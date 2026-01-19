Драйбург - Конец голода

Это практическое руководство по борьбе с невидимым врагом современного общества — дефицитом жизненно важных веществ на фоне пищевого изобилия. Роберт Драйбург объясняет, что многие современные болезни и чувство постоянной усталости вызваны тем, что клетки нашего тела буквально «голодают», не получая нужных ферментов и минералов. Автор предлагает четкую, научно обоснованную стратегию из десяти шагов, которая помогает перестроить систему питания и вернуть организму утраченную энергию. Книга учит не просто «набивать желудок», а осознанно питать каждую клетку, превращая еду в лекарство. Это важное чтение для тех, кто хочет разобраться в причинах своих недомоганий и построить фундамент крепкого здоровья без жестких диет, но с глубоким пониманием биологических нужд организма.

Минск: "ПИКОРП", 1994. - 127 с.

Введение

Предисловие

Когда жатва собрана

Первая ступень. Приступая к чтению Библии, прежде всего попросите Господа поговорить с вами

Вторая ступень. Прочтите отрывок, который вы изучаете, несколько раз, пока не освоитесь с ним и не отметите и не запомните все подробности

Третья ступень. Составьте список всего того, что говорит вам данный отрывок

Четвертая ступень. Ищите те места, где Господь повторяет Самого Себя. Эти слова или фразы очень важны, поскольку они выделены Самим Господом

Пятая ступень. Ищите случаи, когда Бог Сам объясняет Себя. Эти объяснения указывают главный путь истины во многих частях Библии. В других местах они указывают на разные стороны одной и той же истины

Шестая ступень. Вернитесь к вашим записям и задайте вопросы по каждому пункту: как? почему? когда? где? Позвольте Святому Духу привести вам на ум другие отрывки Писания, чтобы получить ответы на ваши вопросы

Седьмая ступень. Выбирайте ключевые слова и слова с неясным для вас смыслом; смотрите каждое из них в конкордансе (симфонии) Стронга*. Выясняйте точный смысл каждого слова и все значения, в которых оно употребляется в других местах Писания

Восьмая ступень. Ищите теперь сообщение вам лично о Господе Иисусе Христе. Что-то в вашем изучении Библии увеличит ваше знание о Нем, но нередко потребуется поиск, чтобы найти это "что-то"

Девятая ступень. Просматривайте ваши выписки и отмечайте новые для вас мысли. Применяйте эти дополнительные измерения истины к вашей повседневной жизни и позвольте Господу произвести в ней должные изменения