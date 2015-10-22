Жизнеописание Давида - чрезвычайно интерес­ное и назидательное чтение.

Жизнь Давида была полна удивительных, захватывающих приключе­ний. Еще в юношеские годы он победил исполина Голиафа.

Однажды, защищая овец своего отца, Давид поразил льва; в другой раз вступил в схват­ку с медведем и вышел из нее победителем. Исто­рия его жизни - яркая эпопея, повествующая о возвышении и славе безвестного и незначительно­го человека. В начале жизненного пути Давид был пастушком, но Господь возвысил его и поставил царем над народом Своим. Давид стал великим во­ином, и именно при нем Израиль, прежде малый народ, стал могущественным государством, власть которого в X в. до P. X. распространялась на боль­шую часть Ближнего Востока.

Но более всего Давид заслуживает славы пото­му, что некогда Господь изрек о нем следующие слова: «Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида».

Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа

2006 Русское издание - Hope of Salvation Mission

ISBN 1-932247-77-7

Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа - Содержание

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЮ

ЧАСТЬ 1. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

Чего желает ваше сердце?

Как стать настоящим мужчиной

Как достигать своих целей

Как стать мужчиной по сердцу Божьему

Как стать мужчиной по сердцу Божьему (продолжение)

ЧАСТЬ 2. ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ РАЗГОН

«Тренировочный лагерь» под названием «дом»

«Тренировочный лагерь» под названием «дом» (продолжение)

Стремитесь к значимой цели

Умейте выбирать друзей

Борьба с искушениями

Благовествуйте ближним

ЧАСТЬ 3. ПУТЬ К СЛАВЕ

Стремитесь к чести вышнего звания

Исполняйте волю Божью

Как изучать Библию? Несколько практических советов

ГОДИЧНЫЙ ПЛАН ЧТЕНИЯ БИБЛИИ

Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа - Несколько слов к читателю

Дорогой друг, мы, мужчины, любим приключения, и я предлагаю вам отправиться вместе со мной в увлекательное путешествие. Сейчас, когда я пишу эти строки, вспоминается одна интересная поездка, которую можно назвать, как сейчас говорят, «экстремальной». Рассказ о ней очень хорошо иллюстрирует цель этой книги: понять, что нужно для того, чтобы стать мужчиной по сердцу Божьему.

Я любовался видом горы Даймонд-Хед много раз, но всегда, когда вновь вижу ее, непременно нахожу в пейзаже что-то особенное.

Даймонд-Хед - это действующий вулкан, возвышающийся над неровной местностью на южной оконечности побережья Вайкики, что на острове Оаху*. Когда я в последний раз был на этом тро­пическом острове, мой зять (тоже любитель ост­рых ощущений) предложил подняться на вершину Даймонд-Хед!

И вот я и Пол отправились в путь. Шаг за ша­гом мы приближались к цели, карабкались по усту­пам, поднимаясь все выше и выше. Наконец, мы взошли на вершину горы. О, это стоило многих уси­лий! Вид на Оаху, открывшийся с вершины вулка­на, был великолепным, потрясающим!

И разве не те же чувства переполняют нас вся­кий раз, когда мы оказываемся на гребне горы, на вершине холма или на возвышении, где неког­да стоял замок или крепость? Мы чувствуем уста­лость, но понимаем, что не потратили силы впус­тую. Но, к большому сожалению, многие моло­дые люди не знают, какой поразительный вид от­крывается взору с «вершины» жизни. Почему они этого не знают? Потому что никогда не доводят начатого до конца. Где-то на пути они делают ос­тановку, теряют цель из виду, претыкаются и па­дают. Поднявшись же на ноги, поворачивают на­зад, потому что восхождение оказалось для них слишком сложным.

Дорогой друг, мне бы не хотелось, чтобы так было и в вашей жизни. Я хочу, чтобы вашему взору открылся поразительный вид с вершины «горы», именуемой жизнью. И для того чтобы по мочь вам подняться, я и написал эту книгу, посвя­щенную призванию юноши.

Я желаю, чтобы, прочитав ее, вы не допускали тех ошибок, которые совершили многие люди, включая и меня, на пути к своим «вершинам». Ошибки могут стоить долгих лет блужданий и тщетных трудов на пути к заветной цели — стать мужчиной по сердцу Божьему.

В этой книге я хочу просто и доходчиво разъяс­нить некоторые истины из Слова Божьего, кото­рые помогут вам достичь высот в исполнении Бо­жьего призвания. Важно, чтобы вы глубоко постиг­ли смысл этих истин и усвоили их, ибо это подго­товит вас к восхождению на жизненные высоты.

Для того чтобы сделать это путешествие более увлекательным и «обострить» ваше духовное виде­ние, я включил в книгу дополнительный матери­ал. В конце каждой главы приводится список воп­росов под заголовком «Серьезные решения на се­годняшний день». Эти вопросы призваны побудить вас к размышлениям о жизненных приоритетах, рассматриваемых в соответствующих главах. Кро­ме того, после каждой главы я предлагаю упраж­нения, которые помогут вам лучше знать и пони­мать Библию (они объединены под общим заголов­ком «На переднем крае»). Я настоятельно советую по прочтении каждой главы отвечать на вопросы и выполнять упражнения. Это поможет вам узнать, к чему призывает вас Бог и чего Он ожидает от вас. Благодаря этому вы научитесь успешно воп­лощать важные библейские истины в жизнь.

Так что, в путь! Путешествие к познанию того, что значит быть юношей по сердцу Божьему, - поистине увлекательно. Не упустите своего шанса. Отправляйтесь в путь, и вы увидите, что Бог совер­шит в вашей жизни и как Он изменит вас!

Ваш брат во Христе и попутчик

Джим Джордж.

[1] Оаху - один из Гавайских островов. - Прим. переводчика.