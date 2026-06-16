Дубровская - Все пути ведут из Рима
В монографии исследуются социальные, философские, теологические и культурологические истоки христианской проповеди в Китае на протяжении более чем тысячелетия. Работа прослеживает сложный путь апостольских миссий от первых несторианских проповедников седьмого века до деятельности орденов францисканцев, доминиканцев и иезуитов, завершаясь обзором современных взаимоотношений китайских католиков и Ватикана. Особое внимание уделяется теологическим дискуссиям и попыткам адаптации западных доктрин к уникальной конфуцианско-буддийской ментальности Срединной империи, которая на протяжении всей своей истории предпочитала переваривать чужеродные учения на свой манер. Автор детально описывает принципы учений различных деноминаций и то, как их теоретические базы формировали практические методы прозелитизма на Дальнем Востоке.
Второй фокус исследования направлен на обратную связь — колоссальное влияние, которое миссионерские отчеты и переводы китайских классических текстов оказали на интеллектуальный ландшафт Европы. Демонстрируется, как тщательно фиксируемый опыт проповедников дал мощный толчок европейскому Просвещению, породив целый спектр научных и культурных явлений, включая двоичную систему Лейбница, экономические концепции и моду на шинуазри. Таким образом, книга раскрывает историю глубокого двустороннего культурного обмена, где искусство, архитектура и наука зачастую оказывались более действенными инструментами диалога, чем прямые теологические диспуты о чистоте догматов.
Дубровская Д. В. – Все пути ведут из Рима – Христианские миссии в Поднебесной империи от несториан (VII в.) до папы Франциска
М.: ИВ РАН, 2020. – 372 с.
ISBN 978-5-89282-953-3
Дубровская Д. В. – Все пути ведут из Рима – Содержание
От автора
Введение
Обзор источников и литературы
Глава 1. Учение и проповедь Сияющей религии Цзинцзяо в Китае
Парадигма патриарха Нестория. Вопросы теологии
Учение Церкви Востока в Китае
Цзинцзяо в эпоху династии Тан. Алобэнь
Сияющая религия во времена императрицы У-хоу и ее преемников. Авраам, Георгий и Гавриил
Памятники Сияющей религии в Китае и китайский «несторианский канон»: эпиграфика и манускрипты
Указ, выбитый в камне
Некоторые особенности китайского христианства-Цзинцзяо
Глава 2. Говорящие с птицами по-китайски. Францисканская проповедь в Срединной империи
Франциск и птицы
Францисканская богословская мысль и проповедь
Минориты и иезуиты: общее и различное
Периодизация францисканского присутствия в Китае
Первая миссия. Монтекорвино
ХVІ-ХVІІІ вв. Второй подход к цели
Падроадо, патроато и Propaganda Fide
Минориты, «Спор о ритуалах» и запрет христианства в Китае (1724 г.)
Францисканская проповедь в Китае с ХІХ в. по настоящее время
Глава 3. Воинствующее братство философов - доминиканцы
Св. Доминик де Гусман и основание ордена
Идеология и стратегия ордена доминиканцев
Персоналия: творцы доминиканской идеологии
Доминиканцы в Китае
Глава 4. Все против всех. Истоки и последствия китайской драмы
«Черные монахи» против «Черных ряс»: истоки вражды
Свобода воли и «среднее знание»
Пробабилизм и лаксизм
Непорочное зачатие. Maria Inmaculada
В Поднебесной: некоторые «уставные документы»: буллы и указы
Глава 5. Иезуиты: китайский лик Христа
Иезуитский фигуризм на стыке новой теологии и восприятия открытий иезуитов в Европе
Библия Наталиса и «Дружба» с Маттео Риччи
Зрение как зеркало
Исключение из правила: как гений адаптации Маттео Риччи не сумел понять китайскую живопись
Замыкая круг: иезуиты находят иудеев и несториан
Глава 6. Обратная связь
Европейские философы осмысляют Китай
Образ Китая в трудах некоторых западноевропейских философов XVІІІ-ХІХ вв.
«Шараваджизм»: от интеллектуального ландшафта к ландшафтному парку
Глава 7. Проблемы современного католицизма в Китае
Казнь Антонио Ривы и разрыв отношений между Пекином и Ватиканом
Казус Иоанна-Павла ІІ и епископа Пекинского Фу Тешаня
Заключение: Великий Понтифик наводит мосты, и все дороги ведут в Рим
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