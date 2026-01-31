Джексон - Маски Хаоса

Старейшие следы могущественной религии Великого Рогатого, которая процветала по всем землям Евразии до начала истории, главным образом были обнаружены в наскальных рисунках периода палеолита. В различных местах и освящённых пещерах его жречество в трансовых состояниях общалось с нуменозностью Beликого Бога, и представило свои видения углём и красной охрой на каменных стенах пещер, фиксируя глубоко под землёй его священный архетип, копотью пламени факелов.

Изображения Бога в пещере Труа-Фрер показывают Мастера в виде танцующей фигуры рогатого бизона с хвостом лошади, сбыком и оленем. Посох, найденный вТейят, в Дордони украшен тремя любопытными гравюрами, представляющими полу-людей с рогатыми головами серны-оленя. В кельтском центре Валь-Камоника в Северной Италии, у нас имеется внушительное петроглифическое изображение бога, увенчанного оленьими рогами, а изображения в кельто-иберийской Нуманции показывают божество оленей.

Эти изображения повторяются в отпечатке из Мохенджо-Даро2 2500-2000 гг. до н. э., о котором часто говорят, что он воспроизводит атрибуты Рогатого Бога Европы, и который был истолкован как раннее изображение Рудры-Шивы, как Пашупати —«Повелителя Зверей». Бог показан сидящим в йогической позе со скрещенными ногами, трехликий в высоком рогатом головном уборе, его фаллос вертикален и он окружён слоном, тигром, носорогом и зубром: ниже стоят два оленя.

Стюарт Пигготт относит этот отпечаток к «Шиве — Повелителю Зверей и Принцу Йогов: он мог быть задуман, как четырехликий, с его четырьмя животными, смотрящим в направлении четырёх четвертей земли. Это действительно напоминает символических слона, льва, лошадь и быка на колонне Маурьев третьего века до н.э. в Сарнатхе». Не может быть никаких сомнений в том, что могущественный культ Рогатого был глубоко укоренён в древней Европе и Азии на протяжении многих веков, прежде чем сыновья Эремона пронеслись через русские степи на своих колесницах. Великий Древний, дарующий смерть и порождающие силы, представленный в виде рогатого человека, что вероятно является очень ранней концепцией Божественного, кристаллизовался наряду с иконографией Высшей Матери в глубинах доисторической психики. Архетип, старше чем холмы, чей возраст не поддается измерению, уходящий в прошлое, в невообразимые водовороты древности, будоражащий первобытные остатки памяти предков, Рогатый Мастер как Повелитель этого мира и Иномирья, всемогущий и загадочный, управлял временем до времени.

Найджел Джексон - Маски Хаоса - Совершенный вампир

Inverted Tree, 2019, — 283 с.