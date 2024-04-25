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Бернис Джонатан - Иисус из Назарета

Джонатан Бернис - Иисус из Назарета - Взгляд раввина
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Theology
Кто такой Иисус из Назарета?
Вся история человечества зависит от ответа на этот вопрос. Этот вопрос последние два тысячелетия разделяет весь мир. Является ли Иисус Мессией и Сыном Божьим, как считают два миллиарда живущих на земле христиан? Или Он сумасшедший лжец, обманывающий массы людей?
Если Вы читаете эту книгу, возможно, Вы уже сделали свой выбор и являетесь одним из двух миллиардов верующих в Мессию Иисуса. Но есть и такие люди, которые стараются сохранять нейтралитет. Они говорят, что не имеют определенного мнения насчет божественности Иисуса, хотя и считают Его великим учителем. О таком нейтральном подходе хорошо сказал великий апологет христианства К. С. Льюис:
«Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать: «Я готов признать, что Иисус — великий учитель нравственности, но отвергаю Его претензии на то, что Он Бог»... Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо этот человек — Сын Божий, либо сумасшедший или что-то еще похуже... Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом Он не был. Следовательно, сколь невероятным и наводящим ужас это ни казалось бы, я вынужден при- знать, что Он был и есть Бог».
Как бы сильно людям ни хотелось остаться при своем «ней- тральном» мнении об Иисусе, Вы, как и я, можете убедиться в том, что в данном случае это не работает. Невозможно, изучив Новый Завет, прийти к выводу, что Иисус был просто «великим учителем и хорошим человеком». Если Он был всего лишь учителем нравственности, почему Он называл самого Себя «хлебом жизни» (Ев. от Иоанна 6:35), «светом миру» (Иоанна 8:12) или «путем, истиной и жизнью» (Иоанна 14:6)? Он должен был быть или сумасшедшим, или лжецом — или Он был и есть Тот, Кем называл Себя. Ведь в конце концов человек должен или принять, или отвергнуть Его на основании Его собственных слов. Нейтральной территории не существует.
Рано или поздно каждый должен выбрать, на чьей он стороне в споре на тему «Кто такой Иисус из Назарета?» Он Сам настаивает на необходимости сделать выбор. Он и собственным ученикам задал этот вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» (Марка 8:29).
Если Вы верите в Иисуса, Вы свой выбор сделали. Если еще нет, я приглашаю Вас прочесть эту книгу, отложив предубеждения, а затем принять собственное решение.

Джонатан Бернис - Иисус из Назарета - Взгляд раввина

К.: Медиа-центр «Шофар», 2014. — 240 с.
ISBN 978-966-2628-01-2

Джонатан Бернис - Иисус из Назарета – Содержание

Благодарность
Вступление. Вопрос, требующий ответа
  • 1. В поисках «настоящего» Иисуса
  • 2. Еврей, как и я
  • 3. Иисус в Ветхом Завете
  • 4. Что говорят пророки?
  • 5. Как еврей Йешуа превратился в нееврея Иисуса?
  • 6. Церковь обращается против евреев
  • 7. Долгая дорога веры
  • 8. Новый Завет — антисемитская литература?
  • 9. Иисус как историческая личность
  • 10. Библейские пророчества и Мессия
  • 11. Что случилось с иудаизмом?
  • 12. Воскресение: факт или вымысел?
  • 13. Свидетельства в пользу непорочного зачатия
  • 14. Бог хочет использовать Вас
Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 25.04.2024
Author brat Vadim
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