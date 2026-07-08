Книга представляет собой богословско-практическое исследование камйа-кармы — ведической ритуальной деятельности, направленной на исполнение конкретных материальных и духовных желаний. В рамках серии «Упасана-коша» автор предлагает системный разбор вайшнавской тантры, мантры и янтры, этически и догматически обосновывая применение этих древних инструментов в современной жизни верующего. Центральное внимание уделяется преодолению магического утилитаризма через призму концепции панча-кош (пяти уровней сознания) и строгому следованию законам дхармы.

Труд содержит глубокий компаративный анализ ведической метафизики с моделями западной гуманистической психологии, а также намечает детальные протоколы поклонения различным планетным личностям и полубогам, управляющим энергиями материального мира. Книга снабжена пастырскими предостережениями против «религиозного тунеядства» и ориентирована на углубление личной духовной практики посредством осознания иерархической структуры мироздания. Издание предназначено для теологов, религиоведов, студентов духовных учебных заведений и всех, кто интересуется эзотерической архитектурой ведической традиции.

Джива-раджа дас – Упасана-коша. Том 32: Камйа-карма – Исполнение желаний

СПб., 2024. – (Серия “Упасана-коша”.)

Джива-раджа дас – Упасана-коша. Том 32: Камйа-карма – Содержание