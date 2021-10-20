После известных событий 1991 г. наша страна изменила свой геополитический статус и вектор дальнейшего исторического развития, а в российском обществе стала господствовать чуждая ему идеология, насаждаться клерикализм. Это вызвало волну национальных и религиозных конфликтов, которые стали ответной реакцией общества на коренную ломку сложившихся отношений в прежней общественно-экономической формации. До сих пор современное российское государство не может справиться с внутренними этноконфессиональными конфликтами, которые переросли в международный терроризм.

Современные идеологи буржуазного строя заявляют, что СССР прекратил существовать в результате закономерного завершения его развития. В настоящее время для продвижения России по капиталистическому пути используются разработки специалистов по «рыночной экономике» из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Эти разработки и составляют идеологию, под эгидой которой также осуществляется сегодня проект «Российское образование - 2020: модель образования для инновационной экономики».

Но факты истории доказывают, что социалистический строй в нашей стране имел шансы на дальнейшее существование, если бы не компрадорская буржуазия, появившаяся в период перестройки в 1985-1991 гг. Несмотря на это, коммунизм, в виде социализма, победил навсегда и надолго, и это доказано всем существованием современной цивилизации.

Филип Дженкинс - Великая и священная война, или как Первая мировая война изменила все религии

М.: Де’Либри, 2019. - 428 с.

ISBN 978-5-4491-0275-1

Филип Дженкинс - Великая и священная война, или как Первая мировая война изменила все религии - Содержание

Предисловие переводчика

Объяснение терминологии

ВВЕДЕНИЕ. От ангела к Армагеддону

ГЛАВА I. Великая война. Эпоха резни

ГЛАВА II. Бог войны.Христианские нации, священные войны, Царство Божье

ГЛАВА III. Свидетели Христа: вселенская война, жертвоприношение, мученичество

ГЛАВА IV. Пути Божьи. Вера, ересь и суеверие

ГЛАВА V. Война как конец света. Видение последних дней

ГЛАВА VI. Армагеддон, или дикие апокалиптические фантазии

ГЛАВА VII. Сон религии. Кризис Европы и новые мессии

ГЛАВА VIII. Руины христианского мира и его восстановление в конце XX века

ГЛАВА IX. Новый Сион. Кризис европейского иудаизма и его трансформация

ГЛАВА X. Возрождение народов после падения колониальной системы

ГЛАВА XI. Геноцид. Разрушение старого христианского мира

ГЛАВА XII. Африканские пророки и новая церковь вне Европы

ГЛАВА XIII. Без халифа. Мусульмане в поисках нового мира

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список рекомендуемой литературы