Книга Брайана Дж. Бейли «Путешествие Израиля» посвящена духовному и историческому пути народа Израиля после исхода из Египта. Автор рассматривает события странствования израильтян по пустыне, описанные в книгах Ветхого Завета, и раскрывает их духовное значение для верующих.

Бейли показывает, что путь Израиля к Обетованной земле является не только историческим повествованием, но и духовным образцом для христианской жизни. Через различные испытания, победы и ошибки народа Израиля автор раскрывает уроки веры, послушания, доверия Богу и духовного роста.

Особое внимание уделяется символическому значению событий и мест, через которые проходил Израиль, а также их связи с внутренним духовным развитием человека.

Книга будет полезна читателям, изучающим Библию, служителям и всем, кто стремится глубже понять духовный смысл ветхозаветных событий и их значение для современной христианской жизни.

Др. Брайан Дж. Бейли - Путешествие Израиля

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 268 с.

ISBN 1-59665-936-X

Др. Брайан Дж. Бейли - Путешествие Израиля – Содержание

Посвящение

Признательность

Предисловие

Введение

I. Жизнь Моисея

A. Ранний этап жизни 1. Его родословная (Исход 2:1). 2. Его рождение (Исход 2:2). 3. Воспитание во дворце фараона (Деяния 7:22). 4. Отказ от египетского сыновства (Евреям 11:24). 5. Защита своего народа (Исход 2:11). 6. Побег из Египта (Исход 2:15).

Б. Пребывание в Аравийской пустыне 1. Помощь дочерям Иофора (Исход 2:17). 2. Брак с Сепфорой (Исход 2:21). 3. Предназначение пустыни (Исход 3:1). 4. Избрание Богом (Откровение 17:14).

В. Возвращение в Египет 1. Горящий куст (Исход 3:2–4:17). 2. Обрезание во время ночлега (Исход 4:24-25). 3. Встреча с Аароном (Исход 4:27-28). 4. Собрание старейшин (Исход 4:29-31).

Г. Служение в Египте 1. Первый отказ фараона (Исход 5:1-4). 2. Усиление гнёта (Исход 5:5-19). 3. Отвержение со стороны Израильтян (Исход 5:20-21). 4. Израиль не желает слушать (Исход 6:9). 5. Стал богом фараону (Исход 7:1). 6. Противостояние волхвов (Исход 7:10-13). 7. Десять казней (Исход 7:14–12:29). 8. Установление Пасхи (Исход 12:1-29). 9. На пути к Красному морю (Исход 14:2). 10. Преследование фараона (Исход 14:5-12).

Д. От Красного моря к Синаю 1. Переход через Красное море (Исход 14:13-31). 2. Песнь Моисея (Исход 15:1-21). 3. Горькие воды (Исход 15:22-23). 4. Господь – наш Целитель (Исход 15:26). 5. Елим (Исход 15:27). 6. Нужда в пище (Исход 16). 7. Нужда в воде (Исход 17:1-7). 8. Война с Амаликом (Исход 17:8-16). 9. Делегирование (Исход 18).

Е. Гора Синай 1. Путешествие к горе Синай (Исход 19:1). 2. Призвание в Божье присутствие (Исход 19:3). 3. Освящение народа (Исход 19:9-25). 4. Получение закона (Исход 20–23). 5. Подтверждение Завета с Израилем (Исход 23:20 33). 6. Сорок дней и ночей на горе (Исход 24:12). 7. Порядок устроения скинии (Исход 25–31). 8. Золотой телец (Исход 32). 9. Ответ Левитов на призыв (Исход 32:26-28). 10. Ходатайство Моисея за Израиль (Исход 32:30-32). 11. Бог говорит с ним лицом к лицу (Исход 33:11; 34:6). 12. Вторая половина из сорока дней и ночей на горе (Исход 34:28). 13. Строительство скинии (Исход 36–40). 14. Посвящение Аарона в первосвященники (Левит 8). 15. Перепись народа (Числа 1). 16. Соблюдение Пасхи (Числа 9). 17. Упоминание о помощи Ховава (Числа 10:29-31).

Ж. От Синая до Кадес-Варни 1. Божий огонь поглощает ропщущих (Числа 11:1-3). 2. Пришельцы с прихотью к пище (Числа 11:4-6). 3. Воззвание к Господу (Числа 11:11-15). 4. Назначение семидесяти старейшин (Числа 11:16-25). 5. Щедрое отношение Моисея к другим пророкам (Числа 11:25-30). 6. Гибель возжелавших мяса (Числа 11:31 34). 7. Моисей выдержал критику Аарона и Мариам (Числа 12). 8. Предназначение пустыни (Второзаконие 8:2).

З. Кадес-Варни 1. Отправка двенадцати соглядатаев для осмотра Земли Обетованной (Числа 13–14). 2. Плохое свидетельство от десяти соглядатаев (Числа 13:27-33). 3. Реакция Иисуса Навина и Халева (Числа 14:8). 4. Бог желает уничтожить неверие (Числа 14:11-12). 5. Моисей ратует за Божью честь (Числа 14:15-20). 6. Обзор десяти испытаний пустыни (Числа 14:22). 7. Возвращение Израиля в пустыню на смерть (Числа 14:21-38). 8. Проявление самонадеянности (Числа 14:39 45).

И. От Кадес-Варни до Фасги 1. Восстание Корея (Числа 16). 2. Жезл Аарона (Числа 17). 3. Смерть Мариам (Числа 20:1). 4. Моисея провоцируют на грех (Числа 20:2-11). 5. Моисею и Аарону отказано в Обетованной Земле (Числа 20:12). 6. Едом не позволил Израилю пройти через свою землю (Числа 20:14-21). 7. Смерть Аарона (Числа 20:23-29). 8. Израиль недоволен (Числа 21:4). 9. Медный змей (Числа 21:9). 10. Колодезь воды (Числа 21:16-18). 11. Беззаконие Валаама (Числа 22–25). 12. Перепись нового поколения (Числа 26). 13. Избрание нового лидера (Числа 27:15-17). 14. Выбор неполного наследия (Числа 32). 15. Повторение закона новому поколению (Второзаконие 4–11). 16. Смерть Моисея (Второзаконие 34).



II. Переход в Ханаан

A. Иисус Навин – новый лидер 1. Ранний этап жизни (Числа 13:16). 2. Выход Израиля против Амалика (Исход 17:8-16). 3. Слуга Моисея (Исход 24:13). 4. Пребывание в присутствии Бога (Исход 33:11). 5. Его незрелость (Числа 12:25-30). 6. Доброе свидетельство Иисуса Навина и Халева (Числа 14:6 10). 7. Предвкушение его наследия (Числа 13:16-27). 8. Как выдержать общественное мнение (Числа 14:10). 9. Посвящение в роль нового лидера (Числа 27:18-23). 10. Продолжает идти в послушании Моисею (Числа 32:28-29). 11. Распределение земли Иисусом Навином и Елеазаром (Числа 34:17). 12. Ободрение от Моисея (Второзаконие 1:38). 13. Общество заверяют в надёжности нового лидера (Второзаконие 31:3-8). 14. Смена власти (Второзаконие 31:14-15). 15. Бог обращается к нему напрямую (Иисус Навин 1:1-9).

Б. Переход через реку Иордан 1. Значение реки Иордан (Иисус Навин 3:15-16, Римлянам 6). 2. Важность обрезания (Иисус Навин 4:19–5:5, Римлянам 2:28-29).

В. Тридцать один царь Царь 1: Своеволие. Царь 2: Самоугождение. Царь 3: Меркантильность. Царь 4: Самодовольство. Царь 5: Самопревозношение. Царь 6: Самоуверенность. Царь 7: Самоанализ. Царь 8: Самомнение. Царь 9: Самоуничижение. Царь 10: Самооправдание. Царь 11: Сверхчувственность. Царь 12: Единственная точка зрения. Царь 13: Самокопание. Царь 14: Самовлюблённость. Царь 15: Эгоистичные привязанности. Царь 16: Эгоистичная мотивация. Царь 17: Эгоистичные желания. Царь 18: Эгоистичный выбор. Царь 19: Эгоистичные удовольствия. Царь 20: Накопительство. Царь 21: Эгоистичные страхи и заботы. Царь 22: Эгоистичные страдания. Царь 23: Эгоистичные жертвы и отречения. Царь 24: Эгоистичная добродетель и мораль. Царь 25: Самоправедность. Царь 26: Эгоистичное освящение. Царь 27: Эгоистичная благотворительность. Царь 28: Эгоистичное служение. Царь 29: Эгоистичные молитвы. Царь 30: Эгоистичные надежды. Царь 31: Вся наша жизнь.

Г. Неполная победа 1. Промедление в овладении землёй. 2. Книга Судей. 3. Упрёк от Господа. 4. Союзы.



III. Наследование горы Сион

A. Силом 1. История Силома. 2. Слава Божья уходит от Силома. 3. Уроки Силома для верующих.

Б. Хеврон 1. Введение к жизни Давида. 2. Духовное значение Хеврона.

В. Гора Сион 1. История Сиона. 2. Духовное значение Сиона. 3. Рождение на Сионе. 4. Праздник кущей. 5. Качества, необходимые для пребывания на Сионе.

Г. Заключение 1. Достигая Христа. 2. На каком этапе пути вы сегодня?



Приложение

Книги Доктора Брайана Дж. Бейли