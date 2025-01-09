Дёнгес - Праздники Господние
Вы когда-нибудь задумывались, почему библейские праздники установлены именно в таком порядке? Д-р Эмиль Дёнгес доказывает, что это не просто календарь древнего народа, а зашифрованная история спасения мира — от Пасхи до Праздника Кущей.
Д-р Э. Дёнгес – Праздники Господние
Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2004. – 86 с.
ISBN 965-447-124-8
Д-р Э. Дёнгес – Праздники Господние – Содержание
Песах Господень
Праздник Опресноков
Пятидесятница
Праздник Труб
Великий день очищения
Юбилейный год
Праздник Кущей
Суббота
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