Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История Александра Великого

Дройзен - История эллинизма
«История эллинизма» Иоганна Густава Дройзена несомненно принадлежит к числу классических сочинений по истории античности. Созданный в 30–400х годах и в значительной степени доработанный в конце 700х годов XIX века, этот труд становится одной из важных вех в развитии науки о древности и в развитии исторического знания как такового, не утратив во многом своего значения и по сей день. Блестящий по своему литературному исполнению, построенный на твердом фундаменте мастерской критики источников, не чуждый использования доступного тогда археологического и папирологического материала труд Дройзена остается до сих пор одним из лучших образцов исторического сочинения. Как известно почти всем, Дройзен был первооткрывателем «эллинизма», периода смешения языков и культур, западных и восточных, начавшегося после походов Александра и явившегося почвой, на которой возникло христианство — по мысли Дройзена, центральный пункт мировой истории. В значительной степени это было не открытием, но переоценкой, обусловленной изменением духовнооисторического климата в Германии после т.н. «освободительных войн», развитием современной Дройзену немецкой науки об античности и, не в последнюю очередь, происхождениием и биографией самого историка.
Густав Дройзен родился 6 июля 1808 года в Трептове-на-Рейне в семье военного священника, жизнь и карьера которого были тесным образом связаны с прусской армией и великими событиями того времени. Протеже Гнейзенау и Блюхера, полковой священник Иоганн Христоф Дройзен был в гуще военной и политической жизни тех лет: он отступал вместе с прусской армией в 1806 году, принимал участие в создании Трептовского отделения Тугендд бунда в 1811, ликовал в 1814 при известиях о вступлении союзнических армий в Париж. Его сын вырос в атмосфере этих бурных лет, когда перекраивалась карта Европы, когда Франция, властитель мыслей и дум прежних поколений немцев, стала просто врагом, вначале победоносным, затем поверженным, когда жалкая и ничтожная роль Германии во всех этих событиях стала невыносимо ранить самолюбие немцев. В этих детских переживаниях, в атмосфере отеческого дома, куда мог заехать сам Блюхер вместе с Шарнгорстом, сформировался прусский патриотизм, отличавший Густава Дройзена до конца его долгой жизни. Сын протестантского священника, он остался верен особой протестантской религиозности, чуждой радикальному просвещению, с одной стороны, и религиозному мракобесию «тройной короны», с другой. Пережив национальное унижение, обусловленное разз дробленностью тогдашней Германии, Дройзен стал решительным сторонником ее единства, основу которого он видел в Пруссии, с ее централизованной системой государственного и военного управления. Здесь же, как многократно отмечалось, корни его восприятия событий в Греции IV века до н.э.
Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История Александра Великого
Пер. с нем.
М.: Академический Проект; Константа, 2011, 623 с.
Серия "Исторические технологии"
ISBN 978-5-8291-1304-9
Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История Александра Великого - Оглавление
БУГАЙ Д.В. Иоганн Густав Дройзен: открытие эллинизма в немецкой науке об античности
ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО
КНИГА ПЕРВАЯ
- Глава первая Предмет сочинения. — Ход развития Греции. — Царь Филипп и его политика. — Коринфский союз 338 года. — Персидское царство до Дария III
- Глава вторая Страна, народ и царская династия Македонии. — Внутренняя политика царя Филиппа II. — Дворянство; двор. — Олимпиада. — Молодость Александра. — Раздоры в царском семействе. — Аттал. — Убиение Филиппа II
- Глава третья Опасность извне. — Поход 336 года в Грецию. — Возобновление Коринфского союза. — Смерть Аттала. — Северные соседи. — Поход во Фракию, на Дунай и против иллирийцев. — Второй поход в Грецию. — Разрушение Фив. — Вторичное возобновление Коринфского союза
КНИГА ВТОРАЯ
- Глава первая Приготовления к войне. — Финансы. — Союзники царства. — Армия. — Переход в Азию. — Битва при Гранике. — Занятие западного берега Малой Азии. — Завоевание Галикарнасса. — Поход через Ликию, Памфилию и Писидию. — Организация новых областей
- Глава вторая Приготовления Персии к войне. — Персидский флот под начальством Мемнона и греки. — Переход Александра через Тавр. — Занятие Киликии. — Битва при Иссе. — Манифест. — Движение в Греции. — Осада Тира. — Взятие Газы. — Занятие Египта
- Глава третья Персидские вооружения. — Поход Александра в Сирию, через Евфрат, и на Тигр. — Битва при Гавгамелах. — Поход на Вавилон. — Занятие Суз. — Поход на Персеполь
- Глава четвертая Выступление из Персеполя. — Отступление Дария из Экбатан. — Умерщвление его. — Александр в Парфии. — Предприятие Зопириона. — Возмущение Фракии, восстание Агиса, его поражение, умиротворение Греции
КНИГА ТРЕТЬЯ
- Глава первая Преследование Бесса. — Восстание в Арии. — Движение войска к югу, через Арию, Дрангиану, Арахосию, и к южным склонам индийского Кавказа. — Мысль Александра и теория Аристотеля. — Открытие заговора. — Новая организация войска
- Глава вторая Поход Александра в Бактриану. — Преследование Бессa, его выдача. — Поход против скифов, на Яксарт. — Восстание в Согдиане. — Усмирение мятежников. — Зимовка в Зариаспах. — Вторичное возмущение согдианцев. — Усмирение их. — Остановка в Мараканде. — Убиение Клита. — Вторжение скифов в Зариаспы. — Зимовка в Навтаке. — Крепости гиппархов. — Бракосочетание с Роксаной. — Заговор царских юношей. — Наказание Каллисфена
- Глава третья Индия. — Война по сю сторону Инда. — Переход через Инд. — Поход к Гидаспу. — Государь Таксил. — Война с царем Пором. — Битва при Гидаспе. — Война с независимыми племенами. — Войско на берегах Гифасиса. — Возвращение
- Глава четвертая Возвращение на родину. — Флот на Акесине. — Война с маллами. — Грозящая жизни Александра опасность. — Сражения на нижнем Инде. — Отбытие Кратера. — Битва в дельте Инда. — Плавание Александра по Океану. — Его отбытие из Индии
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
- Глава первая Отбытие. — Война на земле оритов. — Поход войска через пустыню Гедросии. — Прибытие остатков войска в Карманию. — Неарх в Гармосии. — Беспорядки в государстве. — Казни. — Возвращение в Персию. — Вторичное бегство Гарпала. — Свадебные торжества в Сузах. — Новая организация государства. — Выступление в Опис
- Глава вторая Мятеж солдат в Описе. — Увольнение ветеранов. — Гарпал в Греции. — Раскол между партиями в Афинах. — Постановление относительно возвращения изгнанников. — Происки Гарпала в финах. — Процесс Гарпала. — Внутренняя политика Александра и ее последствия
- Глава третья Поход Александра в Мидию. — Смерть Гефестиона. — Война против коссеев. — Возвращение в Вавилон. — Посольства. — Отправки в южное море. — Вооружения, новые планы. — Болезнь Александра. — Его смерть
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Материалы к истории Александра
- I. Первоисточники
- II. Документы, письма и речи
- III. Тираны Эреса
- IV. Царская область и независимые города
- V. Илионский союз городов
- VI. Возвращение изгнанников
- VII. Хронология смерти Александра
- VIII. Хронология Диодора
Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История диадохов
Пер. с нем.
М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2011, 518 с.
Серия "Технологии истории"
ISBN 978-5-8291-1305-6
Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История диадохов - Оглавление
ИСТОРИЯ ДИАДОХОВ
КНИГА ПЕРВАЯ
- Глава первая Смерть Александра. — Военачальники организуют правительство. — Пехота провозглашает царем Арридея. — Борьба между конницей и пехотой. — Договор между ними. — Очищение, смерть Мелеагра. — Распределение сатрапий
- Глава вторая 323–322 гг. Азиаты при смерти Александра. — Восстание греков в верхней Азии. — Афины при смерти Александра. — Приготовления афинян к войне. — Присоединение к ним греков. — Вооружение Македонии. — Битва при Гераклее. — Антипатр осажден в Ламии. — Смерть Леосфена. — Назначение полководцем Антифила. — Возвращение Демосфена. — Приближение Леонната. — Смерть Леонната. — Морская война. — Битва при Кранноне. — Переговоры. — Сдача афинян на капитуляцию. — Смерть Демосфена. — Положение Антипатра. — Война с этолянами
- Глава третья 322–321 гг. Леоннат и Эвмен. — Поход Пердикки против Каппадокии. — Поход Пердикки против писидийцев. — Неоптолем и Эвмен. — Никея. — Клеопатра. — Кинана и Евридика. — Бегство Антигона. — Птолемей. — Вооружение Пердикки. — Выступление в поход Антипатра. — Война в Малой Азии. — Смерть Кратера и Неоптолема. — Война этолян с Полисперхонтом. — Могущество Птолемея. — Захват Птолемеем Кирены. — Поход Пердикки против Египта. — Смерть Пердикки. — Прибытие Птолемея в царскую армию. — Суд над приверженцами Пердикки. — Интриги Евридики. — Восстание войска. — Провозглашение регентом Антипатра
- Глава четвертая 321–320 гг. Взгляд назад. — Раздел в Трипарадисе. — Военные действия этолян против Полисперхонта. — Приверженцы Пердикки в Малой Азии. — Возвращение Антипатра через Малую Азию. — Эвмен на зимних квартирах. — Переправа Антипатра в Европу. — Антигон — стратег в Малой Азии. — Отступление Эвмена. — Эвмен в Норе. — Птолемей занимает Финикию. — Поход Антигона против Алкета и Аттала. — Антигон — повелитель Малой Азии. — Греческие дела, Фокион и Демад. — Смерть Демада. — Смерть Антипатра
КНИГА ВТОРАЯ
- Глава первая 319–316 гг. Общий обзор. — Царский дом. — Полисперхонт становится регентом. — Бегство Кассандра. — Принятые Полисперхонтом меры. — Бегство Эвмена из Норы. — Эвмен у аргираспидов. — Покушение на жизнь Эвмена. — Положение Антигона. — Планы Арридея. — Антигон идет против Арридея. — Антигон занимает Лидию. — Кассандр у Антигона. — Полисперхонт провозглашает свободу эллинов. — Борьба партий в Афинах. — Смерть Фокиона. — Кассандр в Пирее. — Полисперхонт под стенами Мегалополя. — Морская война между Клитом и Антигоном. — Кассандр занимает Афины. — Смерть Никанора. — Союз Евридики с Кассандром. — Возвращение Олимпиады в Македонию. — Смерть Филиппа и Евридики. — Поход Кассандра в Македонию. — Изгнание Эакида из Эпира. — Олимпиада осаждена в Пелле. — Смерть Олимпиады. — Кассандр становится повелителем Македонии
- Глава вторая 318–312 гг. Положение восточных сатрапий. — Пифон выступает против сатрапов. — Эвмен в Финикии. — Поход Эвмена на восток. — Союз Эвмена с сатрапами. — Поход Антигона на восток. — Антигон терпит поражение при Копрате. — Поход Антигона в Мидию. — Союзники в Персиде. — Битва при Габиене. — Союзники на зимних квартирах. — Зимний поход. — Заговор против Эвмена. — Битва при Гадамарге. — Выдача Эвмена. — Смерть Эвмена. — Характер Эвмена. — Отпадение Пифона и его смерть. — Мятеж приверженцев Пифона. — Распределение сатрапий Антигоном. — Антигон в Сузах. — Бегство Селевка. — Характер Антигона. — Взгляд назад
КНИГА ТРЕТЬЯ
- Глава первая 316–311 гг. Союз против Антигона. — Переговоры. — Вооружение Антигона, его морские силы. — Начало войны в Малой Азии. — Первые движения союзников. — Отпадение Александра от Антигона. — Конец первого года войны. — Второй год войны, 314. — Антигон завоевывает Тир. — Третий год войны, 313. — Лисимах против Каллатиса. — Капитуляция Асандра. — Война в Греции. — Война за Эвбею. — Восстание Кирены и Кипра. — Четвертый год войны, 312. — Война за Эпир. — Война в Пелопоннесе. — Война в Сирии. — Битва при Газе. — Отступление Деметрия. — Птолемей занимает Сирию. — Возвращение Селевка в Вавилон. — Победа над Никанором. — Победа Деметрия при Миунте. — Отступление Птолемея из Сирии. — Поход против набатейцев. — Поход Деметрия против Вавилона. — Мир 311 года. — Обзор
- Глава вторая 311–308 гг. Заточение молодого царя Александра по распоряжению Кассандра. — Его умерщвление. — Предполагаемая война между Антигоном и Селевком. — Птолемей как освободитель греков. — Отпадение стратега Птолемея. — Переселение автариатов. — Геракл как претендент на престол. — Месть Птолемея Никоклу Кипрскому. — Птолемей на берегах Малой Азии. — Умерщвление Геракла. — Смерть стратега Птолемея. — Основание Лисимахии. — Птолемей в Греции. — Агафокл Сиракузский. — Офел в Кирене. — Смерть Офела под Карфагеном. — Покорение Кирены Магом. — Смерть Клеопатры
- Глава третья 308–306 гг. Государства Греции. — Этолийский, беотийский и аркадский союзы. — Пелопоннес. — Афины под властью Деметрия Фалерского. — План Антигона освободить Грецию. — Характер Деметрия. — Его экспедиция в Грецию. — Его высадка. — Осада Мегары и Мунихия. — Восстановление свободы в Афинах. — Деметрий в Афинах. — Разрыв между Антигоном и Птолемеем. — Начало кипрской войны. — Осада Саламина. — Морское сражение. — Победа Деметрия. — Антигон — царь
- Глава четвертая 306–302 гг. Год царей. — Положение Антигона. — Приготовления к походу против Египта. — Поход войска и флота. — Попытки высадки. — Отступление Антигона. — Государство родосцев. — Раздоры между Антигоном и родосцами. — Вооружения Родоса. — Высадка Деметрия. — Осада Родоса. — Мир с родосцами. — Пирр — царь в Эпире. — Восстановленная афинская демократия. — Закон Софокла. — Нападение Касандра на Афины. — Высадка Деметрия в Авлиде. — Его зимнее пребывание в Афинах. — Его поход в Пелопоннес и Керкиру. — Деметрий в Афинах
- Глава пятая 302–301 гг. Приготовления Деметрия к походу против Кассандра. — Коалиция против Антигона. — Боевые силы Селевка. — План союзников. — Лисимах в Малой Азии. — Антигон в Малой Азии. — Начало неприязненных действий. — Зимние квартиры. — Птолемей в Финикии. — Деметрий против Македонии. — Его поход в Малую Азию. — Селевк в Малой Азии. — Изгнание Пирра. — Поход Плейстарха в Малую Азии. — Битва при Ипсе. — Бегство Деметрия. — Отпадение Афин. — Раздел царства. — Туземные государи в Малой Азии. — Взгляд назад
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
- Глава первая 301–288 г. Деметрий в Греции. — Птолемей и Лисимах. — Селевк и Деметрий. — Конгресс в Россе. — Агафокл и Кассандр против Керкиры. — Разрыв между Деметрием и Селевком. — Интриги Кассандра в Греции. — Деметрий против Афин. — Тиран Лахар. — Деметрий завоевывает Афины. — Деметрий против Спарты. — Пирр — царь Эпира. — Александр и Антипатр. — Смерть Александра. — Деметрий — царь Македонии. — Деметрий против Фив и Афин. — Лисимах против гетов. — Взятие его в плен. — Деметрий против Фракии и Фив. — Пифии в Афинах. — Союз Деметрия с Агафоклом. — Его поход против Пирра. — Его любовь к роскоши. — Вторжение Пирра в Македонию. — Его союз с Деметрием. — Приготовление Деметрия к войне против Азии
- Глава вторая 288–278 гг. Египетское царство. — Царство Селевка. — Фракийское царство. — Коалиция против Деметрия. — Начало войны. — Изгнание Деметрия из Македонии. — Раздел Македонии. — Деметрий в Греции. — Мир между Деметрием и Пирром. — Поход Деметрия в Азию. — Агафокл против Деметрия. — Переговоры Деметрия с Селевком. — Последнее предприятие Деметрия. — Пленение Деметрия. — Изгнание Пирра Лисимахом. — Смерть Деметрия. — Наследники престола в Сирии и Египте. — Характер Лисимаха. — Поход Лисимаха против Гераклеи. — Убиение Агафокла. — Война между Селевком и Лисимахом. — План Селевка. — Убиение Селевка. — Птолемей Керавн — царь Македонии. — Арей против этолян. — Положение Антигона. — Убиение сыновей Арсинои. — Кельты на Дунае. — Нашествие Бренна. — Антигон — царь Македонии. — Заключение
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- I. Почетное постановление насиотов в честь Ферсиппа
- II. Год архонта Никия
Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История эпигонов
Пер. с нем.
М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2011, 619 с.
Серия "Технологии истории"
ISBN 978-5-8291-1306-3
Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История эпигонов - Оглавление
ИСТОРИЯ ЭПИГОНОВ
КНИГА ПЕРВАЯ
- Глава первая Географическая основа. — Развитие из местных средств. — Греческая цивилизация. — Роль Александра. — Основания городов. — Царство Лагидов. — Царство Селевкидов. — Индия. — Атропатена. — Малая Азия. — Галаты. — Македония. — Греки. — Эпир. — Взгляд на прошедшее. — Греки в Сицилии и Италии
- Глава вторая 280–275 гг. Тарент и коалиция италиков. — Победы Рима. — Тарент в переговоре с Пирром. — Победа при Гераклее. — Пирр под Римом. — Отступление. — Переговоры. — Второй год войны. — Битва при Аскуле. — Сицилия и пуны. — Пирр в Сицилии. — Осада Лилибея. — Мятежи. — Отступление Пирра. — Битва при Беневенте. — Возвращение Пирра в Эпир. — Римляне и карфагеняне под Тарентом. — Вся Италия стала римскою
- Глава третья 275–262 гг. Нашествие галлов. — Антигон и Никомед против Антиоха. — Антигон в Македонии. — Победа Пирра над Антигоном. — Пирр против Спарты. — Его смерть под Аргосом. — Усмирение Греции. — Хремонидова война. — Македония — великая держава. — Победы Антиоха над галатами. — Птолемей Филадельф. — Киренская война. — Первая Сирийская война. — Смерть Антиоха. — Обзор
КНИГА ВТОРАЯ
- Глава первая 262–247 гг. Система западных государств. — Рим и Карфаген. — Политическое положение Сицилии. — Гиерон и мамертинн цы. — Первая Пуническая война. — Восточная политика. — Война Египта на Юге. — Смерть Мага. — Антиох II. — Вифинская война за наследство. — Антиох во Фракии. — Вторая Сирийская война. — Деметрий в Кирене; положение в Греции; свобода Ионии; свобода в Мегалополе, Сикионе; смерть Деметрия; мир. — Селевкидов восток; царство Ашоки; Атропатена: основание Бактрии, Парфии; царства сатрапов
- Глава вторая 247–239 гг. Мирное состояние. — Смерть Антиоха II. — Убийство Береники. — Третья Сирийская война; распадение сирийского царства Селевкидов; Антиох Гиеракс в Малой Азии; война между братьями; мир 239 г. — Свобода в Кирене. — Македонооегипетская война; Родос против Египта. — Ахейский союз. — Первая стратегия Арата. — Взятие Коринфа. — Реформы Агиса. — Агис и Арат против Антигона и македонян. — Смерть Агиса. — Мир в Греции. — Состояние Греции. — Смерть Антигона
КНИГА ТРЕТЬЯ
- Глава первая 239–227 гг. Мирное состояние. — Поход Селевка на Восток. — Возмущение в Антиохии. — Победа Аттала над галатами. — Вторая война Селевка с Антиохом. — Мир. — Нападение Антиоха на Лагидов. — Антиох побежден Атталом; его смерть. — Акарнания обратилась к Риму за помощью. — Царская власть в Эпире низвергнута. — Деметрий против дарданцев. — Этоляне и ахейцы соединились. — Деметриева война. — Лидиад. — Мир в Греции. — Иллирийцы и их набеги. — Рим против Иллирии. — Смерть Деметрия. — Расширение ахейцев. — Устройство союза. — Рим и Греция. — Воцарение Антигона II. — Антигон занимает Карию
- Глава вторая 227–221 гг. Клеомен. — Царь в Спарте. — Его первая война с ахейцами. — Битва при Ликее. — Битва при Левктре. — План Клеомена. — Реформа Клеомена. — Внутренний разлад в Ахейском союзе. — Арат ведет переговоры с Антигоном. — Битва при Гекатомбее. — Ахейцы за Клеомена. — Интриги Арата. — Возобновление войны. — Отпадение ахейских городов. — Диктаторская власть Арата. — Первая кампания Антигона. — Союз Клеомена с Египтом. — Селевк против Малой Азии. — Вторая кампания Антигона. — Падение Мегалополя. — Мятеж в Лидии и Персии. — Келесирийская война. — Антигон уступает Карию. — Третья кампания Антигона. — Битва при Селассии. — Реставрация в Спарте. — Объединение Греции. — Клеомен в Египте. — Заключение
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I
- Города, основанные Александром и его преемниками
- Города, основанные Александром
- Города, основанные преемниками
- Малая Азия
- Сирийские области
- Страны по Евфрату и Тигру
- Иранская возвышенность с Индией и Бактрией
- Африка и Аравия
ПРИЛОЖЕНИЕ II
- I. Об эре Арада
- II. Список македонских царей после Александра, по Евсебию
- III. Хронологическая таблица македонских царей
- IV. Хронологическая таблица
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