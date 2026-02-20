Душков - Психосоциология менталитета и нооменталитета
Учебное пособие Бориса Душкова представляет собой оригинальное исследование на стыке психологии, социологии и экологии разума. Автор вводит и обосновывает концепцию нооменталитета — качественно новой ступени развития человеческого сознания, отвечающей вызовам информационной эпохи и необходимостью гармоничного сосуществования с биосферой. В книге анализируется, как традиционный менталитет (укорененные установки, ценности и привычки наций и групп) трансформируется под влиянием глобальных техногенных процессов.
Душков детально рассматривает структуру ментальности, выделяя в ней этнические, социальные и профессиональные пласты. Особое внимание уделяется «ноосферному» подходу (в духе идей В. И. Вернадского): автор утверждает, что современный человек должен перейти от психологии потребления к психологии созидания и ответственности. В пособии исследуется, как формируются новые когнитивные стратегии и этические фильтры, позволяющие личности сохранять устойчивость и творческий потенциал в условиях избыточного информационного давления.
Книга ценна своим междисциплинарным характером и прогностическим потенциалом. Она помогает студентам понять не только то, как устроено коллективное бессознательное прошлого, но и как конструируется сознание будущего. Это работа для тех, кто интересуется вопросами глобальной психологии, теорией этносов и развитием интеллектуального потенциала человечества в контексте планетарного развития.
Душков Б.А. - Психосоциология менталитета и нооменталитета - Учебное пособие для вузов
М.: Академический проект, 2020. — 448 с. — ( Gaudeamus).
ISBN 978-5-8291-2714-5
Душков Б.А. - Психосоциология менталитета и нооменталитета – Содержание
Введение
Глава I. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МЕНТАЛЬНОГО ПРЕВОСХОДСТВА
Глава II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ОТНОШЕНИЙ
Глава III. ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ БИОМЕНТААЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПЕРИОДОВ
Глава IV. ПСИХИКА КАК МЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Глава V. ПРИНЦИПЫ ПСИХОМЕНТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Глава VI. СОЗНАНИЕ КАК МЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
Глава VII. ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ
Глава VIII. ПСИХИЧЕСКИЕ И МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОВЕДЕНИЯ
Глава IX. МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава X. РОЛЬ ОБЩЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕНТАЛИТЕТА ЛИЧНОСТИ
Глава XI. РАЗВИТИЕ МЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Глава XII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И МЕНТАЛЬНЫХ ОРОЦЕССОВ
Глава XIII. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХПЛОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА МЕНТАЛИТЕТ ЛЮДЕЙ
Глава XIV. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ НА МЕНТАЛЬНОСТЬ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Глава XV. ВЛИЯНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОЬК ОТООШЕОИЙ НА МЕНТАЛИТЕТ ЛЮДЕЙ
Глава XVI. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНВСТИ НА МОДАЛЬНЫЕ ТИПЫ И УРОВНИ МЕНТАЛИТЕТА ЛЮДЕЙ
Глава XVII. ОСНООЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ НООПСИХОГЕНЕЗА И МЕНТАЛИТЕТА НАРОДОВ
Литература
Приложение
