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Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 32

Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 32
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Philosophy, **Practical Psychology, Religious Studies Atheism
Series Упасана-коша (2 books)

Книга представляет собой богословско-практическое исследование камйа-кармы — ведической ритуальной деятельности, направленной на исполнение конкретных материальных и духовных желаний. В рамках серии «Упасана-коша» автор предлагает системный разбор вайшнавской тантры, мантры и янтры, этически и догматически обосновывая применение этих древних инструментов в современной жизни верующего. Центральное внимание уделяется преодолению магического утилитаризма через призму концепции панча-кош (пяти уровней сознания) и строгому следованию законам дхармы.

Труд содержит глубокий компаративный анализ ведической метафизики с моделями западной гуманистической психологии, а также намечает детальные протоколы поклонения различным планетным личностям и полубогам, управляющим энергиями материального мира. Книга снабжена пастырскими предостережениями против «религиозного тунеядства» и ориентирована на углубление личной духовной практики посредством осознания иерархической структуры мироздания. Издание предназначено для теологов, религиоведов, студентов духовных учебных заведений и всех, кто интересуется эзотерической архитектурой ведической традиции.

Джива-раджа дас – Упасана-коша. Том 32: Камйа-карма – Исполнение желаний

СПб., 2024. – (Серия “Упасана-коша”.)

Джива-раджа дас – Упасана-коша. Том 32: Камйа-карма – Содержание

  • Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»

  • Темы четвертого курса

    1. Вайшнава-тантра

    2. Шакти-упасана

    3. Сурья-упасана

    4. Ганеша-упасана

    5. Шива-упасана

    6. Хануман-упасана

  • Введение к 32 тому

  • Отзывы участников семинара

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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