Джордж Элизабет - Прекрасная в Божьих глазах

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга Элизабет Джордж «Прекрасная в Божьих глазах» посвящена глубокому размышлению над 31-й главой книги Притчей — известным библейским описанием добродетельной женщины. Автор помогает читательницам увидеть, что истинная красота женщины определяется не внешностью, а характером, мудростью и отношениями с Богом.

Разбирая стих за стихом образ женщины из Притчей 31, Элизабет Джордж показывает, как библейские принципы могут применяться в современной жизни. Книга говорит о духовной зрелости, заботе о семье, трудолюбии, мудрости в словах, ответственности и внутренней силе женщины, которая строит свою жизнь на Божьих ценностях.

Автор предлагает практические советы, размышления и вдохновение для женщин, стремящихся жить благочестиво, развивать характер и становиться «прекрасными в Божьих глазах».

Элизабет Джордж – Прекрасная в Божьих глазах - Жемчужины 31-й главы Притчей

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2004. – 260 с. – (Моя семья.)

ISBN 1-932247-27 -0

Элизабет Джордж – Прекрасная в Божьих глазах - Содержание

  • Редчайшее сокровище - Ее характер

  • Сверкающая драгоценность - Ее ценность

  • Надежная скала - Ее преданность

  • Настоящая награда - Ее вклад

  • Родник доброты - Ее служение

  • Источник радости - Ее сердце

  • Смелый дух - Ее планирование

  • Образцовая для домашних - Ее деловитость

  • Мечты о будущем - Ее видение

  • Пылкое отношение - Ее труд

  • Вкус успеха - Ее надежность

  • Вечерние заботы - Ее трудолюбие

  • Рука помощи - Ее милосердие

  • Двойное благословение - Ее готовность

  • Замечательный ковер - Ее искусность

  • Влиятельный человек - Ее муж

  • Творческий потенциал - Ее дело

  • Добродетельный набор - Ее стиль

  • Закон доброты - Ее слова

  • Внимательный взгляд - Ее распоряжения

  • Благословенная чаша - Ее семья

  • Хор похвал - Ее восхваление

  • Благоговейный дух - Ее вера

  • Урожай жизненного пути - Ее награда

  • Учебные задания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

