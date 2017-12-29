Что подразумевается под молитвой веры? В чем значение отрывков Ветхого и Нового Заветов, относящихся к молитве? Были ли эти обетования лишь для Библейских времен или же они были оставлены нам в наследство до возвращения Иисуса? Эти вопросы привлекают огромное внимание верующих. Рассудительный христианин, который читает любое из прекрасных обетовании в Писании, часто останавливается, задумавшись: "Что могут означать эти слова? Может ли быть, что Бог дал эти обещания мне? Действительно ли мне позволено возлагать даже самые незначительные заботы на Бога бесконечной мудрости и верить, что Он непосредственно будет заботиться об их восполнении благодаря Своей бесконечной любви и всеведению? Действительно ли в молитве заключена беспредельная сила, которая совершает то, что никакая другая сила не может сделать, превосходя другие средства и используя их, лишь как вспомогательные, для достижения своей удивительной эффективности? Если это так, то почему же я не всегда обращаюсь к Богу в полной уверенности, что Он исполнит то, что сказал?"

Наиболее примечательный пример эффективности молитвы описан в этой книге. Молодой немец-христианин по имени Джордж Мюллер ответил на призыв Господа помогать бедным обездоленным детям Бристоля в Англии. Он проповедовал Евангелие маленькой группе верующих, от которых, по его собственному настоянию, не получал зарплаты. Единственной его поддержкой были добровольные пожертвования братьев. В ответ на его молитву средства приходили в тот самый момент, когда он в них особенно нуждался. Спустя несколько лет Бог призвал его учредить приют для воспитания сирот. Он увлекся этой работой не только из мотива благотворительности, но также из желания убедить людей, что Бог действительно отвечает на молитву.

Джордж Мюллер - Автобиография

Автобиография Джорджа Мюллера: [религиозное издание]

СПД Сиренко Л.А. - К.; 2013. - 220 стр.

ISBN 978-966-8674-23-5



Джордж Мюллер - Автобиография - Содержание

Вступление

1. Необычный проповедник

2. Возвращение блудного сына

3. Вхождение в служение

4. Проповедь, обучение и рост

5. Учась жить верой

6. Начало служения в Бристоле

7. Институт Изучения Писаний

8. Проверка Божьей верности

9. Расширение служения

10. Устоять в испытании

11. Вера Богу в восполнение каждой нужды

12. Просить и получать

13. Взирать на Господа

14. Вера, укрепленная упражнениями

15. Ежедневная молитва и своевременные ответы

16. Пища для возрастающей веры

17. Время процветания

18. Бог совершает чудо

19. Отвечая на Божий призыв к служению

20. Восхитительная жизнь распорядителя

21. Новая победа веры

22. Больше получать, чтобы больше давать

23. Больше работы и более великие чудеса

24. Непрерывное процветание и рост

25. Работа Духа среди нас

Заключение



Джордж Мюллер - Автобиография

Седьмого октября 1830 года я соединился в браке с мисс Мери Грувз. Я предпринял этот шаг после долгих молитв и с полным убеждением, что для меня благословение быть женатым. Я никогда не пожалел ни о сделанном шаге, ни о выборе, и искренне признателен Богу за то, что Он дал мне такую жену Приблизительно в это время я начал чувствовать угрызения совести из-за того, что люди платили мне за места, которые они занимали в церкви. Согласно Иакова 2:1-6, подобная практика неугодна Господу, потому что бедные братья не могут позволить себе столь же хорошие места, как богатые. Если же у брата будет выбор, он сам может радостно дать что-то для моей поддержки. Но когда у него есть и другие расходы, я не знаю, как ему приходится давать — скупо или радостно, а Бог любит радостно дающего.

Взымание денег за места в церкви является сетью для слуги Христова. Страх обидеть тех, кто платит деньги за свои места, сдерживал многих служителей от проповеди бескомпромиссного Слова Божьего. По этим причинам я сказал своим братьям, что в конце октября 1830 года я откажусь от моей.постоянной зарплаты. Объяснив, почему я хочу так поступить, я зачитал Филиппийцам 4. Если святые захотят поддержать меня добровольными дарами, я приму это, будь то деньги или провизия. Несколько дней спустя я осознал, что если я лично буду принимать каждый дар, то на это будет потрачено много моего времени и времени жертвующего. Также малообеспеченные люди могут постесняться давать мне небольшие суммы. Другие же могут стараться дать больше того, что они бы дали, если бы дары были анонимными. Поэтому по-прежнему оставались бы сомнения в том, принесены ли дары в радости или с неохотой. По этим причинам мы поместили в церкви ящик с надписью, объясняющей, что если у кого будет желание внести что-то для моей поддержки, он может положить свое пожертвование в ящик.

