Джеймс - Томас - Ox уж эти мальчишки!
Как-то раз один наш приятель рассказал нам забавную историю из детства о своей собаке.
Ее звали Полночь, она была дворнягой непонятного происхождения, которую он забрал из местного приюта для животных. Судя по всему, это была помесь черного лабрадора, английской овчарки и колли. Нетрудно представить, что Полночь была большой, черной и лохматой.
Нашему другу и его брату поручили покрасить в белый цвет забор, окружавший их довольно большой двор. Шла первая неделя летних каникул, и для братьев (тогда им было по 11 и 13 лет), которые не сделали ничего плохого, это задание стало очень жестоким наказанием.
В тот день их родители ушли на работу с уверенностью, что к ужину забор будет покрашен. К полудню солнце припекало, а мальчики, справившись только с половиной забора, умирали от скуки. От раздражения они начали ворчать по поводу задания и обсуждать, как проведут летние каникулы после того, как закончат свою работу. Полночь, занимаясь своими делами, свернулась клубком в единственном тенистом месте, под крыльцом.
В какой-то момент нашему другу пришла в голову забавная, на его взгляд, идея. «Ты знаешь, это будет очень весело», — сказал он брату.
Вооружившись кисточками и банкой белой краски, братья окружили собаку, и прежде чем она смогла что- то сообразить, она уже была черно-белого окраса. «Полночь была похожа на большого скунса», — вспоминает наш друг. Пока братья любовались на свое произведение, с работы на обед пришел их отец, чтобы проверить, как у них идет дело. Он обнаружил наполовину покрашенный забор, напуганную бегающую по двору черно-белую собаку и катающихся по траве от смеха сыновей. «Мы поплатились за свою шалость», — сказал наш друг.
В бестселлере Мориса Сендака «Там, где живут чудовища» рассказывается об озорном мальчишке Максе, у которого была очень богатая фантазия. Однажды вечером он бегал по дому в костюме волка, «наводя на всех страх». В одно мгновение он собрал палатку из одеял, линчевал своего игрушечного мишку, потом гонялся за собакой с вилкой и угрожал съесть свою маму. В качестве наказания Макса отправили спать без ужина. Но это только начало истории. В своей комнате Макс придумал мир, в котором исследовал дальние земли, встречал странных монстров и становился их королем. После приключений он вернулся к домашнему очагу и любящим родным.
Джеймс С., Томас Д. - Ox уж эти мальчишки! – Искусство воспитания мальчиков
Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2012. — 400 с. — (Воспитание с мудростью).
ISBN 978-5-94861-168-6 (ЛКС)
ISBN 978-5-904737-62-7 (Виссон)
Джеймс С., Томас Д. - Ox уж эти мальчишки! – Содержание
Введение. «Чудовище!»
ЧАСТЬ I. РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКА
- Глава 1. Исследователь (2-4 года)
- Глава 2. Любящий (5-8 лет)
- Глава 3. Индивидуалист (9-12 лет)
- Глава 4. Странник (13-17 лет)
- Глава 5. Воин (18-22 года)
ЧАСТЬ II. МЫШЛЕНИЕ МАЛЬЧИКА
- Глава 6. Как устроен мозг мальчика
- Глава 7. Различные способы усвоения информации
- Глава 8. «Сиди смирно! Будь внимателен!»
- Глава 9. Недостатки и разочарования
ЧАСТЬ III. СЕРДЦЕ МАЛЬЧИКА
- Глава 10. Забота о сердце мальчика
- Глава 11. Отношения с матерью
- Глава 12. Отношения с отцом
- Глава 13. Ритуалы, церемонии и обряды перехода в мир взрослых
- Глава 14. Возвращение домой
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
- Дисциплина и физические наказания
- Телевидение и Интернет
- Чувствительные мальчики
- Стремление к соперничеству и отношения с окружающими
- Разговор о сексе
- Отношения с девочками
- Мастурбация
- Деньги
- Алкоголь и наркотики
- Порнография
- Гомосексуализм
- Синдром нарушения внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью
- Как помочь мальчику, страдающему СНВ или СДВГ
- Показная храбрость и депрессия
- Эмоциональная грамотность
- Сексуальное насилие
- Матери-одиночки
Благодарности
Примечания
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