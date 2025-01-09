Вы когда-нибудь задумывались, почему библейские праздники установлены именно в таком порядке? Д-р Эмиль Дёнгес доказывает, что это не просто календарь древнего народа, а зашифрованная история спасения мира — от Пасхи до Праздника Кущей.

Д-р Э. Дёнгес – Праздники Господние

Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2004. – 86 с.

ISBN 965-447-124-8

Д-р Э. Дёнгес – Праздники Господние – Содержание