Рут Джонсон - Агенты Божии

В этой книге ты найдешь жизнеописания 16 мужчин и женщин, которые являлись агентами Божиими. Агенты - это люди, действующие по поручению и в интересах другого. Люди, о которых пишется в этой книге, полностью предоставили себя Богу и действовали по Его поручению. Предпосылкой деятельности агента является то, что он хорошо знает своего заказчика, его цели и планы. Поэтому обрати особенное внимание на то, как эти мужчины и женщины встретились со своим заказчиком - Богом и как они затем жили в постоянном контакте с Ним.

Из описаний жизни этих людей ты также узнаешь много других интересных сведений: где и когда каждый из них родился, кто были его родители, как возрастал ребенок, как сложилась его дальнейшая жизнь, что волновало его и какое поручение он получил от Бога. На основе этих жизненных описаний тебе станет ясно, как прекрасно жить с Иисусом и следовать за Ним. Ты сможешь извлечь из этих рассказов много полезного для себя. Эти служители Божии являются примером для молодежи наших дней.