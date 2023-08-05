От автора. Родился я в 1978 г. в Кемеровской области (Западная Сибирь). При родах получил тяжелую травму головы, вследствие чего до трех лет был недвижим, не мог даже перевернуться. только после лечения в Москве и Евпатории появились значительные улучшения: начал ползать.



Родители не теряли надежду, что смогут поставить меня на ноги. Ради этого они переехали в Крым. До школы-интерната я часто лежал в санатории. В семь лет меня показали хирургу-ортопеду, но он отговорил родителей делать операцию: мол, все равно не будет ходить. Инвалидная коляска стала моим обиталищем. Руки не работали, писать не мог. Говорил с большим трудом. Мою речь понимали только близкие люди. При этом я рос смышленым: рано научился читать, играть в шахматы и шашки. Но был очень нервным и обозленным.



В семь лет у меня появились приступы эпилепсии, которая с возрастом прогрессировала. Сначала приступы случались раз в два-три месяца, а в двенадцать лет они повторялись иногда по несколько раз в неделю. тогда я учился в Цюрупинском интернате для инвалидов. Воспитатели помогли привыкнуть к новой обстановке и найти друзей. мне даже понравилась коллективная детдомовская жизнь. Однако душа моя не обрела радости и покоя.



Алексей Дунаев - Сердцебиение мечты - Поэзия

Издание второе. Исправленное и дополненное — К.: <Издатель>, 2015 — 432 с.

ISBN 978-966-2507-11-9 (1 изд.)

Алексей Дунаев - Сердцебиение мечты - Поэзия - От автора

С 1991 г. наш интернат начали посещать евангельские христиане. Однажды мой воспитатель попросил их побеседовать со мной. По его словам, мне оставалось жить недолго, так как во время приступа я мог захлебнуться слюной. Вскоре меня пригласили на богослужение, и я согласился ради интереса, чтобы прокатиться по городу.

Богослужение показалось мне длинным и скучным, потому что я ничего не понял. Перед заключительной молитвой ко мне подошел пастор и взял меня на руки. «Этот мальчик страдает эпилепсией, — сказал он. — Давайте помолимся о нем». Все встали. Пастор молился со слезами. тогда меня это тронуло: совершенно чужой человек, которого я впервые видел, так глубоко мне сострадает! Но этой молитве я не придал должного значения, продолжая плыть по течению пустой и безотрадной жизни. Так прошло месяцев девять, и приступ у меня повторился. Однако на этот раз он был легким. Когда в интернат пришли христиане, я высказал им претензию:



«Ага! Вы молились Богу, а у меня опять был приступ!».

На это мои верующие друзья ответили: «Да, Леша, мы молились о тебе. Но Бог ждет, когда ты сам обратишься к Нему с верой, и Он войдет в твое сердце». тогда я впервые серьезно задумался о своей вере в Бога. Наедине я попросил Господа, чтоб Он избавил меня от эпилепсии. И с тех пор (с марта 1993 г.) у меня ни разу не было приступа.



В 1995 г., после окончания девяти классов в интернате, родители забрали меня домой. мне было очень тяжело без друзей, без духовного общения. Из-за одиночества и тоски я попробовал писать стихи. К тому времени руки стали работать лучше, и я смог выводить подобие букв. Но эти «иероглифы» никто, кроме меня, не понимал. Поэтому стихи мама записывала в тетрадь под мою диктовку. Как-то раз я дал почитать мои стихи учительнице русского языка. После ее проверки сильно огорчился: в каждом стихотворении были речевые и логические ошибки. Мне посоветовали учиться. В итоге я окончил на дому 10-й и 11-й классы сельской школы, затем поступил в Таврический университет — на филологический факультет (г. Симферополь, Крым).

На время сдачи экзаменов мы снимали комнату в частном доме. Меня с коляской таскали по этажам университета. Со мной сидели в аудиториях и конспектировали лекции. Учебная программа оказалась объемней и тяжелей, чем я предполагал. Поэтому на втором курсе мне уже хотелось бросить учиться — я решил, что такая нагрузка мне не под силу.



Колоссальные перемены в учебе и в моей жизни произошли после того, как в христианском журнале «Вера и жизнь» была опубликована со стихами моя статья «Почему я верю». Я получил множество писем из России, Финляндии, Ирландии, Израиля, Молдовы, Латвии, Эстонии и других стран. Из США написали Павел и Валентина, спросили, в чем я нуждаюсь. Я долго не решался отвечать — робел попросить компьютер, который мне был так необходим. Но потом подумал: а вдруг это БОГ расположил людские сердца. И тогда смело написал о своем желании. После приобретения ноутбука я сразу сдал все письменные задолженности, которые тянулись с первого курса.

Алексей Дунаев - Сердцебиение мечты - Поэзия - Из сборника

* * *

М не нелегко, но твердо верю,

Что всё в твоей, Всевышний, власти.

Мои победы и потери —

Нелегкое от Бога счастье!

* * *

П орой судьба покажется суровой,

И ветер встречный хлещет по лицу.

Но ободрится сердце Божьим Словом,

Поднимет взор к Небесному Отцу.



Я думал в детстве, что Господь — в обрядах

И что сидит на белых облаках.

Теперь же знаю: Он со мною рядом

И держит крепко в любящих руках.

Найдите



л юдей не вините, что в них ошибаетесь.

Не ждите от них постоянства в любви.

И если вы даже в кого-то влюбляетесь,

Не значит, что петь будут вам соловьи.



Быть может, Всевышний кого-то использовал

Помочь нам, зашедшим однажды в тупик,

А после мы стали уж меньшею дозою

Любовь получать через тот проводник.



И если покажутся люди нам грубыми,

А мы захотим милосердья глоток,

Прошу: не сидите над старыми трубами,

Но сами найдите целебный Исток.

