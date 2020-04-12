Дынникова - Старообрядческая певческая культура
Настоящее издание представляет собой первый выпуск аннотированного библиографического указателя, в котором будут собраны публикации из периодических изданий второй половины XIX – начала XX в., содержащие сведения о церковном пении в старообрядческой среде.
Статьи из журналов и газет того времени, связанные со старообрядческой певческой культурой, ранее включались в ряд справочных изданий. Необходимо, прежде всего, назвать вышедший в 2000 г. труд «Русское церковное пение. Опыт библиографического указателя от середины XVI века по 1917 год» В. В. Протопопова, а также библиографический указатель «Русское церковное пение XI–XX вв.: Исследования, публикации 1917–1999», составленный сотрудниками Научного центра русской церковной музыки имени протоиерея Д. В. Разумовского (МГК им. Чайковского) И. Е. Лозовой (руководитель), Н. Г. Денисовым, Н. В. Гурьевой, О. О. Живаевой (2001), и библиографический указатель «Старообрядчество: история и культура» (МГУ 2011), в котором музыкальной культуре посвящена отдельный параграф. Однако к справочно-библиографическим изданиям, посвященным непосредственно старообрядческому пению, можно отнести только вышедшую недавно фундаментальную работу Н. С. Мурашовой «Старообрядческий духовный стих: библиографический указатель, 1859–2016». Аннотированных библиографических указателей, рассматривающих тематику старообрядческой богослужебно-певческой культуры в периодике второй половины XIX – начала XX в. не существует. Настоящее издание призвано восполнить этот пробел.
Дынникова Ирина Владимировна - Старообрядческая певческая культура: опыт аннотированного библиографического указателя: старообрядческие периодические издания
М. : Институт Наследия, 2019. – Вып. 1. – 182 с. – Электрон. текст. дан. (объем 618 Кб).
ISBN 978-5-86443-281-5
Дынникова Ирина Владимировна - Старообрядческая певческая культура: опыт аннотированного библиографического указателя: старообрядческие периодические издания - Содержание
- Предисловие
- 1905
- 1906
- 1907
- 1908
- Имменой указатель
Дынникова Ирина Владимировна - Старообрядческая певческая культура: опыт аннотированного библиографического указателя: старообрядческие периодические издания - Предисловие
Указатель будет состоять из нескольких выпусков, включающих в себя статьи из старообрядческих и единоверческих6 газет и журналов, печатных органов синодальной Церкви, а также из светской периодики. Хронология публикаций охватывает время от появления первого печатного старообрядческого периодического издания – журнала старообрядцев-федосеевцев «Истина» (с января 1863 г.) – до окончания массового выхода старообрядческих журналов и газет в 1918 г. В процессе работы временные границы отобранных публикаций могут быть расширены. Обращение к периодике позволяет представить панораму старообрядческой певческой культуры второй половины XIX – начала XX в. как в диахроническом, так и в синхроническом аспекте. Расширение круга источников за счет нестарообрядческих изданий дает возможность учесть точки зрения по вопросам церковного пения самихревнителей древлего благочестия, их оппонентов, а также авторов, не принадлежащих ни к одной из сторон. Это, в свою очередь, позволяет получить более объективную картину состояния старообрядческой богослужебно-певческой культуры того времени. Отметим, что до выхода Именного Высочайшего указа «Об укреплении начал веротерпимости» 17 апреля 1905 года9 и появления в связи с этим большого количества официальных старообрядческих периодических изданий (подробнее об этом см. ниже) публикации в журналах и газетах синодальной и единоверческой Церквей, а также в светских печатных органах зачастую оказывались единственной законной формой обсуждения темы старообрядческого церковного пения.
В первый выпуск указателя включены статьи из старообрядческих журналов 1905–1908 годов: «Старообрядческий вестник», «Старообрядец», «Старообрядцы», «Изборник Слова Правды», «Церковь». Второй выпуск планируется посвятить старообрядческим газетам того же периода. Дело в том, что для русского старообрядчества начало XX века – особая эпоха, получившая эпитет «золотой век»10 и не имеющая аналогов до сих пор. После дарования в 1905 году религиозной свободы гонимая на протяжении двух столетий часть российского общества в одночасье вышла на передовую общественной, политической и культурной жизни. В это время начался массовый выпуск старообрядческих периодических изданий, ставших своего рода площадкой для дискуссий о самых актуальных вопросах в жизни последователей старой веры. В круге проблем, затрагиваемых в полемических спорах, оказалась и певческая культура. Таким образом, старообрядческая периодика стала ценнейшим источником, дающим представление о певческой культуре старообрядчества начала XX века. Этим обусловлен выбор темы первого выпуска. В него включены публикации о церковном пении, статьи и заметки старообрядцев о приходских хорах, головщиках, певчих, школах церковного пения и чтения, методике обучения, людях, так или иначе трудившихся на ниве старообрядческой богослужебно-певческой культуры. В первый выпуск вошли также материалы, содержащие полемику старообрядцев с последователями синодальной и единоверческой Церквей по вопросам литургического пения, статьи, раскрывающие позицию старообрядческих авторов по отношению к богослужебной музыке иных вероисповеданий и сект, светской музыкальной культуре и фольклору, духовным сочинениям светских композиторов.
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