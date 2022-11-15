Джексон - Говард - Столпы Тубал Каина

Смыслообразующая ось этой книги — миф о пробудившихся Ангелах, Ангелах которые пробудились от вековечного сна во власти слепого бога, как только узрели красоту Женщины, Ангелы, которые больше не захотели быть ангелами, и в благодарность за свободу научили женщин украшать себя, открыли врата тайных знаний, а мужчин научили строить города,

Согласно наиболее распространенной версии этого мифа, на заре человечества ангелы спускались с небес и вступали в брак с дочерьми человеческимию В Библии об этом есть очень странный отрывок — там сказано что от союза Сынов Божьих и Дочерей Человеческих родились “сильные и издревле славные люди”, но уже следующей строкой неизвестный автор пишет что “увидел господь что развращение человеков велико” и решил уничтожить, Почему? В тексте нет к этому пояснений, но после прочтения у внимательного читателя остается чувство недоумения — неужели богу было неугодно появление “сильных” и “славных” людей?

Апокриф Еноха более подробно освящает этот загадочный эпизод. Согласно апокрифу — Ангелы под руководством Самьязы спустились с небес для того, чтобы взять в жены “дочерей человеческих”, и от этого союза родились исполины. Более того — эти ангелы не просто предавались любовным утехам, но и занимались тем, что в современной фантастике называется “прогрессорством”, Так Амезарак научил невежественных людей оккультным заклятиям, Ба-ракал и Темел — наблюдению над звездами, а Астрадел научил движению Луны, Интересен такой акцент на небесные святила — с одной стороны, это явно указывает на появление астрономических и астрологических знаний, с другой — является очевидной метафорой “посмотреть вверх”, то есть, разрушив авидью, обрести знание своей звездной природы.

Найджел Элдкрофт Джексон, Майкл Говард - Столпы Тубал Каина

М. : Клуб Касталия. 2012. — 246 с.

ISBN 978-5-519-60722-3

Найджел Элдкрофт Джексон, Майкл Говард - Столпы Тубал Каина - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Корни ангельской магии

Глава 2. Дети Небес

Глава 3. Башня Титанов

Глава 4. Господь Утренней Звезды

Глава 5. Вне пространства, вне времени

Глава 6. Всевидящее Око и Столпы Мудрых

Глава 7. Сыны вдовы

Глава 8. Храм Соломона

Глава 9. Царица Мудрости

Глава 10. Лампа Лилит

Глава 11. Черный бык о золотых рогах

Глава 12. Искусство Гермеса

Глава 13. Змей и древо

Глава 14. Ангел Земли

Глава 15. Царь-первосвященник

Глава 16. Копье, котел и камень

Глава 17. Черная Мария и святая кровь

Глава 18. Мистерия Бафомета

Глава 19. Повешенный

Глава 20. Орион, Дикий Охотник

Приложение I

Приложение II