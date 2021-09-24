Джонсон - Агенты Божии
В этой книге ты найдешь жизнеописания 16 мужчин и женщин, которые являлись агентами Божиими. Агенты - это люди, действующие по поручению и в интересах другого. Люди, о которых пишется в этой книге, полностью предоставили себя Богу и действовали по Его поручению. Предпосылкой деятельности агента является то, что он хорошо знает своего заказчика, его цели и планы. Поэтому обрати особенное внимание на то, как эти мужчины и женщины встретились со своим заказчиком - Богом и как они затем жили в постоянном контакте с Ним.
Из описаний жизни этих людей ты также узнаешь много других интересных сведений: где и когда каждый из них родился, кто были его родители, как возрастал ребенок, как сложилась его дальнейшая жизнь, что волновало его и какое поручение он получил от Бога. На основе этих жизненных описаний тебе станет ясно, как прекрасно жить с Иисусом и следовать за Ним. Ты сможешь извлечь из этих рассказов много полезного для себя. Эти служители Божии являются примером для молодежи наших дней.
Рут Джонсон - Агенты Божии
ISBN 3-89397-745-7
оригинала 1960 by Moody Press, Chicago
русского издания 1994
Рут Джонсон - Агенты Божии - Содержание
Введение
Давид Ливингстон Исследователь-путешественник по поручению Божию
Мэри Слессор Белая мать Африки
Фанни Кросби Слепая поэтесса
Дуайт Лиман Муди Всемирно известный евангелист
Джон Буньян Человек, пошедший ради Иисуса в тюрьму
Георг Мюллер Отец сирот
Фрэнсис Хавергал Музыкантша, любившая Иисуса превыше всего
Айра Д. Санки Голос, служивший Богу
Мартин Лютер Реформатор церкви
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