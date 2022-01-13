Дункан - Буря перед бурей
Ни один период в истории не изучался с такой тщательностью, как падение Римской республики. Имена Цезаря, Помпея, Цицерона, Октавиана, Марка Антония и Клеопатры являются одними из самых известных в истории не только Рима, но и всего человечества. Каждый год преподносит нам новую книгу, художественный фильм или телевизионное шоу о жизни этого прославленного поколения, последнего в Римской республике. Для их перманентного преобладания есть весьма веские причины: этот период оживляют собой удивительные личности и невероятные события. Особенно увлекательно это для тех из нас, обитателей современного мира, кто, опасаясь хрупкости наших собственных республиканских институтов, воспринимает восхождение кесарей в качестве поучительной истории. Знаменитое высказывание Бена Франклина о том, что Конституционный конвент породил «республику... которую еще нужно сохранить», звенит всем последующим поколениям предупреждающим звоночком.
Но вот о том, как Римская республика до этого дошла, оказавшись на грани катастрофы, — вопрос, на сегодняшний день значимый больше, чем когда-либо, — написано гораздо меньше, что весьма удивительно. Бушующий огонь, вполне естественно, требует к себе внимания, но чтобы не дать ему разгореться в будущем, надо спросить себя, с чего он начался. В истории не было революций, которые взялись бы ниоткуда, и начинать с политической системы Юлия Цезаря, разрушенной единственно силой амбиций, было бы, конечно, неразумно. Значительную часть масла, вспыхнувшего в 40-30 гг. до н. э., в огонь подлили за сто лет до этого. О жизненно важном поколении предшественников Цезаря, Цицерона и Антония — братьев-революционеров Гракхов; упрямого, амбициозного Мария и Суллы, снискавшего своей дерзостью недобрую славу, — все забывают. Мы очень долго отказывали себе в не менее живой, волнующей, хаотичной, пугающей и захватывающей истории последнего поколения Республики. О ней как раз повествует эта книга.
Впрочем, она служит не только средством заполнить пробел в нашем знании римской истории. Когда я писал «Историю Рима», мне снова и снова задавали одни и те же вопросы: «А Америка тоже Рим? А Соединенные Штаты движутся по сходной исторической траектории? И если да, то на каком этапе римской хронологии на данный момент они сейчас находятся?» Попытки проводить прямые сравнения между Римом и Соединенными Штатами всегда чреваты опасностями, но из этого еще не следует, что в рассмотрении данного вопроса нет никакого смысла. По меньшей мере, нам будет полезно определить, на каком отрезке тысячелетней истории Рима мы можем отыскать аналогичный исторический контекст.
Майк Дункан - Буря перед бурей. История падения Римской республики
(Популярная история)
(История в одном томе)
Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2021. — 384 c.
ISBN 978-5-17-133147-4 (Популярная история)
ISBN 978-5-17-136788-6 (История в одном томе)
ISBN 978-1-61039-721-6 (англ.)
Майк Дункан - Буря перед бурей. История падения Римской республики - Содержание
Хронология. 146-78 до н. э.
От автора
- Пролог. Триумф Римской республики
- Глава 1. Звери Италии
- Глава 2. Пасынки Рима
- Глава 3. Кинжалы на форуме
- Глава 4. Продажный город
- Глава 5. Победные трофеи
- Глава 6. Золотая серьга
- Глава 7. Мариевы мулы
- Глава 8. Третий основатель Рима
- Глава 9. Италия
- Глава 10. Руины Карфагена
- Глава 11. Ботинки с шипами
- Глава 12. Гражданская война
- Глава 13. Диктатор на всю жизнь
Благодарности
Примечания
Литература
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