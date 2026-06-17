Моргенстерн - Тайм-менеджмент

Я не всегда была организованным человеком. Всю свою жизнь я боролась с хаосом, беспорядком и собственной расхлябанностью, и достигла переломного момента, когда родилась моя дочь. Когда ей было три недели от роду, в один прекрасный летний день она проснулась, и я поняла, что именно сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы вывести ее на первую в жизни прогулку. К несчастью, мне потребовалось два с половиной часа, чтобы собрать все необходимое: одеяла, бутылочки, соски, пеленки, погремушки, одежду... где же все это было?! К тому времени, когда я была готова к выходу, она снова заснула. Я упустила момент. Расстроенная и разочарованная, я смотрела на свою спящую в колыбели дочь и поняла, что, если я не соберусь и не возьму себя в руки, этот ребенок так никогда и не увидит солнечного света.

Так, начав с пеленок, я преодолевала хаос, в конечном итоге приведя в порядок свой дом, свой офис и свою жизнь. При этом я поняла, что самоорганизованность — не сверхъестественный дар, а скорее навык, искусство, которому можно научиться. Я просто слишком поздно пришла к этому убеждению: я все время с головой уходила в суматоху дел вместо того, чтобы начать с планирования. Я поняла, что, потратив немного времени на предварительный анализ ситуации и создание стратегии поведения, я смогу построить план, выработать метод, который можно будет применять в любых ситуациях.

Три года спустя я основала собственную компанию Task Masters, службу, которая помогает людям достичь такого уровня самоорганизации, овладев которым, они смогут жить более плодотворно и получать от жизни большее удовольствие. Мои сотрудники и я проводим семинары и даем индивидуальные консультации по навыкам самоорганизации и планирования тысячам людей ежегодно. Работа с людьми самого разного возраста, рода деятельности, придерживавшихся самых разных стилей в жизни позволила мне углубить свое понимание процессов самоорганизации личности и сконцентрироваться на разработке решения для каждого человека в отдельности, в зависимости от его индивидуальных особенностей.

Джулия Моргенстерн - Тайм-менеджмент

ООО «Издательство «Добрая книга», 2013. 256 с.

ISBN 978-5-98124-605-0

Джулия Моргенстерн - Тайм-менеджмент - Оглавление

Введение: Возможности и сила тайм-менеджмента

Часть первая: ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ

1. Новый взгляд на планирование и управление временем

2. Что вам мешает?

Часть вторая: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

3. Как мы распоряжаемся своим временем?

4. Определение стратегических целей

Часть третья: ПЛАНИРОВАНИЕ

5. Планирование времени

6. Выбор инструмента для планирования времени

Часть четвертая: ДЕЙСТВУЙ!

Введение

7. Сортировка задач

8. "Зачистка” расписания

9. Выбор времени

10. Уплотняем время

11. Гармонизация

Приложение

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