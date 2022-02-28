Джеймс - Тайны языческих богов
В значительном массиве литературы по доисторической археологии, накопившемся в последние годы и отражающем почти все аспекты предмета изучения до сих пор в нашей стране, насколько мне известно, не делалось попытки свести воедино и истолковать в целом весь материал, относящийся к религиозным явлениям. Конечно, существует множество превосходных региональных исследований, систематизирующих и анализирующих большое количество данных по определенным районам и культурам, - все это так, но сведения в полном объеме не смогли представить. Также есть ряд работ по различным аспектам древнейшей истории, имеющих прямое или косвенное отношение к фактам, которые в процессе составления этой книги анализировались или рассматривались и на которые часто делались отсылки, что видно из подстрочных примечаний и библиографического списка. Тем не менее после обсуждения этой темы на конференции Общества доисторического прошлого в Институте археологии Лондонского университета в 1953г. и на заседании Британской ассоциации в Бристоле в 1955г. становится особенно ясной необходимость проведения целостного исследования в данной области в свете новых находок.
В начале этого исследования предстояло решить первостепенную задачу: как интерпретировать термин «доисторический» и что должно быть «terminus ad quem» (конечной точкой). Если ограничиться периодом до изобретения письменности, то из рассмотрения выпадут тексты, документы и надписи, сделанные в гробницах, храмах, на каменных плитах или дощечках в доисторическое или протоисторическое время, которые являются крайне важными источниками, особенно для данного исследования, не только для понимания современного вероучения и ритуала, но и для толкования их отдаленных предпосылок. Однако главной целью изучения доисторической религии должно быть рассмотрение самых ранних ее проявлений, еще до письменных свидетельств, и анализ достаточного количества материала для точного определения зоны их распространения, хронологического порядка и значимости. Поэтому в книге основное внимание уделено палеолиту и неолиту - периодам, когда письменных памятников не существовало.
Однако сейчас очень трудно установить точный смысл термина «неолитический», поскольку переход от добывания продуктов питания к их производству, конечно, не был единообразным и упорядоченным процессом, как предполагалось ранее. Но он не был и революционным, как иногда утверждают. Поскольку использование металлов распространилось на Ближнем Востоке по меньшей мере за 2000 лет до того, как это началось в Британии и в других регионах, удаленных от центра доисторической цивилизации, не представляется возможным определить хронологическую границу между неолитом и бронзовым веком, исследуя специфический аспект древнейшей истории. Поэтому я без колебаний включил события второго тысячелетия до н. э. как предпосылку более высокоорганизованных религиозных систем в странах Ближнего Востока и Западной Азии, Индии и догомеровой Греции, рассчитывая таким образом пролить свет на доисторических предшественников, хотя в ряде случаев приведенные доказательства относятся скорее к историческим памятникам.
Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини
М. : Вече, 2011. - 336 с.
ISBN 978-5-9533-5465-3
Эдвин Оливер Джеймс - Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини - Содержание
Предисловие
Глава І. Погребальный ритуал палеолита
- Культ черепов
- Погребальный обряд среднего палеолита
- Верхний палеолит
- Переход к мезолиту
Глава II. Неолитические погребения Древнего Востока
- Египетские неолитические кладбища
- Самые ранние династические пирамиды
- Неолитические гробницы в Месопотамии
- Захоронения в Эламе и Белуджистане
- Долина реки Инд
Глава III. Мегалитическое погребение в Европе
- Восточное Средиземноморье
- Западное Средиземноморье
- Иберийский полуостров
- Атлантическое побережье Европы
- Британские острова
- Северные мегалитические гробницы
Глава IV. Кремация, ингумация и мумификация
- Кремация в Европе в бронзовый век
- Кремация и ингумация
- Мумификация в Древнем Египте
- Глава V. Культ мертвых
- Загробная жизнь
- Культ мертвых
Глава VI. Таинство рождения
- Таинство рождения во времена палеолита
- Женские статуэтки неолита и медно-каменного века
- Богиня-мать
Глава VII. Плодородие и запас продовольствия
- Ритуал охоты в эпоху палеолита
- Культ островов Эгейского моря
- Культ произрастания
- В Северо-Западной Европе
Глава VIII. Религия неба
- Идея бога
- Бог неба на Ближнем Востоке
- Индоевропейские боги неба
Глава IX. Доисторическая религия
Ритуальный контроль над естественными процессами
- Плодородие и таинство рождения и продолжения рода
- Культ богини
- Культ мертвых
- Небесная религия
Приложение
От редакции
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Примечания
Abbreviations
Библиография
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