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Джеймс - Тайны языческих богов

Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, Philosophy, History, Religious Studies Atheism
В значительном массиве литературы по доисторической археологии, накопившемся в последние годы и отражающем почти все аспекты предмета изучения до сих пор в нашей стране, насколько мне известно, не делалось попытки свести воедино и истолковать в целом весь материал, относящийся к религиозным явлениям. Конечно, существует множество превосходных региональных исследований, систематизирующих и анализирующих большое количество данных по определенным районам и культурам, - все это так, но сведения в полном объеме не смогли представить. Также есть ряд работ по различным аспектам древнейшей истории, имеющих прямое или косвенное отношение к фактам, которые в процессе составления этой книги анализировались или рассматривались и на которые часто делались отсылки, что видно из подстрочных примечаний и библиографического списка. Тем не менее после обсуждения этой темы на конференции Общества доисторического прошлого в Институте археологии Лондонского университета в 1953г. и на заседании Британской ассоциации в Бристоле в 1955г. становится особенно ясной необходимость проведения целостного исследования в данной области в свете новых находок.
В начале этого исследования предстояло решить первостепенную задачу: как интерпретировать термин «доисторический» и что должно быть «terminus ad quem» (конечной точкой). Если ограничиться периодом до изобретения письменности, то из рассмотрения выпадут тексты, документы и надписи, сделанные в гробницах, храмах, на каменных плитах или дощечках в доисторическое или протоисторическое время, которые являются крайне важными источниками, особенно для данного исследования, не только для понимания современного вероучения и ритуала, но и для толкования их отдаленных предпосылок. Однако главной целью изучения доисторической религии должно быть рассмотрение самых ранних ее проявлений, еще до письменных свидетельств, и анализ достаточного количества материала для точного определения зоны их распространения, хронологического порядка и значимости. Поэтому в книге основное внимание уделено палеолиту и неолиту - периодам, когда письменных памятников не существовало.
Однако сейчас очень трудно установить точный смысл термина «неолитический», поскольку переход от добывания продуктов питания к их производству, конечно, не был единообразным и упорядоченным процессом, как предполагалось ранее. Но он не был и революционным, как иногда утверждают. Поскольку использование металлов распространилось на Ближнем Востоке по меньшей мере за 2000 лет до того, как это началось в Британии и в других регионах, удаленных от центра доисторической цивилизации, не представляется возможным определить хронологическую границу между неолитом и бронзовым веком, исследуя специфический аспект древнейшей истории. Поэтому я без колебаний включил события второго тысячелетия до н. э. как предпосылку более высокоорганизованных религиозных систем в странах Ближнего Востока и Западной Азии, Индии и догомеровой Греции, рассчитывая таким образом пролить свет на доисторических предшественников, хотя в ряде случаев приведенные доказательства относятся скорее к историческим памятникам.

Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини

М. : Вече, 2011. - 336 с.
ISBN 978-5-9533-5465-3

Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини - Содержание

Предисловие
Глава І. Погребальный ритуал палеолита
  • Культ черепов
  • Погребальный обряд среднего палеолита
  • Верхний палеолит
  • Переход к мезолиту
Глава II. Неолитические погребения Древнего Востока
  • Египетские неолитические кладбища
  • Самые ранние династические пирамиды
  • Неолитические гробницы в Месопотамии
  • Захоронения в Эламе и Белуджистане
  • Долина реки Инд
Глава III. Мегалитическое погребение в Европе
  • Восточное Средиземноморье
  • Западное Средиземноморье
  • Иберийский полуостров
  • Атлантическое побережье Европы
  • Британские острова
  • Северные мегалитические гробницы
Глава IV. Кремация, ингумация и мумификация
  • Кремация в Европе в бронзовый век
  • Кремация и ингумация
  • Мумификация в Древнем Египте
  • Глава V. Культ мертвых
  • Загробная жизнь
  • Культ мертвых
Глава VI. Таинство рождения
  • Таинство рождения во времена палеолита
  • Женские статуэтки неолита и медно-каменного века
  • Богиня-мать
Глава VII. Плодородие и запас продовольствия
  • Ритуал охоты в эпоху палеолита
  • Культ островов Эгейского моря
  • Культ произрастания
  • В Северо-Западной Европе
Глава VIII. Религия неба
  • Идея бога
  • Бог неба на Ближнем Востоке
  • Индоевропейские боги неба
Глава IX. Доисторическая религия
Ритуальный контроль над естественными процессами
  • Плодородие и таинство рождения и продолжения рода
  • Культ богини
  • Культ мертвых
  • Небесная религия
Приложение
От редакции
Поиски золотой богини
Примечания
Abbreviations
Библиография
Views 379
Rating 5.0 / 5
Added 28.02.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 4 years ago

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