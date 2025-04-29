Многим людям может показаться, что «Церковь в изгнании» - это подходящее название для книги о ранней церкви до получения ею привилегированного положения в четвертом столетии, или даже о современной церкви, которая подвержена авторитарному и репрессивному режиму, но только не о церкви двадцать первого века, находящейся на территории, где можно свободно исповедовать свою веру. Изгнанники находятся вне дома и обычно испытывают отчуждение и невозможность вписаться в окружающий мир. Там, где христианство популярно, христиане не являются изгоями. Я уверен, что мы, живущие в начале двадцать первого века, испытываем перемены в нашей культуре, из-за которых мы можем стать изгоями на нашей собственной земле. Не так давно общественная поддержка христианской веры была настолько, что христиане чувствовали себя «в своей тарелке» в обществе. В государственных школах, в которых я учился, никакие школьные мероприятия не планировались на вечера по средам, потому что многие из нас посещали в этот день занятия в церкви. Наши учителя не ставили под сомнение основные христианские моральные убеждения и ценности, а иначе это означало бы бросать вызов самым влиятельным силам в нашем городе. Такое же влияние оказывало христианство на каждый аспект жизни в пятидесятых годах. Когда христианские взгляды поддерживаются во всех областях жизни, тогда жизнь христианина не может считаться вызовом. Можно всю свою христианскую жизнь прожить в таких обстоятельствах и никогда не столкнуться с тем, какой сложный выбор приходится делать тем, кого христианство делает чужаком и изгоем. Общественная поддержка христианства исчезает. Государственные школы уже не поддерживают христианские убеждения. Сегодня во многих областях мы сталкиваемся с открытым враждебным отношением к религии и вере. Поэтому, при таких обстоятельствах быть христианином может считаться вызовом. Бывают случаи, когда книги Библии, которым долгое время не придавалось должного значения, вдруг приобретали новую значимость, потому что они говорили прямо о ситуации, в которой мы живем. В 1-м Послании Петра мы находим отрывок, который обращается к «изгнанникам в рассеянии», и где высказываются слова поддержки и надежды тем, которые живут как изгои. «Церковь в изгнании» - это серия лекций, которые я читал в различных местах на протяжении последних пяти лет, в течение которых я размышлял.

Джеймс Томпсон - Церковь в изгнании

Пер. с англ. - СПб: Свежинцев Е. Е„ 2006.-128 с.

ISBN: 978-5-94041-020-1.

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