Книга Рассела Джонса «Как работают наши чувства, или Почему кофе вкуснее из красной чашки» посвящена тому, как органы чувств влияют на наше восприятие окружающего мира. Автор объясняет, каким образом зрение, слух, вкус, обоняние и осязание взаимодействуют между собой и формируют наше ощущение реальности.

На основе научных исследований и экспериментов Джонс показывает, что восприятие вкуса, запахов и звуков во многом зависит от контекста, цвета, формы и других внешних факторов. Например, цвет посуды, освещение или музыка могут значительно изменить то, как мы воспринимаем вкус пищи и напитков.

Книга написана в популярной и увлекательной форме и знакомит читателя с удивительными особенностями человеческого восприятия. Она будет интересна всем, кто хочет лучше понять, как работают наши чувства и почему иногда наши ощущения оказываются неожиданными и обманчивыми.

Рассел Джонс - Как работают наши чувства, или Почему кофе вкуснее из красной чашки

Издательство «Синдбад», 2020. – 143 с.

ISBN 978-5-00131-453-0

Рассел Джонс - Как работают наши чувства, или Почему кофе вкуснее из красной чашки – Содержание

Предисловие

Парадокс провансальского розового - Мы – чувствующие машины - Синестезия - Сенсорные рецепты

Глава 1

Пробуждение - Одеваемся: влияние одежды на восприятие - Мир ароматов - Завтрак

Глава 2

Глава 3

Подготовка - Тренировка - Восстановление

Глава 4

Глава 5

Где работать: окружающая обстановка - Первым делом – производительность - Утро: вас оценят - Середина дня: сила отложенного удовольствия - Вторая половина рабочего дня – лучшее время для сотрудничества и командной работы - Ближе к вечеру: самое время для творчества - Конец рабочего дня: ускорить время

Глава 6

Глава 7

Выбор, полезный для здоровья - Сенсорные воздействия в торговом зале

Глава 8

Глава 9

Ритуал возвращения домой - Функция и настроение каждой комнаты - Ароматизируем дом: эмоциональное путешествие, полное открытий - Замедлить время - Домашний кинотеатр (или набор аксессуаров) с эффектом присутствия - Сенсорное планирование путешествия

Глава 10

Глава 11

Подготовка к трапезе: некоторые соображения - Сенсорный ужин - Закуска - Основное блюдо - Желе-загадка для языка: соревнование цвета и вкуса - Десерт - Дижестив

Глава 12

Глава 13

Прелюдия - Во время секса - Затухание пламени: раздуем его снова?

Глава 14

Обратный отсчет до постели - Пока вы спите

Благодарности