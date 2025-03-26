Дженсен - Уифлер - Евангельское материнство

Эта книга началась с приучения к горшку. Звучит глупо, но, когда мы обе учили наших старших сыновей пользоваться горшком и устали от постоянного переодевания и медленного продвижения к успеху, нам нужна была ощутимая надежда.

Поскольку в то время мы жили на расстоянии с разницей в пять часовых поясов, мы обсуждали наши заботы через приложение на телефоне, оставляя друг другу голосовые сообщения. Мы сокрушались по поводу испачканного белья, праздновали маленькие победы и делились переживаниями о более глубокой борьбе.

«Что-то не получается, и я раздражаюсь — это нормально?» — спросила одна из нас.

«Ты чувствуешь нетерпение? Как мне проявить милость, когда кажется, что он специально не ходит на горшок?» — спросила другая.

Мы обе вслух задавались вопросами: «А говорит ли об этом Библия? Если Христос действительно преображает все вокруг, то как Он способен изменить ситуацию с приучением к горшку? Что говорит об этом Евангелие?»

На первых порах ответы были неясными. Мы начали с обмена практическими советами, старались шутить по поводу наших трудностей. Мы барахтались на поверхности, но затем погрузились глубже, пока не открыли сокровище Евангелия. Мы обсуждали наши проблемы греха, опираясь на мысли друг друга по мере того, как преобразующий труд Христов отчетливо выходил на передний план нашего внимания. Только тогда, когда мы осознали свою значимость во Христе, а не в успехе наших детей, мы смогли продемонстрировать Его любовь тем, у кого ничего не получалось. (Конечно, не всегда мы формулировали мысли так ясно и лаконично, но суть была именно такова.)

Благодаря этому процессу наше материнство конкретным образом изменилось. Наши дети не стали в одночасье ходить на горшок, и мы все еще обменивались практическими советами, но Евангелие оказалось более обнадеживающим, чем любая онлайн-статья, более полезным, чем любая книга, которую можно купить, и более твердым, чем любое решение, которым мы поделились друг с другом.

Я испытала огромное облегчение, когда осознала истину, что Евангелие меняет все вокруг.

Дженсен Э. и Уифлер Л. - Евангельское материнство - Евангельская надежда для ежедневных забот

Пер. с англ. А. Лебедев. — Самара: Благая Весть, 2024. — 256 с.

ISBN: 978-5-7454-1880-8

Дженсен Э. и Уифлер Л. - Евангельское материнство - Содержание

I. ПОЧЕМУ ЕВАНГЕЛИЕ ВАЖНО ДЛЯ МАТЕРИНСТВА

Глава 1. Евангельское материнство

Глава 2. Что такое Евангелие?

Глава 3. Божья цель для материнства

II. ЕВАНГЕЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО МАТЕРИНСТВА

Глава 4. Евангелие и состояние нашего сердца

Глава 5. Евангелие во времена перемен

Глава 6. Евангелие и брак

Глава 7. Евангелие и моменты повседневной жизни

Глава 8. Евангелие и роды

Глава 9. Евангелие и внешность после родов

Глава 10. Евангелие и питание

Глава 11. Евангелие и отношения с другими людьми

Глава 12. Евангелие и традиции

Глава 13. Евангелие и христианская община

Глава 14. Евангелие и служение

Глава 15. Евангелие и забота о себе

Глава 16. Евангелие и особые дети

Глава 1 7. Евангелие и выбор программы обучения для ребенка

III. КАК ПРИМЕНЯТЬ ЕВАНГЕЛИЕ В МАТЕРИНСТВЕ