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Драйбург - Конец голода

Роберт Драйбург – Конец голода
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, Health

Это практическое руководство по борьбе с невидимым врагом современного общества — дефицитом жизненно важных веществ на фоне пищевого изобилия. Роберт Драйбург объясняет, что многие современные болезни и чувство постоянной усталости вызваны тем, что клетки нашего тела буквально «голодают», не получая нужных ферментов и минералов. Автор предлагает четкую, научно обоснованную стратегию из десяти шагов, которая помогает перестроить систему питания и вернуть организму утраченную энергию. Книга учит не просто «набивать желудок», а осознанно питать каждую клетку, превращая еду в лекарство. Это важное чтение для тех, кто хочет разобраться в причинах своих недомоганий и построить фундамент крепкого здоровья без жестких диет, но с глубоким пониманием биологических нужд организма.

Роберт Драйбург – Конец голода - Десять жизненно важных ступеней, которые помогают успешно справиться с кризисом скрытого голода

Минск: "ПИКОРП", 1994. - 127 с.

Роберт Драйбург – Конец голода – Содержание

Введение

Предисловие

Когда жатва собрана

  • Первая ступень. Приступая к чтению Библии, прежде всего попросите Господа поговорить с вами

  • Вторая ступень. Прочтите отрывок, который вы изучаете, несколько раз, пока не освоитесь с ним и не отметите и не запомните все подробности

  • Третья ступень. Составьте список всего того, что говорит вам данный отрывок

  • Четвертая ступень. Ищите те места, где Господь повторяет Самого Себя. Эти слова или фразы очень важны, поскольку они выделены Самим Господом

  • Пятая ступень. Ищите случаи, когда Бог Сам объясняет Себя. Эти объяснения указывают главный путь истины во многих частях Библии. В других местах они указывают на разные стороны одной и той же истины

  • Шестая ступень. Вернитесь к вашим записям и задайте вопросы по каждому пункту: как? почему? когда? где? Позвольте Святому Духу привести вам на ум другие отрывки Писания, чтобы получить ответы на ваши вопросы

  • Седьмая ступень. Выбирайте ключевые слова и слова с неясным для вас смыслом; смотрите каждое из них в конкордансе (симфонии) Стронга*. Выясняйте точный смысл каждого слова и все значения, в которых оно употребляется в других местах Писания

  • Восьмая ступень. Ищите теперь сообщение вам лично о Господе Иисусе Христе. Что-то в вашем изучении Библии увеличит ваше знание о Нем, но нередко потребуется поиск, чтобы найти это "что-то"

  • Девятая ступень. Просматривайте ваши выписки и отмечайте новые для вас мысли. Применяйте эти дополнительные измерения истины к вашей повседневной жизни и позвольте Господу произвести в ней должные изменения

  • Десятая ступень. Поблагодарите Господа за то, что Он говорит с вами через Свое Слово, а затем поделитесь тем, что вы узнали, с кем-нибудь другим

Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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