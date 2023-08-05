Дунаев - Сердцебиение мечты - В объятиях жизни
От автора. Родился я в 1978 г. в Кемеровской области (Западная Сибирь). При родах получил тяжелую травму головы, вследствие чего до трех лет был недвижим, не мог даже перевернуться. только после лечения в Москве и Евпатории появились значительные улучшения: начал ползать.
Родители не теряли надежду, что смогут поставить меня на ноги. Ради этого они переехали в Крым. До школы-интерната я часто лежал в санатории. В семь лет меня показали хирургу-ортопеду, но он отговорил родителей делать операцию: мол, все равно не будет ходить. Инвалидная коляска стала моим обиталищем. Руки не работали, писать не мог. Говорил с большим трудом. Мою речь понимали только близкие люди. При этом я рос смышленым: рано научился читать, играть в шахматы и шашки. Но был очень нервным и обозленным.
В семь лет у меня появились приступы эпилепсии, которая с возрастом прогрессировала. Сначала приступы случались раз в два-три месяца, а в двенадцать лет они повторялись иногда по несколько раз в неделю. тогда я учился в Цюрупинском интернате для инвалидов. Воспитатели помогли привыкнуть к новой обстановке и найти друзей. мне даже понравилась коллективная детдомовская жизнь. Однако душа моя не обрела радости и покоя.
Алексей Дунаев - Сердцебиение мечты - Поэзия
Издание второе. Исправленное и дополненное — К.: <Издатель>, 2015 — 432 с.
ISBN 978-966-2507-11-9 (1 изд.)
ISBN 978-966-2507-11-9 (1 изд.)
Алексей Дунаев - Сердцебиение мечты - Поэзия - От автора
С 1991 г. наш интернат начали посещать евангельские христиане. Однажды мой воспитатель попросил их побеседовать со мной. По его словам, мне оставалось жить недолго, так как во время приступа я мог захлебнуться слюной. Вскоре меня пригласили на богослужение, и я согласился ради интереса, чтобы прокатиться по городу.
Богослужение показалось мне длинным и скучным, потому что я ничего не понял. Перед заключительной молитвой ко мне подошел пастор и взял меня на руки. «Этот мальчик страдает эпилепсией, — сказал он. — Давайте помолимся о нем». Все встали. Пастор молился со слезами. тогда меня это тронуло: совершенно чужой человек, которого я впервые видел, так глубоко мне сострадает! Но этой молитве я не придал должного значения, продолжая плыть по течению пустой и безотрадной жизни. Так прошло месяцев девять, и приступ у меня повторился. Однако на этот раз он был легким. Когда в интернат пришли христиане, я высказал им претензию:
«Ага! Вы молились Богу, а у меня опять был приступ!».
На это мои верующие друзья ответили: «Да, Леша, мы молились о тебе. Но Бог ждет, когда ты сам обратишься к Нему с верой, и Он войдет в твое сердце». тогда я впервые серьезно задумался о своей вере в Бога. Наедине я попросил Господа, чтоб Он избавил меня от эпилепсии. И с тех пор (с марта 1993 г.) у меня ни разу не было приступа.
В 1995 г., после окончания девяти классов в интернате, родители забрали меня домой. мне было очень тяжело без друзей, без духовного общения. Из-за одиночества и тоски я попробовал писать стихи. К тому времени руки стали работать лучше, и я смог выводить подобие букв. Но эти «иероглифы» никто, кроме меня, не понимал. Поэтому стихи мама записывала в тетрадь под мою диктовку. Как-то раз я дал почитать мои стихи учительнице русского языка. После ее проверки сильно огорчился: в каждом стихотворении были речевые и логические ошибки. Мне посоветовали учиться. В итоге я окончил на дому 10-й и 11-й классы сельской школы, затем поступил в Таврический университет — на филологический факультет (г. Симферополь, Крым).
На время сдачи экзаменов мы снимали комнату в частном доме. Меня с коляской таскали по этажам университета. Со мной сидели в аудиториях и конспектировали лекции. Учебная программа оказалась объемней и тяжелей, чем я предполагал. Поэтому на втором курсе мне уже хотелось бросить учиться — я решил, что такая нагрузка мне не под силу.
Колоссальные перемены в учебе и в моей жизни произошли после того, как в христианском журнале «Вера и жизнь» была опубликована со стихами моя статья «Почему я верю». Я получил множество писем из России, Финляндии, Ирландии, Израиля, Молдовы, Латвии, Эстонии и других стран. Из США написали Павел и Валентина, спросили, в чем я нуждаюсь. Я долго не решался отвечать — робел попросить компьютер, который мне был так необходим. Но потом подумал: а вдруг это БОГ расположил людские сердца. И тогда смело написал о своем желании. После приобретения ноутбука я сразу сдал все письменные задолженности, которые тянулись с первого курса.
Алексей Дунаев - Сердцебиение мечты - Поэзия - Из сборника
* * *
Мне нелегко, но твердо верю,
Что всё в твоей, Всевышний, власти.
Мои победы и потери —
Нелегкое от Бога счастье!
Мне нелегко, но твердо верю,
Что всё в твоей, Всевышний, власти.
Мои победы и потери —
Нелегкое от Бога счастье!
* * *
Порой судьба покажется суровой,
И ветер встречный хлещет по лицу.
Но ободрится сердце Божьим Словом,
Поднимет взор к Небесному Отцу.
Порой судьба покажется суровой,
И ветер встречный хлещет по лицу.
Но ободрится сердце Божьим Словом,
Поднимет взор к Небесному Отцу.
Я думал в детстве, что Господь — в обрядах
И что сидит на белых облаках.
Теперь же знаю: Он со мною рядом
И держит крепко в любящих руках.
И что сидит на белых облаках.
Теперь же знаю: Он со мною рядом
И держит крепко в любящих руках.
Найдите
людей не вините, что в них ошибаетесь.
Не ждите от них постоянства в любви.
И если вы даже в кого-то влюбляетесь,
Не значит, что петь будут вам соловьи.
Быть может, Всевышний кого-то использовал
Помочь нам, зашедшим однажды в тупик,
А после мы стали уж меньшею дозою
Любовь получать через тот проводник.
Помочь нам, зашедшим однажды в тупик,
А после мы стали уж меньшею дозою
Любовь получать через тот проводник.
И если покажутся люди нам грубыми,
А мы захотим милосердья глоток,
Прошу: не сидите над старыми трубами,
Но сами найдите целебный Исток.
А мы захотим милосердья глоток,
Прошу: не сидите над старыми трубами,
Но сами найдите целебный Исток.
Алексей Дунаев – В объятиях жизни – Стихотворения
Симферополь: «Таврида», 2023. – 72 с.: илл.
ISBN 978-X-XXXXXX-X-X
Алексей Дунаев – В объятиях жизни - Содержание
Предисловие. Бегство от себя в объятия Жизни. О новом сборнике стихов Алексея Дунаева «В объятиях Жизни»
- Христос
- «Заклятый круг судьбы земной . . . »
- Спасение
- Непостижимая любовь
- «Обида, стресс и боль разлуки ... »
- Диалог
- «Ты, наш Господь, велик во всём . . . »
- Мольба
- Звезда спасения
- Движение
- «Есть внепший мир - вокруг меня»
- Сортировка
- Свобода
- В обьятьях Бога
- Жизнь
- «Как много дел свершает человек ... »
- О ценностях
- О настоящей жизни
- «Христос, Ты очень нужен мне . . . »
- «Как хочется всегда быть на Фаворе . . . »
- Сораспятие
- «Как жить по правде, знаю я немного . . . »
- Желание
- Духовная жизнь
- Бог ждёт
- «Как хочется мне настоящего . . . »
- «Сколько времени должно молиться ... »
- Сотрудничество
- «Нуждался домик мой в ремонте . . . »
- «Рождён был Божий Сын в хлеву . . ..»
- День победы
- Вопрос
- «Дни измеряются в часах
- Молитва
- Упрощение
- Пустота
- Притяжение
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- Маяк
- О новой природе
- Качество общения
- Свеча
- «Что за странная охота . . . »
- «Порою трудностей так много . . . »
- Моисей и фараон
- «Болезни мучают людей . . .»
- «В чём смысл жизни на земле?»
- Приоритеты
- Фраза
- «Ах, ты, моя красавица . . . »
- «Небеса смотрят с болью . . . »
- «Каков мой жизненный успех?»
- Бездна призывает бездну
- Нищий дух
- «С Божьим Словом враждовать . . .»
- «Достойно жить, геройски умереть . . . »
- «Быть пленником мечтаIШЙ . . . »
- «Благодатное время не ценится нынче . . .»
- «Когда героем хочешь стать . . . »
- «Мы о тепле мечтаем в стужу . . . »
- «Когда в словах нет истины святой . . . »
- «Когда судьбой мы правим сами . . . »
- «Нам свойственно чего-нибудь желать . . . »
Спасибо, Алексей, за подарок клубу - твою прекрасную новую книгу стихов!
Огромная благодарность за эту книгу.
Стихи восхитительные!
Слава Господу Богу! Как автору мне приятно, что стихи читаются.
Стихи поразительной любви к источнику Любви - Творцу!