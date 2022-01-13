Ни один период в истории не изучался с такой тщательностью, как падение Римской республики. Имена Цезаря, Помпея, Цицерона, Октавиана, Марка Антония и Клеопатры являются одними из самых известных в истории не только Рима, но и всего человечества. Каждый год преподносит нам новую книгу, художественный фильм или телевизионное шоу о жизни этого прославленного поколения, последнего в Римской республике. Для их перманентного преобладания есть весьма веские причины: этот период оживляют собой удивительные личности и невероятные события. Особенно увлекательно это для тех из нас, обитателей современного мира, кто, опасаясь хрупкости наших собственных республиканских институтов, воспринимает восхождение кесарей в качестве поучительной истории. Знаменитое высказывание Бена Франклина о том, что Конституционный конвент породил «республику... которую еще нужно сохранить», звенит всем последующим поколениям предупреждающим звоночком.

Но вот о том, как Римская республика до этого дошла, оказавшись на грани катастрофы, — вопрос, на сегодняшний день значимый больше, чем когда-либо, — написано гораздо меньше, что весьма удивительно. Бушующий огонь, вполне естественно, требует к себе внимания, но чтобы не дать ему разгореться в будущем, надо спросить себя, с чего он начался. В истории не было революций, которые взялись бы ниоткуда, и начинать с политической системы Юлия Цезаря, разрушенной единственно силой амбиций, было бы, конечно, неразумно. Значительную часть масла, вспыхнувшего в 40-30 гг. до н. э., в огонь подлили за сто лет до этого. О жизненно важном поколении предшественников Цезаря, Цицерона и Антония — братьев-революционеров Гракхов; упрямого, амбициозного Мария и Суллы, снискавшего своей дерзостью недобрую славу, — все забывают. Мы очень долго отказывали себе в не менее живой, волнующей, хаотичной, пугающей и захватывающей истории последнего поколения Республики. О ней как раз повествует эта книга.

Впрочем, она служит не только средством заполнить пробел в нашем знании римской истории. Когда я писал «Историю Рима», мне снова и снова задавали одни и те же вопросы: «А Америка тоже Рим? А Соединенные Штаты движутся по сходной исторической траектории? И если да, то на каком этапе римской хронологии на данный момент они сейчас находятся?» Попытки проводить прямые сравнения между Римом и Соединенными Штатами всегда чреваты опасностями, но из этого еще не следует, что в рассмотрении данного вопроса нет никакого смысла. По меньшей мере, нам будет полезно определить, на каком отрезке тысячелетней истории Рима мы можем отыскать аналогичный исторический контекст.

Майк Дункан - Буря перед бурей. История падения Римской республики

(Популярная история)

(История в одном томе)

Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2021. — 384 c.

ISBN 978-5-17-133147-4 (Популярная история)

ISBN 978-5-17-136788-6 (История в одном томе)

ISBN 978-1-61039-721-6 (англ.)

Майк Дункан - Буря перед бурей. История падения Римской республики - Содержание

Хронология. 146-78 до н. э.

От автора

Пролог. Триумф Римской республики

Глава 1. Звери Италии

Глава 2. Пасынки Рима

Глава 3. Кинжалы на форуме

Глава 4. Продажный город

Глава 5. Победные трофеи

Глава 6. Золотая серьга

Глава 7. Мариевы мулы

Глава 8. Третий основатель Рима

Глава 9. Италия

Глава 10. Руины Карфагена

Глава 11. Ботинки с шипами

Глава 12. Гражданская война

Глава 13. Диктатор на всю жизнь

Благодарности

Примечания

Литература