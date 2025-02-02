Мы посвятили книгу ста фотографиям, которые запечатлели уже упомянутые и другие ключевые моменты последних 150 лет. Здесь вы не прочитаете историю фотографии, но увидите исторические фотографии. Мы собрали свидетельства самых разных, отдалённых друг от друга событий. Они необходимы для создания портрета многообразной и противоречивой эпохи. Часто снимки становились «иконами» - изображениями, имеющими гораздо большую силу, чем любое другое свидетельство в век торжества изображения над письменным словом.

Мы привели и примеры подделанных и обработанных фотографий, начиная с изображения знаменитого выступления Ленина, «подчищенного» сталинской цензурой; или инсценировки, предлагаемые зрителю, может, и с добрыми намерениями - как фотография майора Трейси, демонстрирующая воздействие удушающих газов.

Среди выбранных нами фотографов такие гиганты, как Анри Картье-Бессон, Роберт Каппа, Доротея Ланж или Сесил Битон; великие репортеры и очевидцы, обладавшие профессиональным чутьём и смелостью от Эллиотта Эрвитта до Аббаса Аттара, от Юджина Смита до Кевина Картера и Ларри Барроуза; такие режиссёры, как братья Люмьер или Сергей Эйзенштейн, чьи фильмы подарили нам кадры невероятной мощи. Однако многими снимками мы обязаны простым ремесленникам от фотографии и неизвестным любителям, поймавшим удачу за хвост и оказавшимся в нужном месте в нужный час. История непредсказуема, и когда она постучит в дверь, важно быть наготове - с камерой в руках.

Маргарита Джакоза - Легендарные фотографии, изменившие мир

Москва : Эксмо, 2022. - 224 с.

ISBN: 978-5-04-122600-8