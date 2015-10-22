Джордж - Юноша по сердцу Господа
Жизнеописание Давида - чрезвычайно интересное и назидательное чтение.
Жизнь Давида была полна удивительных, захватывающих приключений. Еще в юношеские годы он победил исполина Голиафа.
Однажды, защищая овец своего отца, Давид поразил льва; в другой раз вступил в схватку с медведем и вышел из нее победителем. История его жизни - яркая эпопея, повествующая о возвышении и славе безвестного и незначительного человека. В начале жизненного пути Давид был пастушком, но Господь возвысил его и поставил царем над народом Своим. Давид стал великим воином, и именно при нем Израиль, прежде малый народ, стал могущественным государством, власть которого в X в. до P. X. распространялась на большую часть Ближнего Востока.
Но более всего Давид заслуживает славы потому, что некогда Господь изрек о нем следующие слова: «Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида».
Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа
2006 Русское издание - Hope of Salvation Mission
ISBN 1-932247-77-7
Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа - Содержание
НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЮ
ЧАСТЬ 1. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ
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Чего желает ваше сердце?
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Как стать настоящим мужчиной
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Как достигать своих целей
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Как стать мужчиной по сердцу Божьему
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Как стать мужчиной по сердцу Божьему (продолжение)
ЧАСТЬ 2. ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ РАЗГОН
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«Тренировочный лагерь» под названием «дом»
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«Тренировочный лагерь» под названием «дом» (продолжение)
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Стремитесь к значимой цели
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Умейте выбирать друзей
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Борьба с искушениями
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Благовествуйте ближним
ЧАСТЬ 3. ПУТЬ К СЛАВЕ
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Стремитесь к чести вышнего звания
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Исполняйте волю Божью
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Как изучать Библию? Несколько практических советов
ГОДИЧНЫЙ ПЛАН ЧТЕНИЯ БИБЛИИ
Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа - Несколько слов к читателю
Дорогой друг, мы, мужчины, любим приключения, и я предлагаю вам отправиться вместе со мной в увлекательное путешествие. Сейчас, когда я пишу эти строки, вспоминается одна интересная поездка, которую можно назвать, как сейчас говорят, «экстремальной». Рассказ о ней очень хорошо иллюстрирует цель этой книги: понять, что нужно для того, чтобы стать мужчиной по сердцу Божьему.
Я любовался видом горы Даймонд-Хед много раз, но всегда, когда вновь вижу ее, непременно нахожу в пейзаже что-то особенное.
Даймонд-Хед - это действующий вулкан, возвышающийся над неровной местностью на южной оконечности побережья Вайкики, что на острове Оаху*. Когда я в последний раз был на этом тропическом острове, мой зять (тоже любитель острых ощущений) предложил подняться на вершину Даймонд-Хед!
И вот я и Пол отправились в путь. Шаг за шагом мы приближались к цели, карабкались по уступам, поднимаясь все выше и выше. Наконец, мы взошли на вершину горы. О, это стоило многих усилий! Вид на Оаху, открывшийся с вершины вулкана, был великолепным, потрясающим!
И разве не те же чувства переполняют нас всякий раз, когда мы оказываемся на гребне горы, на вершине холма или на возвышении, где некогда стоял замок или крепость? Мы чувствуем усталость, но понимаем, что не потратили силы впустую. Но, к большому сожалению, многие молодые люди не знают, какой поразительный вид открывается взору с «вершины» жизни. Почему они этого не знают? Потому что никогда не доводят начатого до конца. Где-то на пути они делают остановку, теряют цель из виду, претыкаются и падают. Поднявшись же на ноги, поворачивают назад, потому что восхождение оказалось для них слишком сложным.
Дорогой друг, мне бы не хотелось, чтобы так было и в вашей жизни. Я хочу, чтобы вашему взору открылся поразительный вид с вершины «горы», именуемой жизнью. И для того чтобы по мочь вам подняться, я и написал эту книгу, посвященную призванию юноши.
Я желаю, чтобы, прочитав ее, вы не допускали тех ошибок, которые совершили многие люди, включая и меня, на пути к своим «вершинам». Ошибки могут стоить долгих лет блужданий и тщетных трудов на пути к заветной цели — стать мужчиной по сердцу Божьему.
В этой книге я хочу просто и доходчиво разъяснить некоторые истины из Слова Божьего, которые помогут вам достичь высот в исполнении Божьего призвания. Важно, чтобы вы глубоко постигли смысл этих истин и усвоили их, ибо это подготовит вас к восхождению на жизненные высоты.
Для того чтобы сделать это путешествие более увлекательным и «обострить» ваше духовное видение, я включил в книгу дополнительный материал. В конце каждой главы приводится список вопросов под заголовком «Серьезные решения на сегодняшний день». Эти вопросы призваны побудить вас к размышлениям о жизненных приоритетах, рассматриваемых в соответствующих главах. Кроме того, после каждой главы я предлагаю упражнения, которые помогут вам лучше знать и понимать Библию (они объединены под общим заголовком «На переднем крае»). Я настоятельно советую по прочтении каждой главы отвечать на вопросы и выполнять упражнения. Это поможет вам узнать, к чему призывает вас Бог и чего Он ожидает от вас. Благодаря этому вы научитесь успешно воплощать важные библейские истины в жизнь.
Так что, в путь! Путешествие к познанию того, что значит быть юношей по сердцу Божьему, - поистине увлекательно. Не упустите своего шанса. Отправляйтесь в путь, и вы увидите, что Бог совершит в вашей жизни и как Он изменит вас!
Ваш брат во Христе и попутчик
Джим Джордж.
[1] Оаху - один из Гавайских островов. - Прим. переводчика.
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