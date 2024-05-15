Энн Эддисон - Контекстуализированная концепция психоида Юнга

«Контекстуализированная концепция психоида Юнга» изучает вопрос связи тела и разума с точки зрения юнгианского клинического подхода и определяет контекстуальную топографию концепции психоида К. Г. Юнга в той степени, в которой она имеет отношение к глубоким сферам бессознательного, которые, в свою очередь, не являются ни чисто физиологическими, ни исключительно психологическими. Загадочный, не до конца понятный элемент работы Юнга, этот концепт все же занимает фундаментальное место в его общем понимании психики, поскольку с точки зрения Юнга психоидное бессознательное является основой архетипического опыта.

Выявляя место концепции в трудах Юнга и опираясь на беседы с терапевтами касательно их клинической практики, эта книга в новом ключе исследует концепцию психоида. В попытке объяснить идеи Юнга путем отслеживания исторического развития данной концепции, Эддисон рассматривает ее эволюцию в разных исторических контекстах, чтобы продемонстрировать для лучшего ее понимания отличные друг от друга взгляды на концепцию психоида. Эту траекторию она прослеживает до наших дней, анализируя дальнейшие исследования, проводимые постъюнгианским сообществом. Такой контекст позволяет лучше рассмотреть концепцию психоида как с культурной, так и с клинической точки зрения. Данная книга является важным дополнением к юнгианской теории, демонстрируя пользу его концепции психоида в наши дни и предлагая широкий спектр взглядов на ее применение в клинической и культурной практике.

Эта книга вызовет большой интерес со стороны международного юнгианского сообщества, включая ученых, исследователей и аспирантов, занимающихся изучением юнгианской или аналитической психологии. Кроме того, она должна стать обязательной к прочтению клиническими специалистами.

Энн Эддисон защитила докторскую диссертацию в университете Эссекса в июле 2016 года, на сегодняшний день занимается преподавательской деятельностью и является частным практикующим юнгианским психотерапевтом.

Энн Эддисон - Контекстуализированная концепция психоида Юнга

Касталия, 2024, 252 с.

ISBN 978-5-521-24169-9

Энн Эддисон - Контекстуализированная концепция психоида Юнга - Содержание

Контекстуализированная концепция психоида Юнга

Глава I. Введение

Обзор текущего положения

Бифуркации

Часть I. Исторический контекст

Глава 2. Юнг, витализм и «психоид»: историческая реконструкция

Введение

Этимология

Концепция «Das Psychoid» Дриша

Юнг и витализм

Диссертация Юнга

Случай истерии

Фрейд, Юнг и их встреча

Концепция «Die Psychoide» Блейлера

Концепция «психоида» Юнга

Глава 3. Концепция психоида Юнга: герменевтический взгляд

Исследования Юнга

Глава 4. Концепция психоида Юнгаи протоментальная концепция Биона: сравнение

Работы Юнга

Работы Биона

Влияния

Зрелые взгляды Юнга

Групповые исследования Биона

Глава 5. Постъюнгианцы и концепция психоида

Предпосылки

Биологическая концепция психоида

Берлинская исследовательская группа

Сэмюэлз

Воплощенный контрперенос

Глава 6. Проверка концепции психоида:

эмпирическое исследование

Введение

Методология

Проект «Травма»

Имплицитные теории

Настоящее исследование

Интервью

Респонденты

Часть II. Эмпирический контекст

Глава 7. Эмпирическое исследование: пример анализа данных с применением метода обоснованной теории

Введение

Пример

Обсуждение

Заключение

Глава 8. Результаты эмпирических исследований

Введение

Сеанс

Глава 9. Заключение: сопоставление результатов

Концепция психоида — историческое представление

Концепция психоида — эмпирическое представление

Поле переноса — эмпирическое представление

Таблица анализа данных

Список сокращений

Предупреждение

Библиография