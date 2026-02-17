Дойл - Беседы с евангелистом Марком

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Евангелие от Марка — это Евангелие в движении. Стивен Дойл раскрывает перед читателем текст, где слово «немедленно» встречается чаще, чем в любом другом месте Писания. Автор показывает, что для Марка ученичество — это не теоретическое обучение, а активное следование за Учителем через испытания, непонимание и, в конечном итоге, к Кресту.

Книга помогает понять, почему Марк делает такой акцент на человеческих слабостях первых учеников и на «Мессианской тайне» Иисуса. Это практическое руководство для тех, кто хочет понять истинную цену следования за Христом и готов учиться на ошибках апостолов, становясь настоящим «учеником в школе Марка».

Стивен Дойл - Беседы с евангелистом Марком - Школа ученичества

Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. – 84 с.

ISBN 5-89647-072-Х

Стивен Дойл - Беседы с евангелистом Марком – Содержание

О серии «Беседы с ...»

Познакомьтесь с нашим ведущим

  • ДЕНЬ ПЕРВЫЙ Иисус: Евангелие

  • ДЕНЬ ВТОРОЙ Иисус: Призыв к покаянию

  • ДЕНЬ ТРЕТИЙ Иисус: Мессия

  • ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ Иисус: Сын Человеческий

  • ДЕНЬ ПЯТЫЙ Иисус: Призывающий учеников

  • ДЕНЬ ШЕСТОЙ Иисус: Страдающий Раб

  • ДЕНЬ СЕДЬМОЙ Иисус: Камень, отвергнутый строителями

Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

