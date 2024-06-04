Джеймс - Томас - Ox уж эти мальчишки!

Как-то раз один наш приятель рассказал нам забавную историю из детства о своей собаке.

Ее звали Полночь, она была дворнягой непонятного происхождения, которую он забрал из местного приюта для животных. Судя по всему, это была помесь черного лабрадора, английской овчарки и колли. Нетрудно представить, что Полночь была большой, черной и лохматой.

Нашему другу и его брату поручили покрасить в белый цвет забор, окружавший их довольно большой двор. Шла первая неделя летних каникул, и для братьев (тогда им было по 11 и 13 лет), которые не сделали ничего плохого, это задание стало очень жестоким наказанием.

В тот день их родители ушли на работу с уверенностью, что к ужину забор будет покрашен. К полудню солнце припекало, а мальчики, справившись только с половиной забора, умирали от скуки. От раздражения они начали ворчать по поводу задания и обсуждать, как проведут летние каникулы после того, как закончат свою работу. Полночь, занимаясь своими делами, свернулась клубком в единственном тенистом месте, под крыльцом.

В какой-то момент нашему другу пришла в голову забавная, на его взгляд, идея. «Ты знаешь, это будет очень весело», — сказал он брату.

Вооружившись кисточками и банкой белой краски, братья окружили собаку, и прежде чем она смогла что- то сообразить, она уже была черно-белого окраса. «Полночь была похожа на большого скунса», — вспоминает наш друг. Пока братья любовались на свое произведение, с работы на обед пришел их отец, чтобы проверить, как у них идет дело. Он обнаружил наполовину покрашенный забор, напуганную бегающую по двору черно-белую собаку и катающихся по траве от смеха сыновей. «Мы поплатились за свою шалость», — сказал наш друг.

В бестселлере Мориса Сендака «Там, где живут чудовища» рассказывается об озорном мальчишке Максе, у которого была очень богатая фантазия. Однажды вечером он бегал по дому в костюме волка, «наводя на всех страх». В одно мгновение он собрал палатку из одеял, линчевал своего игрушечного мишку, потом гонялся за собакой с вилкой и угрожал съесть свою маму. В качестве наказания Макса отправили спать без ужина. Но это только начало истории. В своей комнате Макс придумал мир, в котором исследовал дальние земли, встречал странных монстров и становился их королем. После приключений он вернулся к домашнему очагу и любящим родным.

Джеймс С., Томас Д. - Ox уж эти мальчишки! – Искусство воспитания мальчиков

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2012. — 400 с. — (Воспитание с мудростью).

ISBN 978-5-94861-168-6 (ЛКС)

ISBN 978-5-904737-62-7 (Виссон)

Джеймс С., Томас Д. - Ox уж эти мальчишки! – Содержание

Введение. «Чудовище!»

ЧАСТЬ I. РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКА

Глава 1. Исследователь (2-4 года)

Глава 2. Любящий (5-8 лет)

Глава 3. Индивидуалист (9-12 лет)

Глава 4. Странник (13-17 лет)

Глава 5. Воин (18-22 года)

ЧАСТЬ II. МЫШЛЕНИЕ МАЛЬЧИКА

Глава 6. Как устроен мозг мальчика

Глава 7. Различные способы усвоения информации

Глава 8. «Сиди смирно! Будь внимателен!»

Глава 9. Недостатки и разочарования

ЧАСТЬ III. СЕРДЦЕ МАЛЬЧИКА

Глава 10. Забота о сердце мальчика

Глава 11. Отношения с матерью

Глава 12. Отношения с отцом

Глава 13. Ритуалы, церемонии и обряды перехода в мир взрослых

Глава 14. Возвращение домой

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Дисциплина и физические наказания

Телевидение и Интернет

Чувствительные мальчики

Стремление к соперничеству и отношения с окружающими

Разговор о сексе

Отношения с девочками

Мастурбация

Деньги

Алкоголь и наркотики

Порнография

Гомосексуализм

Синдром нарушения внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью

Как помочь мальчику, страдающему СНВ или СДВГ

Показная храбрость и депрессия

Эмоциональная грамотность

Сексуальное насилие

Матери-одиночки

Благодарности

Примечания