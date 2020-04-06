Отправной точкой изучения любой книги Нового Завета является рассмотрение культурно-исторического контекста, который помогает читателю понять направленность книги. Это относится и к Посланию к Филиппийцам. Мы рассмотрим, что представлял собой город Филиппы, изучим его историю и узнаем детали основания церкви в Филиппах, опираясь на текст 16-й главы Книги Деяний. Уместным будет и общий обзор послания. В начале изучения мы обратим особое внимание на следующие моменты: условия написания этого послания, цель, которую преследовал Павел, когда писал его, некоторые особенности церкви в Филиппах, которые отражены в тексте послания и в других книгах Нового Завета.

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели - Послание к Филиппийцам

Пер. с англ. Лимоновой И.

ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная

миссия», 2014. – 164 с.

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели Послание к Филиппийцам - Содержание

Введение к Посланию к Филиппийцам

Вступление и приветствия

Благодарность и молитва

Узы Павла способствуют успеху благовестия

Подражать смирению Христа.

Сиять, как светила

Тимофей и Епафродит

Никакой надежды на плоть

Стремиться к цели

Черты небесного гражданства

Благодарность за дары

Заключительный обзор послания

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели - Послание к Филиппийцам - Введение

Изначально город назывался Криниды, что означало «маленькие родники». Он был переименован в Филиппы после того, как Филипп, отец Александра Македонского, воцарился в Македонии в 356 году до Р.Х. Он занялся добычей золота в окрестностях Филипп, чтобы покрыть часть расходов на свои захватнические войны. В 42 году до Р.Х. произошла знаменитая битва при Филиппах между Брутом и Кассием, убийцами Юлия Цезаря, и Антонием и Октавианом. После победы Антония и Октавиана Филиппы стали колонией Рима, Римом в миниатюре. Его жители, многие из которых в прошлом были солдатами римской армии, пользовались привилегиями граждан этого государства. Когда позднее Октавиан одолел Антония и Клеопатру в битве при Акциуме в 31 году до Р.Х., многие из солдат Антония были изгнаны из их земель в Италии и переселились в Филиппы.