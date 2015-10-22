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Джордж - Юноша по сердцу Господа

Джордж - Юноша по сердцу Господа
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy
Жизнеописание Давида - чрезвычайно интерес­ное и назидательное чтение.
Жизнь Давида была полна удивительных, захватывающих приключе­ний. Еще в юношеские годы он победил исполина Голиафа.
Однажды, защищая овец своего отца, Давид поразил льва; в другой раз вступил в схват­ку с медведем и вышел из нее победителем. Исто­рия его жизни - яркая эпопея, повествующая о возвышении и славе безвестного и незначительно­го человека. В начале жизненного пути Давид был пастушком, но Господь возвысил его и поставил царем над народом Своим. Давид стал великим во­ином, и именно при нем Израиль, прежде малый народ, стал могущественным государством, власть которого в X в. до P. X. распространялась на боль­шую часть Ближнего Востока.
Но более всего Давид заслуживает славы пото­му, что некогда Господь изрек о нем следующие слова: «Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида».

Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа

2006 Русское издание - Hope of Salvation Mission
ISBN 1-932247-77-7

Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа - Содержание

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ЧИТАТЕЛЮ
ЧАСТЬ 1. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ
  • Чего желает ваше сердце?
  • Как стать настоящим мужчиной
  • Как достигать своих целей
  • Как стать мужчиной по сердцу Божьему
  • Как стать мужчиной по сердцу Божьему (продолжение)
ЧАСТЬ 2. ВЗЯТЬ ХОРОШИЙ РАЗГОН
  • «Тренировочный лагерь» под названием «дом»
  • «Тренировочный лагерь» под названием «дом» (продолжение)
  • Стремитесь к значимой цели
  • Умейте выбирать друзей
  • Борьба с искушениями
  • Благовествуйте ближним
ЧАСТЬ 3. ПУТЬ К СЛАВЕ
  • Стремитесь к чести вышнего звания
  • Исполняйте волю Божью
  • Как изучать Библию? Несколько практических советов
ГОДИЧНЫЙ ПЛАН ЧТЕНИЯ БИБЛИИ

Джим Джордж - Юноша по сердцу Господа - Несколько слов к читателю

Дорогой друг, мы, мужчины, любим приключения, и я предлагаю вам отправиться вместе со мной в увлекательное путешествие. Сейчас, когда я пишу эти строки, вспоминается одна интересная поездка, которую можно назвать, как сейчас говорят, «экстремальной». Рассказ о ней очень хорошо иллюстрирует цель этой книги: понять, что нужно для того, чтобы стать мужчиной по сердцу Божьему.
Я любовался видом горы Даймонд-Хед много раз, но всегда, когда вновь вижу ее, непременно нахожу в пейзаже что-то особенное.
Даймонд-Хед - это действующий вулкан, возвышающийся над неровной местностью на южной оконечности побережья Вайкики, что на острове Оаху*. Когда я в последний раз был на этом тро­пическом острове, мой зять (тоже любитель ост­рых ощущений) предложил подняться на вершину Даймонд-Хед!
И вот я и Пол отправились в путь. Шаг за ша­гом мы приближались к цели, карабкались по усту­пам, поднимаясь все выше и выше. Наконец, мы взошли на вершину горы. О, это стоило многих уси­лий! Вид на Оаху, открывшийся с вершины вулка­на, был великолепным, потрясающим!
И разве не те же чувства переполняют нас вся­кий раз, когда мы оказываемся на гребне горы, на вершине холма или на возвышении, где неког­да стоял замок или крепость? Мы чувствуем уста­лость, но понимаем, что не потратили силы впус­тую. Но, к большому сожалению, многие моло­дые люди не знают, какой поразительный вид от­крывается взору с «вершины» жизни. Почему они этого не знают? Потому что никогда не доводят начатого до конца. Где-то на пути они делают ос­тановку, теряют цель из виду, претыкаются и па­дают. Поднявшись же на ноги, поворачивают на­зад, потому что восхождение оказалось для них слишком сложным.
Дорогой друг, мне бы не хотелось, чтобы так было и в вашей жизни. Я хочу, чтобы вашему взору открылся поразительный вид с вершины «горы», именуемой жизнью. И для того чтобы по мочь вам подняться, я и написал эту книгу, посвя­щенную призванию юноши.
Я желаю, чтобы, прочитав ее, вы не допускали тех ошибок, которые совершили многие люди, включая и меня, на пути к своим «вершинам». Ошибки могут стоить долгих лет блужданий и тщетных трудов на пути к заветной цели — стать мужчиной по сердцу Божьему.
В этой книге я хочу просто и доходчиво разъяс­нить некоторые истины из Слова Божьего, кото­рые помогут вам достичь высот в исполнении Бо­жьего призвания. Важно, чтобы вы глубоко постиг­ли смысл этих истин и усвоили их, ибо это подго­товит вас к восхождению на жизненные высоты.
Для того чтобы сделать это путешествие более увлекательным и «обострить» ваше духовное виде­ние, я включил в книгу дополнительный матери­ал. В конце каждой главы приводится список воп­росов под заголовком «Серьезные решения на се­годняшний день». Эти вопросы призваны побудить вас к размышлениям о жизненных приоритетах, рассматриваемых в соответствующих главах. Кро­ме того, после каждой главы я предлагаю упраж­нения, которые помогут вам лучше знать и пони­мать Библию (они объединены под общим заголов­ком «На переднем крае»). Я настоятельно советую по прочтении каждой главы отвечать на вопросы и выполнять упражнения. Это поможет вам узнать, к чему призывает вас Бог и чего Он ожидает от вас. Благодаря этому вы научитесь успешно воп­лощать важные библейские истины в жизнь.
Так что, в путь! Путешествие к познанию того, что значит быть юношей по сердцу Божьему, - поистине увлекательно. Не упустите своего шанса. Отправляйтесь в путь, и вы увидите, что Бог совер­шит в вашей жизни и как Он изменит вас!
Ваш брат во Христе и попутчик
Джим Джордж.
[1] Оаху - один из Гавайских островов. - Прим. переводчика.
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Rating 5.0 / 5
Added 22.10.2015
Author aleksandroid
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