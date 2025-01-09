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Дёнгес - Праздники Господние

Дёнгес - Праздники Господние
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Вы когда-нибудь задумывались, почему библейские праздники установлены именно в таком порядке? Д-р Эмиль Дёнгес доказывает, что это не просто календарь древнего народа, а зашифрованная история спасения мира — от Пасхи до Праздника Кущей.

Д-р Э. Дёнгес – Праздники Господние

Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2004. – 86 с.

ISBN 965-447-124-8

Д-р Э. Дёнгес – Праздники Господние – Содержание

  • Песах Господень

  • Праздник Опресноков

  • Пятидесятница

  • Праздник Труб

  • Великий день очищения

  • Юбилейный год

  • Праздник Кущей

  • Суббота

Views 277
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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