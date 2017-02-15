Прежде всего, и главным образом, они говорят нам о поразительной теологической и моральной схожести между иудаизмом и исламом. В самом деле, никакие две другие из важных религий на земле не являются более близкими друг к другу. Из трех великих монотеистических религий иудаизм и ислам являются наиболее родственными; обе они самым непосредственным образом восходят к Аврааму

Эти первые две книги серии, которые мы назвали Дети Авраама, окажут, как мы самым серьезным образом надеемся, существенную помощь евреям и мусульманам, обратив их внимание на благотворные возможности духовного подъема, возрождения и объединения духовных истин.

Почему была издана эта книга и образующая с ней пару книга Реувена Файрстона «Дети Авраама. Введение в Иудаизм для мусульман» и почему они были изданы именно сейчас? Названные работы Халида Дюрана и Реувена Файрстона отражают значительный период 1500-летних отношений между Исламом и Иудаизмом, который был преисполнен немалым числом ситуаций в широком спектре: от благоденствия до трагедий, и по сей день таит в себе многие возможности. Мы в Американском Еврейском Комитете обратили внимание на эту вековечную проблему именно вследствие «цивилизационной» бури, вырисовывающейся в настоящее время, и вследствие огромной важности того, что поставлено на карту. Мы не можем и не будем оставаться беспечными перед лицом этого великого вызова. В сжимающемся мире, где границы между местным и глобальным исчезают, существует необходимость повышать взаимное понимание и уменьшать взаимную неосведомленность и подозрения.

Предисловие к русскому изданию

Предисловие Американского Еврейского Комитета

Введение

Предисловие автора

ЧАСТЬ I. ВЕРА И ЕЕ ИСТОРИЯ

1.ПРОРОК

Аравия накануне явления Мухаммада

Откровение и миссия

От ислама к исламу

2.ХАЛИФАТ

Великий раскол: сунниты и шииты

Успешный синтез

Кемалистская модель

ЧАСТЬ II. ТРЕВОГИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

3.ИСЛАМ И ИСЛАМИЗМ

Старая религия и новая идеология

От самоуверенности к безусловному господству

Стремление к аутентичности и уникальности

4.КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Шариат

Джахилия

Джихад

5.ДЖИХАДИЗМ

Глобализация «священного террора»

Бин Ладен: становление харизматического лидера

Каирские процессы против «балканский арабов»

От Гиндукуша до озера Виктория

6.НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ БУДУЩЕГО

ЧАСТЬ III. ЕВРЕИ И МУСУЛЬМАНЕ

7.ТРУДНОЕ НАЧАЛО

Идея веротерпимости не соблюдается

Полемика: ислам и еврейская традиция

8.МЕЖДУ ПРАЗДНИКОМ И ПОГРОМОМ. 8-17 вв

Испанский симбиоз

Идеология статуса «зимми»

9.В ОДНОЙ СВЯЗКЕ. 18 - 19 ВВ

Религия силы и жестокости?

Разъединяющая роль колониализма

10.СВЕЖИЕ РАНЫ И ТУМАННЫЕ НАДЕЖДЫ. 20 ВЕК .

После Катастрофы европейского еврейства: Босния

Арабо-израильский конфликт

11.НОВАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ И НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ. 21 ВЕК

«Матерь Иерусалим»

Перспективы: близость, хотя и несовместимость?

ЧАСТЬ IV РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ И ОБЩЕСТВО

12.ИСТОКИ

Коран

Язык ангелов

Сунна

13.ПРАКТИКА

Столпы веры, ритуалы и обычаи

Рамадан

Праздник жертвоприношения (иду-ль-адха)

Паломничество в Мекку

«Простота» ислама

Золотая середина

Суфизм: контркультура

Религия книги и традиция литературы

Музыка: для грешника или для праведника?

ЧАСТЬ V ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ: САМЫЙ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

14.ЧЕМУ УЧИТ ИСЛАМ?

Джамиля или Джемайма? Несовместимые типы

Между нормативным исламом и мусульманскими толкованиями

Однозначный вывод на основе противоречивых посылок

15. ПОЛ ИЛИ СЕКС?

Сегрегация полов: причины и последствия

Тенденции к переменам

Опыты раздельного развития

Женское обрезание

Гомосексуализм

Заключение

Эпилог: «Битва книг»

Хронология

Словарь

Халид Дюран - Дети Авраама - Введение в ислам для евреев - Предисловие к русскому изданию

С большой радостью приглашаю читателей в увлекательное путешествие по страницам книги Халида Дюрана «Дети Авраама. Введение в ислам для евреев». Убежден в необходимости написания книг, рассчитанных на заведомо определенную аудиторию. Факт многовекового иудейско-мусульманского взаимодействия на Востоке, максимально тесных исторических переплетений делает желательным изложение истории ислама и его священной книги -Корана - для специфического круга читателей - евреев, восходящих генетически, как и основатели ислама - арабы, к общему праотцу - Аврааму. Вслед за Дэвидом А. Харрисом констатирую, что осознание этой основополагающей связи утрачено большинством адептов каждой из двух религий, слабо помнящих о том, что они двоюродные братья. Именно поэтому чрезвычайно полезен предпринятый X. Дюраном доброжелательный и максимально объективный анализ иудейско-мусульманских взаимоотношений - не всегда безоблачных, зачастую - трагических, но в целом вполне толерантных.

Есть еще одно важное обстоятельство, актуализирующее важность изложения всеобъемлющей концепции ислама для еврейского читателя. Оно связано с отрицательной коннотацией, все более утверждающейся в последнее десятилетие за словами, являющимися производными от корня «ислам» - «исламский», «исламизация», «исламизм» и др. По сути, они все более сближаются с понятиями «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». В таком контексте необходимо прочертить четкую грань между гуманистическими идеями одной из мировых религий - ислама, и возникшими на ее основании радикальными экстремистскими движениями.

На русском языке существует не так уж много общедоступной литературы, дающей объемную картину ислама как мировой религии, возникшей не только не без влияния предшествовавших ей монотеистических религий - иудаизма и христианства, но и во-многом синтезировавшей их многовековые традиции. Это целый океан, вобравший в себя полнокровный пласт мировой культуры, где уже много веков горят звезды Аль-Бухари и Абулькасе-ма Фердоуси, Бируни и Аль-Харазми, Фараби и Ибн-Сины, Омара Хаяма и Абдурахмана Джами, тысяч других корифеев, составивших славу мировой цивилизации.

Важно понять ислам и как идеологию, оказавшую в течение веков колоссальное влияние на жизнь как традиционного Востока, так и - в дальнейшем - многих регионов планеты. Трудно переоценить его значение для арабов, ибо появление ислама позволило им совершить скачок в своем социально-политическом развитии, создать организационную основу создания арабского государства. Ислам - религия, из идеологии которой отчетливо проглядывают земные корни, и в их сплетении одним из наиболее значительных является еврейский след. Этот субстрат прослежен в книге Х.Дюрана на разнообразном фактическом материале.

Читателям этой книги предстоит прикоснуться к Корану, который мусульмане рассматривают как книгу предвечную, бого-вдохновленную, подлинное «слово Аллаха». Русский - из тех языков, на которых Коран уже в течении веков звучит в полном сответствии с ритмикой и семантикой оригинала. Российская традиция переводов священной кнгиги мусульман, несомненно, богата именами первоклассных востоковедов, таких как проф. Г.С. Саблуков в середине 19 века, академик И.Ю. Крачковский в первой половине 20 века, проф. М.-Н. Османов в конце прошлого века. Новые переводы вышли уже и в новой России. Нам, евреям, Коран важен еще и тем, что кодифицированные в нем откровения, ниспосланные Всевышним своему последнему посланнику и пророку Мухаммаду, неотрывны от судеб других пророков, и в первую очередь - пророка Мусы, известного нам как Моисея, посланного нашему народу во его спасение. Различные суры (главы) Корана способны создать целостную картину истории Моисея, подробную и красочную, насыщенную многими деталями, отсутствующими в других источниках. Показаннная в Коране история Исхода народа Израиля поэтична и живописна, преисполнена доброты и уважения к народу, давшему миру и других пророков, например, Авраама, считающегося праотцом и мусульман. В Коране содержится высокая оценка ТАНАХа, который определяется как книга для людей разумных и благочестивых. Добавим сюда устную мусульманскую традицию, согласно которой пророк Му-хаммад целовал свиток Торы и утверждал, что от души верит ее содержанию.

Не будем, однако, рисовать картину лишь светлыми красками. В священной книге мусульман есть и антиеврейские мотивы. Несмотря на один из основополагающих постулатов Корана, говорящий о том, что нет принуждения в религии, ряд его положений декларируют вражду с немусульманами. Будем, однако, великодушны, ведь между родственниками случаются размолвки. А пока, вперед, читатель, тебя ждет серьезная работа для ума и сердца.

Д-р Владимир МЕСАМЕД, отделение ислама и Ближнего Востока Института Азии и Африки Гуманитарного факультета Еврейского университета в Иерусалиме