Древний Рим - Энциклопедия

Древний Рим - Энциклопедия
Как появился Рим? Вот что по этому поводу думают археологи - учёные, которые ищут и изучают сохранившиеся до наших дней следы жизнедеятельности древних народов. Апеннинский полуостров был населён множеством племён. Эти племена назывались италийскими, а сама местность - Италией. Происхождение этого слова до сих пор неясно. Большинство учёных считают, что слово «Италия» возникло от древнегреческого термина, означающего «страна телят». Племена занимали наиболее удобные для жизни и обороны от врагов места. На юге полуострова было несколько греческих колоний. На севере располагалось большое государство этрусков.
Но та местность, где позже возник Рим, долгое время была пустой. Землю здесь покрывал слой вулканического пепла, нередки были и землетрясения. Холмы на берегу судоходной реки Тибр недалеко от места впадения её в море начали заселяться за десять веков до нашей эры. Причиной заселения стало наличие острова посреди Тибра, делавшего переправу через реку более лёгкой. А переправа была нужна для перевозки товаров из устья Тибра вглубь страны.
Первое поселение возникло около 1 тысячи лет до нашей эры на Палатинском холме. Его основало племя латинян. Чуть позже были заселены другие холмы - Капитолийский, Авентинский и все остальные. На хол ме Квиринал обитало племя сабинян, с которыми латиняне заключили союз. От этого союза и пошло римское государство.
Древний Рим - Энциклопедия
Древний Рим - Энциклопедия - Содержание
- Римское право
- Боги Древнего Рима
- Римские рабы: бесправное имущество
- Как лечились в Древнем Риме
- Римские дороги - основа развития Римского государства
- Какими деньгами пользовались римляне?
- Латинский язык и алфавит
- Римские цифры
- Образование в Древнем Риме
- Архитектура
- Скульптура и живопись
- Литература
- Древний Рим - родина газеты
- Римские термы
- Гладиаторские бои
- Как была устроена армия Рима
- Кто командовал римскими легионами
- Обучение, наказание и награждение солдат
- Оружие римского воина
- Пиррова победа
- Битва у Тразименского озера
- Битва на Каталаунских полях
- Битва при Каннах
- Осада Сиракуз
- Линия Красса
- Знаменитые правители римского государства
- Цезарь
- Октавиан Август
- Калигула
- Нерон
- Диоклетиан
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