Дьюэл - Пламя пробуждения

Книга Л. Уэсли Дьюэла «Пламя пробуждения» посвящена теме духовного пробуждения в жизни отдельного человека, церкви и общества. Автор показывает, что подлинное пробуждение начинается с глубокого обращения к Богу, искреннего покаяния и обновления духовной жизни.

Опираясь на библейские примеры и историю христианских пробуждений, Дьюэл раскрывает условия, при которых Бог действует особенно мощно в сердцах людей. Особое внимание уделяется роли молитвы, святости жизни, духовной жажды и готовности верующих искать Божьего присутствия.

Книга вдохновляет читателей стремиться к личному духовному обновлению и побуждает церковь к искреннему поиску Бога, чтобы пережить подлинное духовное пробуждение.

Дьюэл Л. Уэсли - Пламя пробуждения

Пер. с англ. - М.: CLC «Благовест», 2020. - 320 с.

ISBN (рус.) 978-5-604-09208-8

Дьюэл Л. Уэсли - Пламя пробуждения – Содержание

Предисловие

Вступление

1. Бог благословляющий

2. Когда пламя действительно нисходит

3. Пробуждение: благословение или осуждение?

4. Обновление при отце и сыне

5. Езекия: Никогда не бывает слишком поздно

6. Пробуждение монаха

7. На заре Великого пробуждения

8. Джордж Уайтфилд: пылающий для Бога

9. Служение Уайтфилда продолжается

10. Уэсли - человек пробуждения

И. Методистские пробуждения

12. Пламя пробуждения следует за Финни

13. Огонь пробуждения доходит до центральной части Нью-Йорка

14. Города в пламени

15. Оберлин и далее

16. Молитва о пробуждении разжигает пламя пробуждения

17. Божья слава над землей и морем

18. Через океан к Ольстеру

19. Присоединяется Белфаст

20. Ирландский год благодати

21. Молитвенное пробуждение 1859 года в Уэльсе

22. Пламя пробуждения в Южной Африке

23. Молитвенная подготовка

24. Видение Эвана Робертса

25. Песни пробуждения в Южном Уэльсе

26. Пламя распространяется

27. 1901-1910: Десятилетие пробуждения

28. Жатва в Америке

29. Пробуждение в центре Мукти Пандиты Рамабаи

30. Молитва преображает центральную и северную Индию

31. Год благословений в южной Индии 192

32. Пробуждение в штате Андхра

33. Мощные волны пробуждения в северо-восточной Индии

34. Пресвитерианская Пятидесятница в Корее

35. Гофорт и пробуждение в Северном Китае

36. Великая жатва в Китае

37. Огни пробуждения в Африке

38. Шаньдунское пробуждение

39. Пробуждение в Восточной Африке

40. Пробуждение на Гебридах

41. Пробуждение в студенческих городках

42. Дух приходит в Эсбери

43. Пробуждение Эсбери 1970 года

44. Пробуждение приходит

Приложение А. Вопросы для размышления и обсуждения

Приложение Б. Дополнительные движения пробуждения

Библиография

Предметный указатель