Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том IV. Упадана. Сбор предметов

Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том IV. Упадана. Сбор предметов
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Educational, Reference, Liturgical Books, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

Четвертый том серии «Упасана-коша» посвящен упадане — сбору и подготовке предметов для поклонения Божествам. Автор рассматривает арчану как практику, требующую не только преданности, но и внимательного знания о качестве, чистоте, назначении и правильном использовании вещей, предлагаемых Господу.

Книга служит подробным справочником для пуджари и всех, кто участвует в храмовом служении: в ней разбираются раковина, колокольчик, сосуды, вода, масла, цветы, одежда, украшения и другие предметы поклонения. Особое внимание уделено тому, как выбирать, очищать, хранить и предлагать эти предметы в соответствии с вайшнавской традицией.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том IV. Упадана. Сбор предметов

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том IV: Упадана. Сбор предметов для поклонения. – СПб., 2017. – 303 с.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание

  • Введение в «Упасана-кошу»

  • Введение к 4-му тому «Упадана»

  • Лекция 41. Шанкха и Гханта

    • Раковина

    • Раковина — символ Вишну

    • Виды раковин

    • Применение раковины в поклонении

    • Колокольчик

  • Лекция 42. Патрани, Джала, Таила

    • Сосуды

    • Жидкости

    • Масла

    • Вода для поклонения

    • Чистота сосудов

  • Цветы и листья

    • Выбор цветов для поклонения

    • Любимые цветы Господа

    • Туласи

    • Сбор, хранение и предложение цветов

  • Одежда и ткани

    • Культура одежды

    • Одежды для Божеств

    • Материалы, цвета и качество шитья

  • Украшения

    • Виды украшений

    • Драгоценности и металлы

    • Украшение Божеств

  • Благовония и ароматы

    • Дхупа

    • Гандха

    • Парфюмерные вещества

  • Поддержание поклонения Божествам

    • Финансирование служения

    • Дана и поддержка храма

    • Наставления Лакшми о процветании

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 05.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books