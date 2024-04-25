Джонатан Бернис - Иисус из Назарета - Взгляд раввина

Кто такой Иисус из Назарета?

Вся история человечества зависит от ответа на этот вопрос. Этот вопрос последние два тысячелетия разделяет весь мир. Является ли Иисус Мессией и Сыном Божьим, как считают два миллиарда живущих на земле христиан? Или Он сумасшедший лжец, обманывающий массы людей?

Если Вы читаете эту книгу, возможно, Вы уже сделали свой выбор и являетесь одним из двух миллиардов верующих в Мессию Иисуса. Но есть и такие люди, которые стараются сохранять нейтралитет. Они говорят, что не имеют определенного мнения насчет божественности Иисуса, хотя и считают Его великим учителем. О таком нейтральном подходе хорошо сказал великий апологет христианства К. С. Льюис:

«Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глупое замечание, которое нередко можно услышать: «Я готов признать, что Иисус — великий учитель нравственности, но отвергаю Его претензии на то, что Он Бог»... Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо этот человек — Сын Божий, либо сумасшедший или что-то еще похуже... Мне совершенно ясно, что ни сумасшедшим, ни бесом Он не был. Следовательно, сколь невероятным и наводящим ужас это ни казалось бы, я вынужден при- знать, что Он был и есть Бог».

Как бы сильно людям ни хотелось остаться при своем «ней- тральном» мнении об Иисусе, Вы, как и я, можете убедиться в том, что в данном случае это не работает. Невозможно, изучив Новый Завет, прийти к выводу, что Иисус был просто «великим учителем и хорошим человеком». Если Он был всего лишь учителем нравственности, почему Он называл самого Себя «хлебом жизни» (Ев. от Иоанна 6:35), «светом миру» (Иоанна 8:12) или «путем, истиной и жизнью» (Иоанна 14:6)? Он должен был быть или сумасшедшим, или лжецом — или Он был и есть Тот, Кем называл Себя. Ведь в конце концов человек должен или принять, или отвергнуть Его на основании Его собственных слов. Нейтральной территории не существует.

Рано или поздно каждый должен выбрать, на чьей он стороне в споре на тему «Кто такой Иисус из Назарета?» Он Сам настаивает на необходимости сделать выбор. Он и собственным ученикам задал этот вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» (Марка 8:29).

Если Вы верите в Иисуса, Вы свой выбор сделали. Если еще нет, я приглашаю Вас прочесть эту книгу, отложив предубеждения, а затем принять собственное решение.

Джонатан Бернис - Иисус из Назарета - Взгляд раввина

К.: Медиа-центр «Шофар», 2014. — 240 с.

ISBN 978-966-2628-01-2

Джонатан Бернис - Иисус из Назарета – Содержание

Благодарность

Вступление. Вопрос, требующий ответа