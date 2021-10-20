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Дженкинс Филип - Великая и священная война

Филип Дженкинс - Великая и священная война, или как Первая мировая война изменила все религии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
После известных событий 1991 г. наша страна изменила свой геополитический статус и вектор дальнейшего исторического развития, а в российском обществе стала господствовать чуждая ему идеология, насаждаться клерикализм. Это вызвало волну национальных и религиозных конфликтов, которые стали ответной реакцией общества на коренную ломку сложившихся отношений в прежней общественно-экономической формации. До сих пор современное российское государство не может справиться с внутренними этноконфессиональными конфликтами, которые переросли в международный терроризм.
Современные идеологи буржуазного строя заявляют, что СССР прекратил существовать в результате закономерного завершения его развития. В настоящее время для продвижения России по капиталистическому пути используются разработки специалистов по «рыночной экономике» из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Эти разработки и составляют идеологию, под эгидой которой также осуществляется сегодня проект «Российское образование - 2020: модель образования для инновационной экономики».
Но факты истории доказывают, что социалистический строй в нашей стране имел шансы на дальнейшее существование, если бы не компрадорская буржуазия, появившаяся в период перестройки в 1985-1991 гг. Несмотря на это, коммунизм, в виде социализма, победил навсегда и надолго, и это доказано всем существованием современной цивилизации.

Филип Дженкинс - Великая и священная война, или как Первая мировая война изменила все религии

М.: Де’Либри, 2019. - 428 с.
ISBN 978-5-4491-0275-1

Филип Дженкинс - Великая и священная война, или как Первая мировая война изменила все религии - Содержание

Предисловие переводчика
Объяснение терминологии
  • ВВЕДЕНИЕ. От ангела к Армагеддону
  • ГЛАВА I. Великая война. Эпоха резни
  • ГЛАВА II. Бог войны.Христианские нации, священные войны, Царство Божье
  • ГЛАВА III. Свидетели Христа: вселенская война, жертвоприношение, мученичество
  • ГЛАВА IV. Пути Божьи. Вера, ересь и суеверие
  • ГЛАВА V. Война как конец света. Видение последних дней
  • ГЛАВА VI. Армагеддон, или дикие апокалиптические фантазии
  • ГЛАВА VII. Сон религии. Кризис Европы и новые мессии
  • ГЛАВА VIII. Руины христианского мира и его восстановление в конце XX века
  • ГЛАВА IX. Новый Сион. Кризис европейского иудаизма и его трансформация
  • ГЛАВА X. Возрождение народов после падения колониальной системы
  • ГЛАВА XI. Геноцид. Разрушение старого христианского мира
  • ГЛАВА XII. Африканские пророки и новая церковь вне Европы
  • ГЛАВА XIII. Без халифа. Мусульмане в поисках нового мира
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 20.10.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

E
esxatos 4 years ago

О! Мощная книга, спасибо!

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