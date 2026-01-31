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Джексон - Маски Хаоса

Джексон - Маски Хаоса
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Старейшие следы могущественной религии Великого Рогатого, которая процветала по всем землям Евразии до начала истории, главным образом были обнаружены в наскальных рисунках периода палеолита. В различных местах и освящённых пещерах его жречество в трансовых состояниях общалось с нуменозностью Beликого Бога, и представило свои видения углём и красной охрой на каменных стенах пещер, фиксируя глубоко под землёй его священный архетип, копотью пламени факелов.

Изображения Бога в пещере Труа-Фрер показывают Мастера в виде танцующей фигуры рогатого бизона с хвостом лошади, сбыком и оленем. Посох, найденный вТейят, в Дордони украшен тремя любопытными гравюрами, представляющими полу-людей с рогатыми головами серны-оленя. В кельтском центре Валь-Камоника в Северной Италии, у нас имеется внушительное петроглифическое изображение бога, увенчанного оленьими рогами, а изображения в кельто-иберийской Нуманции показывают божество оленей.

Эти изображения повторяются в отпечатке из Мохенджо-Даро2 2500-2000 гг. до н. э., о котором часто говорят, что он воспроизводит атрибуты Рогатого Бога Европы, и который был истолкован как раннее изображение Рудры-Шивы, как Пашупати —«Повелителя Зверей». Бог показан сидящим в йогической позе со скрещенными ногами, трехликий в высоком рогатом головном уборе, его фаллос вертикален и он окружён слоном, тигром, носорогом и зубром: ниже стоят два оленя.

Стюарт Пигготт относит этот отпечаток к «Шиве — Повелителю Зверей и Принцу Йогов: он мог быть задуман, как четырехликий, с его четырьмя животными, смотрящим в направлении четырёх четвертей земли. Это действительно напоминает символических слона, льва, лошадь и быка на колонне Маурьев третьего века до н.э. в Сарнатхе». Не может быть никаких сомнений в том, что могущественный культ Рогатого был глубоко укоренён в древней Европе и Азии на протяжении многих веков, прежде чем сыновья Эремона пронеслись через русские степи на своих колесницах. Великий Древний, дарующий смерть и порождающие силы, представленный в виде рогатого человека, что вероятно является очень ранней концепцией Божественного, кристаллизовался наряду с иконографией Высшей Матери в глубинах доисторической психики. Архетип, старше чем холмы, чей возраст не поддается измерению, уходящий в прошлое, в невообразимые водовороты древности, будоражащий первобытные остатки памяти предков, Рогатый Мастер как Повелитель этого мира и Иномирья, всемогущий и загадочный, управлял временем до времени.

Найджел Джексон - Маски Хаоса - Совершенный вампир

Inverted Tree, 2019, — 283 с.

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Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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