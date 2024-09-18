Это была настоящая тайна. Я оказался не в состоянии противиться такому соблазну. С одной стороны, алхимия – поиск легендарного Философского камня, таинственной субстанции, позволяющей осуществить трансмутацию неблагородных металлов в золото, а также возможность получить Эликсир Жизни. В течение многих лет предмет этот завораживал меня и смущал мои мысли.

С другой – алхимик, живший в XX веке; реальный, живой человек, которого, судя по всему, многие знали и видели своими глазами. Человек, предположительно открывший Великую Тайну и бесследно исчезнувший. Более того, человек, который – если верить свидетельствам тех, кто был ближе всех с ним знаком, – до сих пор жив и которому сейчас в таком случае более 130 лет от роду. Человек, известный под именем Фулканелли.

Адепт, чья подлинная личность была известна лишь нескольким преданным ученикам.

Истинный Философ Огня, который основал маленькую школу для нескольких избранных из числа ближайших последователей, завещал одному из них две свои главные рукописные работы и предпочёл таинственным образом исчезнуть в традиционной манере оккультных учителей.

Мастер, пожаловавший своему ученику толику порошка Философского камня, при помощи которого тому удалось создать золото.

* * *

Фулканелли, по свидетельству его последнего оставшегося в живых ученика, месье Эжена Канселье (которому самому сейчас около восьмидесяти), во время их последней встречи был уже стар, «но с лёгкостью носил свои восемьдесят лет». Тридцать лет спустя, когда их пути вновь ненадолго пересеклись, Учитель «выглядел лет на пятьдесят – не старше, чем я сам», – говорит месье Канселье.

Как пишет французский исследователь и писатель Жак Бержье1 (ныне, увы, покойный), Фулканелли посетил его в парижской физической лаборатории в 1937 году – и предупредил о тех страшных опасностях, с которыми предстоит столкнуться человечеству, готовому беспечно выпустить демона ядерной энергии в ничего не подозревающий мир. «Алхимики уже давно владеют этой тайной», – сообщил Бержье его таинственный посетитель.

В конце Второй мировой войны Американское управление стратегических служб – предшественник ЦРУ – попыталось найти Фулканелли, как и всех, кто был хоть как-то связан с ядерной физикой, и в особенности немецких учёных. Фулканелли словно в воду канул.

Кеннет Райнер Джонсон - Феномен Фулканелли - Тайна алхимика XX века

Москва: Издательство Энигма, 2009. – 211 с.

ISBN ISBN: 978-5-94698-065-4

Кеннет Райнер Джонсон - Феномен Фулканелли – Содержание

Кеннет Райнер Джонсон

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвёртая

Глава пятая

Глава шестая

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвёртая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Заключение

Приложение I

Приложение II

Глоссарий

Библиография и руководство к дальнейшему чтению по данной теме