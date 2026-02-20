Автобиография «Небесные искры не гаснут» — это глубокое и искреннее свидетельство веры, прошедшей через горнило испытаний XX века. Степан Герасимович Дубовой, будучи видным деятелем евангельского движения, описывает свой жизненный путь не просто как хронику событий, а как историю Божьего водительства в условиях атеистического государства и суровых социальных потрясений.

В центре повествования — судьба человека, который посвятил себя служению, несмотря на преследования, ссылки и бытовые трудности. Название книги метафорично: «небесные искры» — это крупицы веры, Божьей благодати и человеческой доброты, которые невозможно погасить никакими внешними обстоятельствами. Дубовой с большой теплотой вспоминает своих соратников, простых верующих и те моменты духовных озарений, которые давали силы двигаться дальше, когда казалось, что всё вокруг рушится.

Книга представляет огромный интерес не только для единоверцев автора, но и для историков, так как она воссоздает живой быт и внутреннюю атмосферу жизни протестантских общин в СССР. Это история о том, как оставаться верным своим убеждениям и сохранять внутренний свет, когда мир вокруг погружается во тьму.

Степан Герасимович Дубовой - Небесные искры не гаснут – Автобиография

Harsewinkel: Bild & Medien Vertriebs GmbH, 2011. – 388 с.

ISBN 978-3-936605-11-2

Степан Герасимович Дубовой - Небесные искры не гаснут – Содержание

От издателей

Вступление

Часть I

Ознакомление с семьей - Искушение усиливается - Это сделалось неожиданно - Благословение старшего брата - Рассказ о моем детстве - Открывается «новая дорога» - Мое покаяние - Мои старания - Желание принять крещение - Первые гонения - Взрыв на мельнице - О Данииле Косьяненко - Помощь из союза Бессарабии - Божье войско - Мое решение стать портным - Первые успехи - Выбор жены - Сватовство и венчание о - Кратко о семье Марии Прокоповны - Самостоятельная жизнь - Мобилизация - Присяга - Борьба - История с капитаном - Землетрясение - Возвращение домой - Коммерческая деятельность - Похороны живого человека о - Начало служения у прокаженных - Поездка с молодежью - В санатории - Основание церкви для прокаженных - Молитвенный дом для прокаженных - Серьезная тревога - Сновидение и решение - О Самуиле - Снова встреча с Самуилом Миллером юо - Последняя просьба и смерть Самуила - Приезд родственников - Выводы Степана - Мобилизация, как портного - Угроза Сибири - Призыв на старшину - Отступление - Ноев ковчег - Уверовал комсомолец Моисей - Испытание вшами и проповедь - Посещение Господа. Птица - Ответ на молитву - Я - пленный и портной - Отпускают из плена - Заговор убить - Мою семью хотели расстрелять - Встреча по молитве детей - Гонения на баптистов - Первые жертвы - Выдерживаем первый натиск - Божье спасение - Бог спасает - Бог защищает - Ворабия умирает - Избиение меня и моей жены - Молитва детей услышана Богом - Дети просятся на небо - Дети ушли на небо - Успокоение жены - Проповедь о Навуходоносоре - Откровение о доме молитвы - Ссылка в Сибирь - пророчество сбылось - Молодежное собрание и арест - Накормление в заключении - Откровение в погребе - Освобождение верующих советами - Рукоположение на пресвитера - Мобилизация в войска - Освобождение от воинской службы навсегда - Жизнь Церкви - Пророчество о голоде - Подготовка церкви к голоду - На помощь пришли мыши - Пришел голод - Спасаю детей Кирилла - Сотрудничество со старшим пресвитером

Часть II

Ожидаем неприятностей - Хотят арестовать - Арест - Следствие - Встать, суд идет - Жена провожает в дорогу - Красноярская тюрьма - Отправление на юг - Духовная жизнь в лагере - Интересный случай - Библию передают в зону - Возвращение духовного богатства лагеря - Необычное ПИСЬМО - Жизнь семьи без меня - Восстание заключенных - Верующие во время восстания - Выход из зоны по пропускам - Встреча и первое собрание - Приезд моей семьи - Онищенко - Печальная история - На Свободе - Встреча с родной церковью. - Пробуждение - Знаменательный случай - Устройство церкви - Первая свадьба в моей семье. - Поношение ради Христа - Вызов в КГБ - Меняю место работы - Пытались зарегистрировать Церковь - Поездка в Алма-Ату - Первые документы инициативной группы - Голос Христианских матерей - Избрание служителей в Кингире - Сократили с работы - Едем на родину - Первый съезд - Крещение в Шевченково - Обыск - Прощальное собрание - Труд в Оргкомитете - Семья переезжает на Украину - События в Москве - Второй арест

Часть III

Следствие - Встать, суд идет - Жизнь в тюрьме - На нелегальном положении - Третий арест - Снова дома - Похороны Ивана Остапенко - Жизнь Церкви продолжается - Избрание служителей - Младший мой брат Иван - Болезнь жены - Последние дни и прощание - Смерть жены - На свадьбе в Кишиневе - Южноукраинск год - Выдерживаем и побеждаем . - Необычное крещение - Новые служители и благовестие - В детских лагерях - Почему так получилось? - Одна из последних проповедей - Последние дни - Рассказывает Анатолий - Воспоминания - Ивана Яковлевича Антонова - Наша память

Послесловие