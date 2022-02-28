В значительном массиве литературы по доисторической археологии, накопившемся в последние годы и отражающем почти все аспекты предмета изучения до сих пор в нашей стране, насколько мне известно, не делалось попытки свести воедино и истолковать в целом весь материал, относящийся к религиозным явлениям. Конечно, существует множество превосходных региональных исследований, систематизирующих и анализирующих большое количество данных по определенным районам и культурам, - все это так, но сведения в полном объеме не смогли представить. Также есть ряд работ по различным аспектам древнейшей истории, имеющих прямое или косвенное отношение к фактам, которые в процессе составления этой книги анализировались или рассматривались и на которые часто делались отсылки, что видно из подстрочных примечаний и библиографического списка. Тем не менее после обсуждения этой темы на конференции Общества доисторического прошлого в Институте археологии Лондонского университета в 1953г. и на заседании Британской ассоциации в Бристоле в 1955г. становится особенно ясной необходимость проведения целостного исследования в данной области в свете новых находок.

В начале этого исследования предстояло решить первостепенную задачу: как интерпретировать термин «доисторический» и что должно быть «terminus ad quem» (конечной точкой). Если ограничиться периодом до изобретения письменности, то из рассмотрения выпадут тексты, документы и надписи, сделанные в гробницах, храмах, на каменных плитах или дощечках в доисторическое или протоисторическое время, которые являются крайне важными источниками, особенно для данного исследования, не только для понимания современного вероучения и ритуала, но и для толкования их отдаленных предпосылок. Однако главной целью изучения доисторической религии должно быть рассмотрение самых ранних ее проявлений, еще до письменных свидетельств, и анализ достаточного количества материала для точного определения зоны их распространения, хронологического порядка и значимости. Поэтому в книге основное внимание уделено палеолиту и неолиту - периодам, когда письменных памятников не существовало.

Однако сейчас очень трудно установить точный смысл термина «неолитический», поскольку переход от добывания продуктов питания к их производству, конечно, не был единообразным и упорядоченным процессом, как предполагалось ранее. Но он не был и революционным, как иногда утверждают. Поскольку использование металлов распространилось на Ближнем Востоке по меньшей мере за 2000 лет до того, как это началось в Британии и в других регионах, удаленных от центра доисторической цивилизации, не представляется возможным определить хронологическую границу между неолитом и бронзовым веком, исследуя специфический аспект древнейшей истории. Поэтому я без колебаний включил события второго тысячелетия до н. э. как предпосылку более высокоорганизованных религиозных систем в странах Ближнего Востока и Западной Азии, Индии и догомеровой Греции, рассчитывая таким образом пролить свет на доисторических предшественников, хотя в ряде случаев приведенные доказательства относятся скорее к историческим памятникам.

Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини

М. : Вече, 2011. - 336 с.

ISBN 978-5-9533-5465-3

Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини - Содержание

Предисловие

Глава І. Погребальный ритуал палеолита

Культ черепов

Погребальный обряд среднего палеолита

Верхний палеолит

Переход к мезолиту

Глава II. Неолитические погребения Древнего Востока

Египетские неолитические кладбища

Самые ранние династические пирамиды

Неолитические гробницы в Месопотамии

Захоронения в Эламе и Белуджистане

Долина реки Инд

Глава III. Мегалитическое погребение в Европе

Восточное Средиземноморье

Западное Средиземноморье

Иберийский полуостров

Атлантическое побережье Европы

Британские острова

Северные мегалитические гробницы

Глава IV. Кремация, ингумация и мумификация

Кремация в Европе в бронзовый век

Кремация и ингумация

Мумификация в Древнем Египте

Глава V. Культ мертвых

Загробная жизнь

Культ мертвых

Глава VI. Таинство рождения

Таинство рождения во времена палеолита

Женские статуэтки неолита и медно-каменного века

Богиня-мать

Глава VII. Плодородие и запас продовольствия

Ритуал охоты в эпоху палеолита

Культ островов Эгейского моря

Культ произрастания

В Северо-Западной Европе

Глава VIII. Религия неба

Идея бога

Бог неба на Ближнем Востоке

Индоевропейские боги неба

Глава IX. Доисторическая религия

Ритуальный контроль над естественными процессами

Плодородие и таинство рождения и продолжения рода

Культ богини

Культ мертвых

Небесная религия

Приложение

От редакции

Поиски золотой богини

Примечания

Abbreviations

Библиография