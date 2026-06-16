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Дубровская - Все пути ведут из Рима

Дубровская - Все пути ведут из Рима
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, History, Religious Studies Atheism

В монографии исследуются социальные, философские, теологические и культурологические истоки христианской проповеди в Китае на протяжении более чем тысячелетия. Работа прослеживает сложный путь апостольских миссий от первых несторианских проповедников седьмого века до деятельности орденов францисканцев, доминиканцев и иезуитов, завершаясь обзором современных взаимоотношений китайских католиков и Ватикана. Особое внимание уделяется теологическим дискуссиям и попыткам адаптации западных доктрин к уникальной конфуцианско-буддийской ментальности Срединной империи, которая на протяжении всей своей истории предпочитала переваривать чужеродные учения на свой манер. Автор детально описывает принципы учений различных деноминаций и то, как их теоретические базы формировали практические методы прозелитизма на Дальнем Востоке.

Второй фокус исследования направлен на обратную связь — колоссальное влияние, которое миссионерские отчеты и переводы китайских классических текстов оказали на интеллектуальный ландшафт Европы. Демонстрируется, как тщательно фиксируемый опыт проповедников дал мощный толчок европейскому Просвещению, породив целый спектр научных и культурных явлений, включая двоичную систему Лейбница, экономические концепции и моду на шинуазри. Таким образом, книга раскрывает историю глубокого двустороннего культурного обмена, где искусство, архитектура и наука зачастую оказывались более действенными инструментами диалога, чем прямые теологические диспуты о чистоте догматов.

Дубровская Д. В. – Все пути ведут из Рима – Христианские миссии в Поднебесной империи от несториан (VII в.) до папы Франциска

М.: ИВ РАН, 2020. – 372 с.

ISBN 978-5-89282-953-3

Дубровская Д. В. – Все пути ведут из Рима – Содержание

  • От автора

  • Введение

  • Обзор источников и литературы

  • Глава 1. Учение и проповедь Сияющей религии Цзинцзяо в Китае

    • Парадигма патриарха Нестория. Вопросы теологии

    • Учение Церкви Востока в Китае

    • Цзинцзяо в эпоху династии Тан. Алобэнь

    • Сияющая религия во времена императрицы У-хоу и ее преемников. Авраам, Георгий и Гавриил

    • Памятники Сияющей религии в Китае и китайский «несторианский канон»: эпиграфика и манускрипты

    • Указ, выбитый в камне

    • Некоторые особенности китайского христианства-Цзинцзяо

  • Глава 2. Говорящие с птицами по-китайски. Францисканская проповедь в Срединной империи

    • Франциск и птицы

    • Францисканская богословская мысль и проповедь

    • Минориты и иезуиты: общее и различное

    • Периодизация францисканского присутствия в Китае

    • Первая миссия. Монтекорвино

    • ХVІ-ХVІІІ вв. Второй подход к цели

    • Падроадо, патроато и Propaganda Fide

    • Минориты, «Спор о ритуалах» и запрет христианства в Китае (1724 г.)

    • Францисканская проповедь в Китае с ХІХ в. по настоящее время

  • Глава 3. Воинствующее братство философов - доминиканцы

    • Св. Доминик де Гусман и основание ордена

    • Идеология и стратегия ордена доминиканцев

    • Персоналия: творцы доминиканской идеологии

    • Доминиканцы в Китае

  • Глава 4. Все против всех. Истоки и последствия китайской драмы

    • «Черные монахи» против «Черных ряс»: истоки вражды

    • Свобода воли и «среднее знание»

    • Пробабилизм и лаксизм

    • Непорочное зачатие. Maria Inmaculada

    • В Поднебесной: некоторые «уставные документы»: буллы и указы

  • Глава 5. Иезуиты: китайский лик Христа

    • Иезуитский фигуризм на стыке новой теологии и восприятия открытий иезуитов в Европе

    • Библия Наталиса и «Дружба» с Маттео Риччи

    • Зрение как зеркало

    • Исключение из правила: как гений адаптации Маттео Риччи не сумел понять китайскую живопись

    • Замыкая круг: иезуиты находят иудеев и несториан

  • Глава 6. Обратная связь

    • Европейские философы осмысляют Китай

    • Образ Китая в трудах некоторых западноевропейских философов XVІІІ-ХІХ вв.

    • «Шараваджизм»: от интеллектуального ландшафта к ландшафтному парку

  • Глава 7. Проблемы современного католицизма в Китае

    • Казнь Антонио Ривы и разрыв отношений между Пекином и Ватиканом

    • Казус Иоанна-Павла ІІ и епископа Пекинского Фу Тешаня

  • Заключение: Великий Понтифик наводит мосты, и все дороги ведут в Рим

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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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