Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 32
Книга представляет собой богословско-практическое исследование камйа-кармы — ведической ритуальной деятельности, направленной на исполнение конкретных материальных и духовных желаний. В рамках серии «Упасана-коша» автор предлагает системный разбор вайшнавской тантры, мантры и янтры, этически и догматически обосновывая применение этих древних инструментов в современной жизни верующего. Центральное внимание уделяется преодолению магического утилитаризма через призму концепции панча-кош (пяти уровней сознания) и строгому следованию законам дхармы.
Труд содержит глубокий компаративный анализ ведической метафизики с моделями западной гуманистической психологии, а также намечает детальные протоколы поклонения различным планетным личностям и полубогам, управляющим энергиями материального мира. Книга снабжена пастырскими предостережениями против «религиозного тунеядства» и ориентирована на углубление личной духовной практики посредством осознания иерархической структуры мироздания. Издание предназначено для теологов, религиоведов, студентов духовных учебных заведений и всех, кто интересуется эзотерической архитектурой ведической традиции.
Джива-раджа дас – Упасана-коша. Том 32: Камйа-карма – Исполнение желаний
СПб., 2024. – (Серия “Упасана-коша”.)
Джива-раджа дас – Упасана-коша. Том 32: Камйа-карма – Содержание
Введение к четвёртому циклу книг серии «Упасана-коша»
Темы четвертого курса
Вайшнава-тантра
Шакти-упасана
Сурья-упасана
Ганеша-упасана
Шива-упасана
Хануман-упасана
Введение к 32 тому
Отзывы участников семинара
No comments yet. Be the first!