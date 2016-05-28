Предлагаемая вниманию читателей книга — завершающая в пред­ принятом издательством «Благовест» (при участии издательства «Паломник») переиздании памятников раннехристианской письменности в переводах протоиерея Петра Преображенского. Писания мужей апостольских были выпущены Латвийским Библейским Обществом.

Переводы апологетов, выполненные П. Преображенским (1828 -1893) в 1860-70-е гг. по изданиям Otto (Иустин и СДХА) и Harvey'я (Ириней), в текстологическом отношении достаточно надежны, поскольку за последние сто тридцать лет новых рукописей и фрагментов почти не было найдено. Конечно, прогресс патрологии очевиден в новых критических изданиях, но изменения касаются в основном уточнения смысла, комментариев и конъек­тур, так что фототипическое переиздание книг П.Преображенско­ го с этой точки зрения вполне оправдано.

Сочинения древних христианских апологетов

прот. П. Преображенский, А. Г. Дунаев

Издательство: Фонд "Благовест", "Алетейя", 1999

Серия: Античное христианство

Язык: Русский

Репринт книги П.Преображенского (СПб., 1895: 272 с.) с обширными дополнениями (674 с.)

Сочинения древних христианских апологетов

Татиан О Татиане и его апологии 5

Речь против эллинов 10

Афинагор Об Лфинагоре и его сочинениях 49

Прошение о христианах 53 О воскресении мертвых 92

Св. Феофил Антиохийский О св. Феофиле Антиохийском и его книгах к Автолику 125 К Автолику книга I 128 книга II 138 книга III 171

Ермий Об Ермии, сочинителе Осмеяния языческих философов 195 Осмеяние языческих философов 197 [Дополнение: Corrigenda] 202

[Пс.-]Мелитон О Мелитоне Сардийском и его сочинениях 205 Речь к императору Антонину 211

Минуций Феликс О Минуций Феликсе и его сочинении «Октавий» 223 Октавий 226

Св. Аристид Предисловие к апологии св. Аристида 275 Апология св. Аристида 290 Речь Аристида, афинского философа, о воззвании разбойника и об ответе Распятого 338 Из письма Аристида философа ко всем философам 340

Мученичество св. Иустина Философа Предисловие к Мученичеству св. Иустина философа 343 Мученичество святых Иустина, Харитона, Харито, Эвелппста, Иерака, Пеона и Ливериана 362

Акты и апология св. Аполлония Предисловие к актам и апологии св. Аполлония 375 <Мученичество св. Аполлония> 394

ТВОРЕНИЯ СВ. МЕЛИТОНА, ЕПИСКОПА САРДИЙСКОГО Предисловие II редварительные замечания 419 I. Биографические сведения о св. Мелитоне 424 II. Соч и нения 426 III. Богословие 431 А. Триадология и христология 431 Б. Богословие образа. Антропология 438 1. «Сотворил» и(ли) «слепил»? Зкзегезп Быт 1, 26 и 2, 7 438 2. «По образу и подобию» (Быт 1, 26) 443 IV. Типологическая экзегетика 451 A. Вступление 451 Б. Филологический (внутренний) анализ экзегетических терминов Мелитона 452 B. Историко-филологический (внешний) анализ экзегетических терминов Мелитона 454 Г. Синтез. Постановка проблем. Итоги 461 V. Полемика 480 1. С гностиками 480 2. С иудеями 483 VI. Литературный контекст 487 Testimonia, ветхозаветные цитаты и типология 487 Стиль 490 Влияния 492 Заключение 493 Литература 494

О Пасхе Введение к гомилии «О Пасхе» 507 О Пасхе 520

О душе и теле Введение 585 <0 душе и теле> 601 Addenda ibero-latina 624

Фрагменты Общее введение 633 I. Подлинные фрагменты

А. Фрагменты произведений, названия которых известны Фр. Al (= fr. 1 Hall) 635 Φρ. Α2 (= fr. 2 Hall) 640 Φρ. A3 (= fr. 3 Hall) 641 Φρ. A4 (= fr. 4 Hall) 644 Φρ. A5 (= fr. 8b Hall) 645 Φρ. Α6 (= fr. 14 Hall) 658) Φρ. А7 (= fr. 15 Hall) 660 Φρ. Α8 (= fr. 16b Hall) 673

В. Фрагменты из неизвестных произведений Фр. В1 (= fr. 5 Hall) 675 Φρ. Β2 (= fr. 9 Hall) 676 Φρ. ВЗ (--= fr. 10 Hall) 679 Φρ. B4 (= fr. 11 Hall) 680 II (С). Приписываемые Мелитону фрагменты Фр. CI (= fr. 6 Hall) 681 Φρ. C2 (= fr. 17 Hall) 684 III. Неподлинный фрагмент (Fr. 12 Hall) 684 IV (D). Свидетельства Φρ. Dl 685 Φρ. D2 (= fr. 7 Hall) 685 Φρ. D3 a-c 686 Φρ. D4 687 Φρ. D5 688 Φρ. D6 688 Φρ. D7 689 Φρ. D8 a-d 689 Φρ. D9 693

Библиография 695

Справочный аппарат

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 781

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ 803

цитаты из Священного Писания 804

цитаты из древних авторов и произведений 820

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ мифические и легендарные персонажи 881

библейские персонажи 886 исторические персонажи 888

древние авторы 893

новые авторы 899

географические и этнические названия 918

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 921

СОКРАЩЕНИЯ 931

Дополнение к гомилиям св. Мелигона Сардииского 935