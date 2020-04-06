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Джиллиам - Стремиться к цели

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели - Послание к Филиппийцам
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Отправной точкой изучения любой книги Нового Завета является рассмотрение культурно-исторического контекста, который помогает читателю понять направленность книги. Это относится и к Посланию к Филиппийцам. Мы рассмотрим, что представлял собой город Филиппы, изучим его историю и узнаем детали основания церкви в Филиппах, опираясь на текст 16-й главы Книги Деяний. Уместным будет и общий обзор послания. В начале изучения мы обратим особое внимание на следующие моменты: условия написания этого послания, цель, которую преследовал Павел, когда писал его, некоторые особенности церкви в Филиппах, которые отражены в тексте послания и в других книгах Нового Завета.

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели - Послание к Филиппийцам

Пер. с англ. Лимоновой И.
ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная
миссия», 2014. – 164 с.

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели Послание к Филиппийцам - Содержание

  • Введение к Посланию к Филиппийцам
  • Вступление и приветствия
  • Благодарность и молитва
  • Узы Павла способствуют успеху благовестия
  • Подражать смирению Христа.
  • Сиять, как светила
  • Тимофей и Епафродит
  • Никакой надежды на плоть
  • Стремиться к цели
  • Черты небесного гражданства
  • Благодарность за дары
  • Заключительный обзор послания

Джиллиам Дойл - Стремиться к цели - Послание к Филиппийцам - Введение

Изначально город назывался Криниды, что означало «маленькие родники». Он был переименован в Филиппы после того, как Филипп, отец Александра Македонского, воцарился в Македонии в 356 году до Р.Х. Он занялся добычей золота в окрестностях Филипп, чтобы покрыть часть расходов на свои захватнические войны. В 42 году до Р.Х. произошла знаменитая битва при Филиппах между Брутом и Кассием, убийцами Юлия Цезаря, и Антонием и Октавианом. После победы Антония и Октавиана Филиппы стали колонией Рима, Римом в миниатюре. Его жители, многие из которых в прошлом были солдатами римской армии, пользовались привилегиями граждан этого государства. Когда позднее Октавиан одолел Антония и Клеопатру в битве при Акциуме в 31 году до Р.Х., многие из солдат Антония были изгнаны из их земель в Италии и переселились в Филиппы.
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Rating 5.0 / 5
Added 06.04.2020
Author brat Vital
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