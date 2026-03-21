Бейли - Путешествие Израиля

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Брайана Дж. Бейли «Путешествие Израиля» посвящена духовному и историческому пути народа Израиля после исхода из Египта. Автор рассматривает события странствования израильтян по пустыне, описанные в книгах Ветхого Завета, и раскрывает их духовное значение для верующих.

Бейли показывает, что путь Израиля к Обетованной земле является не только историческим повествованием, но и духовным образцом для христианской жизни. Через различные испытания, победы и ошибки народа Израиля автор раскрывает уроки веры, послушания, доверия Богу и духовного роста.

Особое внимание уделяется символическому значению событий и мест, через которые проходил Израиль, а также их связи с внутренним духовным развитием человека.

Книга будет полезна читателям, изучающим Библию, служителям и всем, кто стремится глубже понять духовный смысл ветхозаветных событий и их значение для современной христианской жизни.

Др. Брайан Дж. Бейли - Путешествие Израиля

Waverly, NY: Zion Christian Publishers, 2021. – 268 с.

ISBN 1-59665-936-X

Др. Брайан Дж. Бейли - Путешествие Израиля – Содержание

Посвящение

Признательность

Предисловие

Введение

I. Жизнь Моисея

  • A. Ранний этап жизни

    • 1. Его родословная (Исход 2:1).

    • 2. Его рождение (Исход 2:2).

    • 3. Воспитание во дворце фараона (Деяния 7:22).

    • 4. Отказ от египетского сыновства (Евреям 11:24).

    • 5. Защита своего народа (Исход 2:11).

    • 6. Побег из Египта (Исход 2:15).

  • Б. Пребывание в Аравийской пустыне

    • 1. Помощь дочерям Иофора (Исход 2:17).

    • 2. Брак с Сепфорой (Исход 2:21).

    • 3. Предназначение пустыни (Исход 3:1).

    • 4. Избрание Богом (Откровение 17:14).

  • В. Возвращение в Египет

    • 1. Горящий куст (Исход 3:2–4:17).

    • 2. Обрезание во время ночлега (Исход 4:24-25).

    • 3. Встреча с Аароном (Исход 4:27-28).

    • 4. Собрание старейшин (Исход 4:29-31).

  • Г. Служение в Египте

    • 1. Первый отказ фараона (Исход 5:1-4).

    • 2. Усиление гнёта (Исход 5:5-19).

    • 3. Отвержение со стороны Израильтян (Исход 5:20-21).

    • 4. Израиль не желает слушать (Исход 6:9).

    • 5. Стал богом фараону (Исход 7:1).

    • 6. Противостояние волхвов (Исход 7:10-13).

    • 7. Десять казней (Исход 7:14–12:29).

    • 8. Установление Пасхи (Исход 12:1-29).

    • 9. На пути к Красному морю (Исход 14:2).

    • 10. Преследование фараона (Исход 14:5-12).

  • Д. От Красного моря к Синаю

    • 1. Переход через Красное море (Исход 14:13-31).

    • 2. Песнь Моисея (Исход 15:1-21).

    • 3. Горькие воды (Исход 15:22-23).

    • 4. Господь – наш Целитель (Исход 15:26).

    • 5. Елим (Исход 15:27).

    • 6. Нужда в пище (Исход 16).

    • 7. Нужда в воде (Исход 17:1-7).

    • 8. Война с Амаликом (Исход 17:8-16).

    • 9. Делегирование (Исход 18).

  • Е. Гора Синай

    • 1. Путешествие к горе Синай (Исход 19:1).

    • 2. Призвание в Божье присутствие (Исход 19:3).

    • 3. Освящение народа (Исход 19:9-25).

    • 4. Получение закона (Исход 20–23).

    • 5. Подтверждение Завета с Израилем (Исход 23:20 33).

    • 6. Сорок дней и ночей на горе (Исход 24:12).

    • 7. Порядок устроения скинии (Исход 25–31).

    • 8. Золотой телец (Исход 32).

    • 9. Ответ Левитов на призыв (Исход 32:26-28).

    • 10. Ходатайство Моисея за Израиль (Исход 32:30-32).

    • 11. Бог говорит с ним лицом к лицу (Исход 33:11; 34:6).

    • 12. Вторая половина из сорока дней и ночей на горе (Исход 34:28).

    • 13. Строительство скинии (Исход 36–40).

    • 14. Посвящение Аарона в первосвященники (Левит 8).

    • 15. Перепись народа (Числа 1).

    • 16. Соблюдение Пасхи (Числа 9).

    • 17. Упоминание о помощи Ховава (Числа 10:29-31).

  • Ж. От Синая до Кадес-Варни

    • 1. Божий огонь поглощает ропщущих (Числа 11:1-3).

    • 2. Пришельцы с прихотью к пище (Числа 11:4-6).

    • 3. Воззвание к Господу (Числа 11:11-15).

    • 4. Назначение семидесяти старейшин (Числа 11:16-25).

    • 5. Щедрое отношение Моисея к другим пророкам (Числа 11:25-30).

    • 6. Гибель возжелавших мяса (Числа 11:31 34).

    • 7. Моисей выдержал критику Аарона и Мариам (Числа 12).

    • 8. Предназначение пустыни (Второзаконие 8:2).

  • З. Кадес-Варни

    • 1. Отправка двенадцати соглядатаев для осмотра Земли Обетованной (Числа 13–14).

    • 2. Плохое свидетельство от десяти соглядатаев (Числа 13:27-33).

    • 3. Реакция Иисуса Навина и Халева (Числа 14:8).

    • 4. Бог желает уничтожить неверие (Числа 14:11-12).

    • 5. Моисей ратует за Божью честь (Числа 14:15-20).

    • 6. Обзор десяти испытаний пустыни (Числа 14:22).

    • 7. Возвращение Израиля в пустыню на смерть (Числа 14:21-38).

    • 8. Проявление самонадеянности (Числа 14:39 45).

  • И. От Кадес-Варни до Фасги

    • 1. Восстание Корея (Числа 16).

    • 2. Жезл Аарона (Числа 17).

    • 3. Смерть Мариам (Числа 20:1).

    • 4. Моисея провоцируют на грех (Числа 20:2-11).

    • 5. Моисею и Аарону отказано в Обетованной Земле (Числа 20:12).

    • 6. Едом не позволил Израилю пройти через свою землю (Числа 20:14-21).

    • 7. Смерть Аарона (Числа 20:23-29).

    • 8. Израиль недоволен (Числа 21:4).

    • 9. Медный змей (Числа 21:9).

    • 10. Колодезь воды (Числа 21:16-18).

    • 11. Беззаконие Валаама (Числа 22–25).

    • 12. Перепись нового поколения (Числа 26).

    • 13. Избрание нового лидера (Числа 27:15-17).

    • 14. Выбор неполного наследия (Числа 32).

    • 15. Повторение закона новому поколению (Второзаконие 4–11).

    • 16. Смерть Моисея (Второзаконие 34).

II. Переход в Ханаан

  • A. Иисус Навин – новый лидер

    • 1. Ранний этап жизни (Числа 13:16).

    • 2. Выход Израиля против Амалика (Исход 17:8-16).

    • 3. Слуга Моисея (Исход 24:13).

    • 4. Пребывание в присутствии Бога (Исход 33:11).

    • 5. Его незрелость (Числа 12:25-30).

    • 6. Доброе свидетельство Иисуса Навина и Халева (Числа 14:6 10).

    • 7. Предвкушение его наследия (Числа 13:16-27).

    • 8. Как выдержать общественное мнение (Числа 14:10).

    • 9. Посвящение в роль нового лидера (Числа 27:18-23).

    • 10. Продолжает идти в послушании Моисею (Числа 32:28-29).

    • 11. Распределение земли Иисусом Навином и Елеазаром (Числа 34:17).

    • 12. Ободрение от Моисея (Второзаконие 1:38).

    • 13. Общество заверяют в надёжности нового лидера (Второзаконие 31:3-8).

    • 14. Смена власти (Второзаконие 31:14-15).

    • 15. Бог обращается к нему напрямую (Иисус Навин 1:1-9).

  • Б. Переход через реку Иордан

    • 1. Значение реки Иордан (Иисус Навин 3:15-16, Римлянам 6).

    • 2. Важность обрезания (Иисус Навин 4:19–5:5, Римлянам 2:28-29).

  • В. Тридцать один царь

    • Царь 1: Своеволие.

    • Царь 2: Самоугождение.

    • Царь 3: Меркантильность.

    • Царь 4: Самодовольство.

    • Царь 5: Самопревозношение.

    • Царь 6: Самоуверенность.

    • Царь 7: Самоанализ.

    • Царь 8: Самомнение.

    • Царь 9: Самоуничижение.

    • Царь 10: Самооправдание.

    • Царь 11: Сверхчувственность.

    • Царь 12: Единственная точка зрения.

    • Царь 13: Самокопание.

    • Царь 14: Самовлюблённость.

    • Царь 15: Эгоистичные привязанности.

    • Царь 16: Эгоистичная мотивация.

    • Царь 17: Эгоистичные желания.

    • Царь 18: Эгоистичный выбор.

    • Царь 19: Эгоистичные удовольствия.

    • Царь 20: Накопительство.

    • Царь 21: Эгоистичные страхи и заботы.

    • Царь 22: Эгоистичные страдания.

    • Царь 23: Эгоистичные жертвы и отречения.

    • Царь 24: Эгоистичная добродетель и мораль.

    • Царь 25: Самоправедность.

    • Царь 26: Эгоистичное освящение.

    • Царь 27: Эгоистичная благотворительность.

    • Царь 28: Эгоистичное служение.

    • Царь 29: Эгоистичные молитвы.

    • Царь 30: Эгоистичные надежды.

    • Царь 31: Вся наша жизнь.

  • Г. Неполная победа

    • 1. Промедление в овладении землёй.

    • 2. Книга Судей.

    • 3. Упрёк от Господа.

    • 4. Союзы.

III. Наследование горы Сион

  • A. Силом

    • 1. История Силома.

    • 2. Слава Божья уходит от Силома.

    • 3. Уроки Силома для верующих.

  • Б. Хеврон

    • 1. Введение к жизни Давида.

    • 2. Духовное значение Хеврона.

  • В. Гора Сион

    • 1. История Сиона.

    • 2. Духовное значение Сиона.

    • 3. Рождение на Сионе.

    • 4. Праздник кущей.

    • 5. Качества, необходимые для пребывания на Сионе.

  • Г. Заключение

    • 1. Достигая Христа.

    • 2. На каком этапе пути вы сегодня?

Приложение

Книги Доктора Брайана Дж. Бейли

Added 21.03.2026
Author brat lexmak
