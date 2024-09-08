Дженнингс, Кен - Загробное путешествие - Царство Аида, Средиземье и Вальхалла - 100 мест, которые нельзя пропустить после смерти

Когда Шекспир назвал загробную жизнь «безвестным краем, откуда нет возврата земным скитальцам»*, он лишь следовал традиции. Древней, как история человечества. Как говорится в преданиях, смерть — это не состояние. Это место. Это путешествие.

Для древних смерть была путешествием в буквальном смысле этого слова. Народы разных стран, от Персии до Ирландии и Полинезии, рассуждали о том, какие пещеры или острова могут быть входом в подземный мир. Египтяне и ацтеки умирали с мыслями о возможных маршрутах, с картами и путеводителями, которые должны были помочь им сориентироваться в запутанном и опасном ином мире. В Средние века провидцы и поэты составляли подробные путевые заметки по небесам, аду и чистилищу. Данте был мастером миростроения своего времени, средневековым вариантом Джорджа Лукаса или Джорджа Р. Р. Мартина. Веками читатели изучали его детально проработанные миры, как современная публика путешествует по таким вымышленным местам, как Хогвартс или Хайрул.

Конечно, потребуются фундаментальные знания, чтобы прочесть подробные путевые заметки о девятиуровневой бездне и быть готовым буквально провести там вечность. Мы живем в эпоху беспрецедентного религиозного скептицизма, но тема загробных миров актуальна как никогда. Сегодня существует куда больше вариантов, чем мог себе представить Данте. За это стоит поблагодарить западную культуру, относительно недавно открывшую для себя идеи реинкарнации, астральных планов и шоу об охотниках за привидениями. В одном исследовании о религиозных взглядах 2016 года было отмечено, что количество американцев, которые верят в бога, молятся и посещают службу, постепенно сокращалось с 1970-х годов. Однако в этот же период возросло число людей, которые верят в загробную жизнь. Кажется, что даже многие убежденные рационалисты отказываются верить, что смерть — это неизбежный конец. Столько времени, трудностей, накопленного опыта — и все коту под хвост? Невосполнимая потеря.

Если посмотреть на все истории о путешествиях по загробным мирам, рассказанные за тысячелетие от древних шумеров до сериала «В лучшем мире», то можно заметить, что в них повторяются одни и те же тропы и темы. Призраки уже минимум пять веков блуждают по своим домам, передвигают предметы, если сильно на них концентрируются, и даже не всегда осознают, что мертвы. Психопомпы, бессмертные проводники, до сих пор сопровождают души из мира смертных. Небеса, будь то мильтоновские, индуистские или в стиле Капры, все еще полны музыки, облаков и крыльев. Ад тоже не сильно изменился со времен Древнего Китая и Мезоамерики и до «Южного парка»: все те же «иронические» воздаяния по совершенным делам, умопомрачительно долгие пытки, мерзкие телесные жидкости. Мрачные подземные миры все еще располагаются вдоль рек. (Предположительно, этот образ пришел из обычной геологии: древние люди знали, что колодцы располагаются намного глубже, чем могилы, поэтому погребенным душам необходимо было преодолеть слой воды, чтобы спуститься в иной мир.)

Дженнингс, Кен - Загробное путешествие - Царство Аида, Средиземье и Вальхалла - 100 мест, которые нельзя пропустить после смерти

Пер. с англ. Н. Чукичевой ; [науч. ред. О. Комков]. — Москва : МИФ, 2024. — 384 с. (Страшно интересно).

ISBN 978-5-00214-489-1

Дженнингс, Кен - Загробное путешествие – Содержание

Введение

МИФОЛОГИЯ

АДЛИВУН И КУДЛИВУН

ДИЮЙ

ДУАТ

ПРИЗРАЧНАЯ ДОРОГА

ЦАРСТВО АИДА

ХЕЛЬ

КУР

МИКТЛАН

ПОТУСТОРОННИЙ МИР

РАРОХЕНГА

ВАЛЬХАЛЛА

ШИБАЛЬБА

ЁМИ

РЕЛИГИЯ

ВОЗДУШНЫЕ МЫТАРСТВА

БАРДО

ВОСЕМНАДЦАТЬ АДОВ

ГЕЕННА И ГАН ЭДЕН

ДОМ ПЕСНИ

ДЖАХАННАМ

ДЖАННАТ

ЛАН ГИНЕ

ЛИМБ

НАРАКА

НИРВАНА

РАЙСКАЯ ЗЕМЛЯ

МИР ДУХОВ

СТРАНА СОЛНЦА

ТРИ ЦАРСТВА СЛАВЫ

ЦРОР ХА-ХАИМ

ВАЙКУНТХА

ДЕРЕВНЯ ПРЕДКОВ

ЗАПАДНЫЙ РАЙ

КНИГИ

СТРАНА АСЛАНА

МОСТ

КЛАДБИЩЕ

ЭМПИРЕЙ

ПЯТЬ УРОКОВ

ПОЛУЖИЗНЬ

МЕЖДУМИРЬЕ

АД

НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО

КИНГС-КРОСС

ДУША

НИЧТО

ПАНДЕМОНИУМ

РАЙ

ОКРУГ

ЧИСТИЛИЩЕ

МИР РЕКИ

ТРЕТЬЯ СФЕРА

ВРЕМЕННОЙ ПУЗЫРЬ

БЕССМЕРТНЫЕ ЗЕМЛИ

ПРЕДДВЕРИЕ ЖИЗНИ

ФИЛЬМЫ

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

РАЙ ДЛЯ СОБАК

ОТРИЦАНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

ФОРТ-МОРГАН

ОТЕЛЬ «АИД»

АЙОВА

СУДНЫЙ ГОРОД

МИР МЕРТВЫХ

СОЖАЛЕНИЕ

САТУРН

ПРОСТЫНЯ

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

ЗВЕЗДЫ

МИР САМОУБИЙЦ

ТЕЛЕСЕРИАЛЫ

ПЛОХОЕ МЕСТО

ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

КОРПОРАЦИЯ «НЕБЕСА»

РАЙ ПРОТИВ АДА

ЛЕЙКВЬЮ ОТ HORIZEN

РАЙ ЛАРРИ

ОУШНСАЙД

АВТОМОБИЛЬ PORTER 1928

ДРУГАЯ СТОРОНА МИРА

РАЙ

ЖНЕЦЫ

АД РОБОТОВ

САН-ДЖУНИПЕРО

СТО-ВО-КОР И ГРЕ’ТОР

МУЗЫКА И ТЕАТР

THE AFTERLIFE

БАР HEAVEN

ПОГОНЯ В ОБЛАКАХ

HADESTOWN

ИОНОСФЕРА

HUIS CLOS

ROCK AND ROLL HEAVEN

НАВЕРХ

РАЗНОЕ

ПИРШЕСТВО

ДЖАЛИЯ

ВОСЬМОЙ ЗАГРОБНЫЙ МИР

АД ХАТЛО

АДСКАЯ ПАНОРАМА

ОГНЕННАЯ КОМНАТА

ЗЕМЛЯ УСОПШИХ

ВНЕШНИЕ ПЛАНЫ

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ