Религия преодолевающая себя - Алесь Дубровский

Состояние евангельского христианства на постсоветском пространстве вызывает немалую озабоченность. Низкий уровень богословского сознания и пренебрежение академическим богословским образованием, закоренелый догматизм и, как следствие, нетерпимость к инакомыслящим — к великому сожалению, эти явления стали нормой во многих церквах.

Недоразвитость евангельского движения можно оправдывать историческими условиями недавнего прошлого, однако нынешнее безразличие к богословию едва ли простительно. Между тем реалии современности бросают нам вызов: о Боге, откровении, человеке, Церкви — мыслить только «на стыке». Давно пора оставить умозрительность и отстраненность богословия на совести богословов прошедших эпох.

Богословские труды русскоязычных протестантских авторов в принципе малочисленны, а осмысление богословской и церковной проблематики представлено единичными публикациями. Данное издание компенсирует досадный недочет. Сборник статей белорусского теолога Алеся Дубровского, дружбой с которым я дорожу, является блестящим вкладом в богословскую мысль. Фактически все статьи, включая популярно-богословские, носят характер методологический, принципиальный, даже в определенной мере программный. Даст Бог, размышления автора вызовут живой отклик в умах любящих Господа людей.

Евгений Ф. Марчук, магистр богословия

Эта книга является сборником статей. Каждая статья обладает самостоятельностью и самодостаточностью. Но, поскольку все они принадлежат одному автору, между ними есть и четкая взаимосвязь. Мы постарались построить композицию сборника так, чтобы эта взаимосвязь подчеркивалась и чтобы книга производила впечатление целостного произведения.

В сборнике две части. Первая называется «Мышление "на стыке"» и включает научные статьи, рассчитанные, в первую очередь, на теологов и гуманитариев. Вместе с тем эта часть (в особенности первая статья — «Соотношение формы и содержания как методологическая проблема евангельского богословия») многое объясняет в богословской методологии автора, является своеобразным теоретическим базисом для более адекватного восприятия второй части, которая, впрочем, состоит из статей, рассчитанных на самый широкий круг читателей, в том числе не имеющих богословской подготовки.

Статья «Федор Михайлович Достоевский: суд над идеологиями» является в этом плане связующим звеном между двумя частями книги. (Следует заметить, что научные и популярно-богословские статьи отличаются по стилю, в частности это касается отличия между высказываниями от «я» и от «мы». Само собой разумеется, что унифицировать стиль в этом сборнике представлялось невозможным То же самое касается и оформления статей: наличие библиографических списков и соответствующим образом оформленных ссылок в первой части и их отсутствие во второй.)

Необходимо пояснить название первой части. Дело в том, что автор книги — филолог и теолог. Мышление «на стыке» — это мышление на стыке этих дисциплин и — шире — мышление на пересечении богословского и секулярно-научного дискурсов.

Вторая часть названа, как и одна из статей сборника, «Два христианства». Действительно, наше внимание всегда приковывает эта удивительная загадка непохожести и даже противоположности различных типов христианского мышления. Как случается, что два человека во всех своих духовных утверждениях могут быть радикальными оппонентами, но при этом оба являются христианами?.. Все статьи этой части внутренне полемичны. В каждой из них идет спор. Чего действительно не найдет здесь читатель — так это скучных назиданий и повторений приевшихся истин.

Последняя статья сборника — «Период нецивилизованной религиозности на постсоветском пространстве: богословское осмысление в протестантском контексте» — является одновременно своеобразным заключением, подведением итогов размышлений автора.

И, конечно же, следует сказать о названии всей книги. Что значит «религия, преодолевающая себя»? Проблема заключается в том, что христианство — это и религия, и нечто гораздо более широкое, не могущее вписаться в привычное понимание религии. Было бы наивно пытаться просто отбросить религиозную составляющую христианства, но было бы печально согласиться с тем, что христианство — «просто религия». Подлинное, живое христианство — это религия, преодолевающая себя, постоянно стремящаяся подняться над привычными религиозными формами, выйти за их рамки, обновиться в самопонимании и самоотождествлении.

Алесь Дубровский - Религия, преодолевающая себя

Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2011. - 167 с. - (Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 978-966-438-346-9

Алесь Дубровский - Религия, преодолевающая себя - Содержание

Раздел I. Мышление «на стыке»

Соотношение формы и содержания как методологическая проблема евангельского богословия

Принципы формирования структуры социальной доктрины евангельской церкви

Жанровая природа Евангелия от Иоанна

Социальная доктрина Евангелия в понимании Адольфа Гарнака

Федор Михайлович Достоевский: суд над идеологиями

Раздел II. Два христианства

Обновление как Божий принцип

Основана ли христианская этика на законе?

Два христианства

Почему человек ходит в церковь?

Террор и Церковь

Что такое христианство?

В чем проблема отечественного протестантизма?

Толерантность в межконфессиональных отношениях.

Религия, преодолевающая себя

Период нецивилизованной религиозности на постсоветском пространстве: богословское осмысление в протестантском контексте

Об авторе

Об авторе

Алесь (Александр Владимирович) Дубровский родился в 1976 году. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, магистратуру и аспирантуру по кафедре теории литературы, а также Теологический институт Союза христиан веры евангельской в Республике Беларусь. Кандидат филологических наук, доцент. Автор книги поэзии, литературоведческих исследований и богословских статей, многие из которых вошли в данный сборник Преподавал в Теологическом институте Союза ХВЕ, Институте парламентаризма и предпринимательства, в настоящее время — в Белорусском государственном университете. Проповедник в минской церкви «Надежда спасения».