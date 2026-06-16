Дубровская - Все пути ведут из Рима

В монографии исследуются социальные, философские, теологические и культурологические истоки христианской проповеди в Китае на протяжении более чем тысячелетия. Работа прослеживает сложный путь апостольских миссий от первых несторианских проповедников седьмого века до деятельности орденов францисканцев, доминиканцев и иезуитов, завершаясь обзором современных взаимоотношений китайских католиков и Ватикана. Особое внимание уделяется теологическим дискуссиям и попыткам адаптации западных доктрин к уникальной конфуцианско-буддийской ментальности Срединной империи, которая на протяжении всей своей истории предпочитала переваривать чужеродные учения на свой манер. Автор детально описывает принципы учений различных деноминаций и то, как их теоретические базы формировали практические методы прозелитизма на Дальнем Востоке.

Второй фокус исследования направлен на обратную связь — колоссальное влияние, которое миссионерские отчеты и переводы китайских классических текстов оказали на интеллектуальный ландшафт Европы. Демонстрируется, как тщательно фиксируемый опыт проповедников дал мощный толчок европейскому Просвещению, породив целый спектр научных и культурных явлений, включая двоичную систему Лейбница, экономические концепции и моду на шинуазри. Таким образом, книга раскрывает историю глубокого двустороннего культурного обмена, где искусство, архитектура и наука зачастую оказывались более действенными инструментами диалога, чем прямые теологические диспуты о чистоте догматов.

Дубровская Д. В. – Все пути ведут из Рима – Христианские миссии в Поднебесной империи от несториан (VII в.) до папы Франциска

М.: ИВ РАН, 2020. – 372 с.

ISBN 978-5-89282-953-3

Дубровская Д. В. – Все пути ведут из Рима – Содержание