабостях первых учеников и на «Мессианской тайне» Иисуса. Это практическое руководство для тех, кто хочет понять истинную цену следования за Христом и готов учиться на ошибках апостолов, становясь настоящим «учеником в школе Марка».
Стивен Дойл - Беседы с евангелистом Марком - Школа ученичества
Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. – 84 с.
ISBN 5-89647-072-Х
Стивен Дойл - Беседы с евангелистом Марком – Содержание
О серии «Беседы с ...»
Познакомьтесь с нашим ведущим
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Иисус: Евангелие
ДЕНЬ ВТОРОЙ Иисус: Призыв к покаянию
ДЕНЬ ТРЕТИЙ Иисус: Мессия
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Иисус: Сын Человеческий
ДЕНЬ ПЯТЫЙ Иисус: Призывающий учеников
ДЕНЬ ШЕСТОЙ Иисус: Страдающий Раб
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ Иисус: Камень, отвергнутый строителями
