Дьюэл - Пламя пробуждения

Книга Л. Уэсли Дьюэла «Пламя пробуждения» посвящена теме духовного пробуждения в жизни отдельного человека, церкви и общества. Автор показывает, что подлинное пробуждение начинается с глубокого обращения к Богу, искреннего покаяния и обновления духовной жизни.
Опираясь на библейские примеры и историю христианских пробуждений, Дьюэл раскрывает условия, при которых Бог действует особенно мощно в сердцах людей. Особое внимание уделяется роли молитвы, святости жизни, духовной жажды и готовности верующих искать Божьего присутствия.
Книга вдохновляет читателей стремиться к личному духовному обновлению и побуждает церковь к искреннему поиску Бога, чтобы пережить подлинное духовное пробуждение.
Дьюэл Л. Уэсли - Пламя пробуждения
Пер. с англ. - М.: CLC «Благовест», 2020. - 320 с.
ISBN (рус.) 978-5-604-09208-8
Дьюэл Л. Уэсли - Пламя пробуждения – Содержание
Предисловие
Вступление
1. Бог благословляющий
2. Когда пламя действительно нисходит
3. Пробуждение: благословение или осуждение?
4. Обновление при отце и сыне
5. Езекия: Никогда не бывает слишком поздно
6. Пробуждение монаха
7. На заре Великого пробуждения
8. Джордж Уайтфилд: пылающий для Бога
9. Служение Уайтфилда продолжается
10. Уэсли - человек пробуждения
И. Методистские пробуждения
12. Пламя пробуждения следует за Финни
13. Огонь пробуждения доходит до центральной части Нью-Йорка
14. Города в пламени
15. Оберлин и далее
16. Молитва о пробуждении разжигает пламя пробуждения
17. Божья слава над землей и морем
18. Через океан к Ольстеру
19. Присоединяется Белфаст
20. Ирландский год благодати
21. Молитвенное пробуждение 1859 года в Уэльсе
22. Пламя пробуждения в Южной Африке
23. Молитвенная подготовка
24. Видение Эвана Робертса
25. Песни пробуждения в Южном Уэльсе
26. Пламя распространяется
27. 1901-1910: Десятилетие пробуждения
28. Жатва в Америке
29. Пробуждение в центре Мукти Пандиты Рамабаи
30. Молитва преображает центральную и северную Индию
31. Год благословений в южной Индии 192
32. Пробуждение в штате Андхра
33. Мощные волны пробуждения в северо-восточной Индии
34. Пресвитерианская Пятидесятница в Корее
35. Гофорт и пробуждение в Северном Китае
36. Великая жатва в Китае
37. Огни пробуждения в Африке
38. Шаньдунское пробуждение
39. Пробуждение в Восточной Африке
40. Пробуждение на Гебридах
41. Пробуждение в студенческих городках
42. Дух приходит в Эсбери
43. Пробуждение Эсбери 1970 года
44. Пробуждение приходит
Приложение А. Вопросы для размышления и обсуждения
Приложение Б. Дополнительные движения пробуждения
Библиография
Предметный указатель
