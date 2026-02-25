Джон Пол Джексон - Напрасные жертвы духовной войны

Бесчисленное множество христиан вновь открывают для себя духовную войну. Книжные полки ломятся от бестселлеров о сражениях с невидимыми духовными силами в поднебесных сферах. По всему земному шару проводятся семинары о космических уровнях войны. И при этом духовная война остается одним из самых противоречивых вопросов в Церкви.

Некоторые люди считают, что христиане не должны бороться с демоническими духами в поднебесье. Другие считают, что каждый должен связывать демонические начальства и власти на Небесах, как и на Земле. И еще некоторые верят, что только немногие – ходатаи высокого ранга – помазаны связывать демонов, правящих над обширными регионами мира.

В течении многих лет я поддерживал некоторые популярные учения о духовной войне. Я верил, что духовная война должна изменять судьбы городов и стран. Я и до сих пор верю в это. Однако в недавние годы я принял более консервативный взгляд на духовную войну – взгляд, который позволяет делать различие между войной на Земле и войной на Втором небе. Я убежден, что пока вы не поймете объем делегированного вам авторитета и некоторые практические ориентиры в вопросе, как правильно вести духовную войну, остается большая вероятность, что вы можете пасть несчастной жертвой этой войны.

Я написал эту книгу, чтобы поделиться некоторыми откровениями и предложить слово для различения. Я делаю это в смирении, потому что не имею ввиду, что у меня есть все ответы о духовной войне. У меня их нет. Но я попытаюсь объяснить, потому что я принимал для себя определенные взгляды, в надежде, что вы избежите ненужных проблем, которые сыпались не многих ходатаев на протяжении лет.

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Притч.16:25.