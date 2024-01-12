Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История Александра Великого

«История эллинизма» Иоганна Густава Дройзена несомненно принадлежит к числу классических сочинений по истории античности. Созданный в 30–400х годах и в значительной степени доработанный в конце 700х годов XIX века, этот труд становится одной из важных вех в развитии науки о древности и в развитии исторического знания как такового, не утратив во многом своего значения и по сей день. Блестящий по своему литературному исполнению, построенный на твердом фундаменте мастерской критики источников, не чуждый использования доступного тогда археологического и папирологического материала труд Дройзена остается до сих пор одним из лучших образцов исторического сочинения. Как известно почти всем, Дройзен был первооткрывателем «эллинизма», периода смешения языков и культур, западных и восточных, начавшегося после походов Александра и явившегося почвой, на которой возникло христианство — по мысли Дройзена, центральный пункт мировой истории. В значительной степени это было не открытием, но переоценкой, обусловленной изменением духовнооисторического климата в Германии после т.н. «освободительных войн», развитием современной Дройзену немецкой науки об античности и, не в последнюю очередь, происхождениием и биографией самого историка.

Густав Дройзен родился 6 июля 1808 года в Трептове-на-Рейне в семье военного священника, жизнь и карьера которого были тесным образом связаны с прусской армией и великими событиями того времени. Протеже Гнейзенау и Блюхера, полковой священник Иоганн Христоф Дройзен был в гуще военной и политической жизни тех лет: он отступал вместе с прусской армией в 1806 году, принимал участие в создании Трептовского отделения Тугендд бунда в 1811, ликовал в 1814 при известиях о вступлении союзнических армий в Париж. Его сын вырос в атмосфере этих бурных лет, когда перекраивалась карта Европы, когда Франция, властитель мыслей и дум прежних поколений немцев, стала просто врагом, вначале победоносным, затем поверженным, когда жалкая и ничтожная роль Германии во всех этих событиях стала невыносимо ранить самолюбие немцев. В этих детских переживаниях, в атмосфере отеческого дома, куда мог заехать сам Блюхер вместе с Шарнгорстом, сформировался прусский патриотизм, отличавший Густава Дройзена до конца его долгой жизни. Сын протестантского священника, он остался верен особой протестантской религиозности, чуждой радикальному просвещению, с одной стороны, и религиозному мракобесию «тройной короны», с другой. Пережив национальное унижение, обусловленное разз дробленностью тогдашней Германии, Дройзен стал решительным сторонником ее единства, основу которого он видел в Пруссии, с ее централизованной системой государственного и военного управления. Здесь же, как многократно отмечалось, корни его восприятия событий в Греции IV века до н.э.

Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История Александра Великого

Пер. с нем.

М.: Академический Проект; Константа, 2011, 623 с.

Серия "Исторические технологии"

ISBN 978-5-8291-1304-9

Дройзен Иоганн Густав - История эллинизма - История Александра Великого - Оглавление

БУГАЙ Д.В. Иоганн Густав Дройзен: открытие эллинизма в немецкой науке об античности

ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая Предмет сочинения. — Ход развития Греции. — Царь Филипп и его политика. — Коринфский союз 338 года. — Персидское царство до Дария III

Глава вторая Страна, народ и царская династия Македонии. — Внутренняя политика царя Филиппа II. — Дворянство; двор. — Олимпиада. — Молодость Александра. — Раздоры в царском семействе. — Аттал. — Убиение Филиппа II

Глава третья Опасность извне. — Поход 336 года в Грецию. — Возобновление Коринфского союза. — Смерть Аттала. — Северные соседи. — Поход во Фракию, на Дунай и против иллирийцев. — Второй поход в Грецию. — Разрушение Фив. — Вторичное возобновление Коринфского союза

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая Приготовления к войне. — Финансы. — Союзники царства. — Армия. — Переход в Азию. — Битва при Гранике. — Занятие западного берега Малой Азии. — Завоевание Галикарнасса. — Поход через Ликию, Памфилию и Писидию. — Организация новых областей

Глава вторая Приготовления Персии к войне. — Персидский флот под начальством Мемнона и греки. — Переход Александра через Тавр. — Занятие Киликии. — Битва при Иссе. — Манифест. — Движение в Греции. — Осада Тира. — Взятие Газы. — Занятие Египта

Глава третья Персидские вооружения. — Поход Александра в Сирию, через Евфрат, и на Тигр. — Битва при Гавгамелах. — Поход на Вавилон. — Занятие Суз. — Поход на Персеполь

Глава четвертая Выступление из Персеполя. — Отступление Дария из Экбатан. — Умерщвление его. — Александр в Парфии. — Предприятие Зопириона. — Возмущение Фракии, восстание Агиса, его поражение, умиротворение Греции

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава первая Преследование Бесса. — Восстание в Арии. — Движение войска к югу, через Арию, Дрангиану, Арахосию, и к южным склонам индийского Кавказа. — Мысль Александра и теория Аристотеля. — Открытие заговора. — Новая организация войска

Глава вторая Поход Александра в Бактриану. — Преследование Бессa, его выдача. — Поход против скифов, на Яксарт. — Восстание в Согдиане. — Усмирение мятежников. — Зимовка в Зариаспах. — Вторичное возмущение согдианцев. — Усмирение их. — Остановка в Мараканде. — Убиение Клита. — Вторжение скифов в Зариаспы. — Зимовка в Навтаке. — Крепости гиппархов. — Бракосочетание с Роксаной. — Заговор царских юношей. — Наказание Каллисфена

Глава третья Индия. — Война по сю сторону Инда. — Переход через Инд. — Поход к Гидаспу. — Государь Таксил. — Война с царем Пором. — Битва при Гидаспе. — Война с независимыми племенами. — Войско на берегах Гифасиса. — Возвращение

Глава четвертая Возвращение на родину. — Флот на Акесине. — Война с маллами. — Грозящая жизни Александра опасность. — Сражения на нижнем Инде. — Отбытие Кратера. — Битва в дельте Инда. — Плавание Александра по Океану. — Его отбытие из Индии

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая Отбытие. — Война на земле оритов. — Поход войска через пустыню Гедросии. — Прибытие остатков войска в Карманию. — Неарх в Гармосии. — Беспорядки в государстве. — Казни. — Возвращение в Персию. — Вторичное бегство Гарпала. — Свадебные торжества в Сузах. — Новая организация государства. — Выступление в Опис

Глава вторая Мятеж солдат в Описе. — Увольнение ветеранов. — Гарпал в Греции. — Раскол между партиями в Афинах. — Постановление относительно возвращения изгнанников. — Происки Гарпала в финах. — Процесс Гарпала. — Внутренняя политика Александра и ее последствия

Глава третья Поход Александра в Мидию. — Смерть Гефестиона. — Война против коссеев. — Возвращение в Вавилон. — Посольства. — Отправки в южное море. — Вооружения, новые планы. — Болезнь Александра. — Его смерть

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Материалы к истории Александра

I. Первоисточники

II. Документы, письма и речи

III. Тираны Эреса

IV. Царская область и независимые города

V. Илионский союз городов

VI. Возвращение изгнанников

VII. Хронология смерти Александра

VIII. Хронология Диодора