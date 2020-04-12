Настоящее издание представляет собой первый выпуск аннотированного библиографического указателя, в котором будут собраны публикации из периодических изданий второй половины XIX – начала XX в., содержащие сведения о церковном пении в старообрядческой среде.

Статьи из журналов и газет того времени, связанные со старообрядческой певческой культурой, ранее включались в ряд справочных изданий. Необходимо, прежде всего, назвать вышедший в 2000 г. труд «Русское церковное пение. Опыт библиографического указателя от середины XVI века по 1917 год» В. В. Протопопова, а также библиографический указатель «Русское церковное пение XI–XX вв.: Исследования, публикации 1917–1999», составленный сотрудниками Научного центра русской церковной музыки имени протоиерея Д. В. Разумовского (МГК им. Чайковского) И. Е. Лозовой (руководитель), Н. Г. Денисовым, Н. В. Гурьевой, О. О. Живаевой (2001), и библиографический указатель «Старообрядчество: история и культура» (МГУ 2011), в котором музыкальной культуре посвящена отдельный параграф. Однако к справочно-библиографическим изданиям, посвященным непосредственно старообрядческому пению, можно отнести только вышедшую недавно фундаментальную работу Н. С. Мурашовой «Старообрядческий духовный стих: библиографический указатель, 1859–2016». Аннотированных библиографических указателей, рассматривающих тематику старообрядческой богослужебно-певческой культуры в периодике второй половины XIX – начала XX в. не существует. Настоящее издание призвано восполнить этот пробел.

Дынникова Ирина Владимировна - Старообрядческая певческая культура: опыт аннотированного библиографического указателя: старообрядческие периодические издания

М. : Институт Наследия, 2019. – Вып. 1. – 182 с. – Электрон. текст. дан. (объем 618 Кб).

ISBN 978-5-86443-281-5