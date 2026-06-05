Четвертый том серии «Упасана-коша» посвящен упадане — сбору и подготовке предметов для поклонения Божествам. Автор рассматривает арчану как практику, требующую не только преданности, но и внимательного знания о качестве, чистоте, назначении и правильном использовании вещей, предлагаемых Господу.

Книга служит подробным справочником для пуджари и всех, кто участвует в храмовом служении: в ней разбираются раковина, колокольчик, сосуды, вода, масла, цветы, одежда, украшения и другие предметы поклонения. Особое внимание уделено тому, как выбирать, очищать, хранить и предлагать эти предметы в соответствии с вайшнавской традицией.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том IV. Упадана. Сбор предметов

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том IV: Упадана. Сбор предметов для поклонения. – СПб., 2017. – 303 с.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание