Дьюэл - Пламя пробуждения

Дьюэл - Пламя пробуждения
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Л. Уэсли Дьюэла «Пламя пробуждения» посвящена теме духовного пробуждения в жизни отдельного человека, церкви и общества. Автор показывает, что подлинное пробуждение начинается с глубокого обращения к Богу, искреннего покаяния и обновления духовной жизни.

Опираясь на библейские примеры и историю христианских пробуждений, Дьюэл раскрывает условия, при которых Бог действует особенно мощно в сердцах людей. Особое внимание уделяется роли молитвы, святости жизни, духовной жажды и готовности верующих искать Божьего присутствия.

Книга вдохновляет читателей стремиться к личному духовному обновлению и побуждает церковь к искреннему поиску Бога, чтобы пережить подлинное духовное пробуждение.

Дьюэл Л. Уэсли - Пламя пробуждения

Пер. с англ. - М.: CLC «Благовест», 2020. - 320 с.

ISBN (рус.) 978-5-604-09208-8

Дьюэл Л. Уэсли - Пламя пробуждения – Содержание

Предисловие

Вступление

  • 1. Бог благословляющий

  • 2. Когда пламя действительно нисходит

  • 3. Пробуждение: благословение или осуждение?

  • 4. Обновление при отце и сыне

  • 5. Езекия: Никогда не бывает слишком поздно

  • 6. Пробуждение монаха

  • 7. На заре Великого пробуждения

  • 8. Джордж Уайтфилд: пылающий для Бога

  • 9. Служение Уайтфилда продолжается

  • 10. Уэсли - человек пробуждения

  • И. Методистские пробуждения

  • 12. Пламя пробуждения следует за Финни

  • 13. Огонь пробуждения доходит до центральной части Нью-Йорка

  • 14. Города в пламени

  • 15. Оберлин и далее

  • 16. Молитва о пробуждении разжигает пламя пробуждения

  • 17. Божья слава над землей и морем

  • 18. Через океан к Ольстеру

  • 19. Присоединяется Белфаст

  • 20. Ирландский год благодати

  • 21. Молитвенное пробуждение 1859 года в Уэльсе

  • 22. Пламя пробуждения в Южной Африке

  • 23. Молитвенная подготовка

  • 24. Видение Эвана Робертса

  • 25. Песни пробуждения в Южном Уэльсе

  • 26. Пламя распространяется

  • 27. 1901-1910: Десятилетие пробуждения

  • 28. Жатва в Америке

  • 29. Пробуждение в центре Мукти Пандиты Рамабаи

  • 30. Молитва преображает центральную и северную Индию

  • 31. Год благословений в южной Индии 192

  • 32. Пробуждение в штате Андхра

  • 33. Мощные волны пробуждения в северо-восточной Индии

  • 34. Пресвитерианская Пятидесятница в Корее

  • 35. Гофорт и пробуждение в Северном Китае

  • 36. Великая жатва в Китае

  • 37. Огни пробуждения в Африке

  • 38. Шаньдунское пробуждение

  • 39. Пробуждение в Восточной Африке

  • 40. Пробуждение на Гебридах

  • 41. Пробуждение в студенческих городках

  • 42. Дух приходит в Эсбери

  • 43. Пробуждение Эсбери 1970 года

  • 44. Пробуждение приходит

Приложение А. Вопросы для размышления и обсуждения

Приложение Б. Дополнительные движения пробуждения

Библиография

Предметный указатель

Added 15.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

