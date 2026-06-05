Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том IV. Упадана. Сбор предметов
Четвертый том серии «Упасана-коша» посвящен упадане — сбору и подготовке предметов для поклонения Божествам. Автор рассматривает арчану как практику, требующую не только преданности, но и внимательного знания о качестве, чистоте, назначении и правильном использовании вещей, предлагаемых Господу.
Книга служит подробным справочником для пуджари и всех, кто участвует в храмовом служении: в ней разбираются раковина, колокольчик, сосуды, вода, масла, цветы, одежда, украшения и другие предметы поклонения. Особое внимание уделено тому, как выбирать, очищать, хранить и предлагать эти предметы в соответствии с вайшнавской традицией.
Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том IV. Упадана. Сбор предметов
Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том IV: Упадана. Сбор предметов для поклонения. – СПб., 2017. – 303 с.
Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание
Введение в «Упасана-кошу»
Введение к 4-му тому «Упадана»
Лекция 41. Шанкха и Гханта
Раковина
Раковина — символ Вишну
Виды раковин
Применение раковины в поклонении
Колокольчик
Лекция 42. Патрани, Джала, Таила
Сосуды
Жидкости
Масла
Вода для поклонения
Чистота сосудов
Цветы и листья
Выбор цветов для поклонения
Любимые цветы Господа
Туласи
Сбор, хранение и предложение цветов
Одежда и ткани
Культура одежды
Одежды для Божеств
Материалы, цвета и качество шитья
Украшения
Виды украшений
Драгоценности и металлы
Украшение Божеств
Благовония и ароматы
Дхупа
Гандха
Парфюмерные вещества
Поддержание поклонения Божествам
Финансирование служения
Дана и поддержка храма
Наставления Лакшми о процветании
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