Духовность - Европейская энциклопедия

Книга, которую вы держите в руках, открывает серию энциклопедий, посвященных вопросам, объединяющим мир людей и раскрывающим мир Человека. Главное в ней - феномен духовности. Свыше шести тысяч статей представляют различные проявления и аспекты духовности разных времен и народов, религий и конфессий. Возможно, это первая отечественная энциклопедия, полностью посвященная этой животрепещущей теме. Издание будет интересно всем поколениям читателей, но, прежде всего, тем, кто ищет ответы на извечные вопросы о сущности и смысле жизни. На всех этапах истории проблема духовности оставалась одной из главнейших и важнейших, отражая сущность и особенности человеческого развития. Так или иначе, с духовностью связаны основные вопросы бытия, жизни и смерти. Как решались и решаются эти вопросы, зависело и зависит, по сути, от состояния и уровня духовного мира Человека.

В наше время понятие «духовность» становится как никогда жизненно необходимым. Ведущие философы, ученые, деятели культуры и образования, психологи, представители церкви бьют тревогу по поводу исчезновения духовных основ из жизни человека, видя в этом наибольшую опасность для всего человечества. Духовно-нравственный кризис порождает отрицательные явления в политике, экономике, социальной и общественной сфере, разрушительно воздействует на семью, пагубно влияет на формирование новых поколений, деформирует нравственные устои общества. Утрата духовности грозит также потерей самобытности государства и его общности.

Несмотря на остроту проблемы, определение термина «духовность» встречается в современных энциклопедических изданиях, однако, крайне редко. В теологических словарях это понятие объясняется как благодать Божия, как особая сила, оживляющая индивидуальный дух, ограничивающая духовность сферой религиозных интересов человека. Многие ученые, различая понятия «духовное» и «душевное», первое понимают как стремление к истине, к высокой цели, а второе - как средство достижения цели. Мыслители древности и нашего времени рассматривают душевность как проявление качеств духовности в повседневной жизни и считают душу жизненным началом.

Духовность

Серия «Европейская энциклопедия» (главный редактор Дудик В.С.) - Книга 1

К.: Европейская энциклопедия, 2008, 688 с.

ISBN 978-966-2116-01-4

Духовность - Содержание

Мир вам

Список сокращений

А-Я

Словарь латинских выражений