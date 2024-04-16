Эдсит - Уоделл - Когда война приходит в дом

Гуляя босиком, мы выбрали место на пляже, которое решили назвать своим. Холодный прилив целовал наши засахаренные в песке ноги, пока мы оба смотрели в небо, ожидая салют в честь празднования Дня Независимости. Этим салютом мы отмечали возвращение Марка из Ирака. С завидной аккуратностью и точностью звучали фанфары городского оркестра.

Букеты красных, белых и синих фейерверков озаряли черное небо Вирджинии. Одна за другой со свистом над нами пролетали серебряные кометы, разрываясь в небе пальмовой кроной. Шлейф серого дыма клубился над горизонтом, покрывая звезды, словно вуалью. Рукотворные раскаты грома и одобрительные возгласы толпы тонули в колыбельной тихо накатывающихся волн.

Маленькие крабы разбегались по песку и прятались под камнями. Чайки, хрипло покрикивая, парили над сушей. Зачарованно вздохнув, я оглянулась назад, чтобы улыбнуться мужчине, которого мне так не хватало все эти долгие месяцы.

- Марк, - позвала я.

Ответа не последовало.

Я осмотрела побережье. Мужа нигде не было.

Я кинулась свозь толпу глазеющих в небо горожан в сторону неосвещенной части пляжа.

Там, повернувшись спиной к празднеству, вглядываясь в горизонт, стояла одинокая фигура.

- Марк?

В ответ молчание. Но я знала, что это был он, мужчина, с которым я делила постель. Он смотрел стеклянными глазами на черную гладь воды, отражавшую черное небо. Безуспешно я попыталась прижаться к нему. В его глазах стояли слезы. Дрожащим голосом он произнес: «Я хочу домой».

Если бы тогда я знала то, что знаю сейчас, я бы поняла его. Я бы поняла, что мой муж подобно пестрым крабам и кричащим чайкам в панике искал убежища. Он искал безопасного места, чтобы укрыться от мучительных воспоминаний, уносивших его в далекие земли.

Крис Эдсит, Ранелла Эдсит, Маршель Картер Уоделл - Когда война приходит в дом - Христоцентричное исцеление для жен участников боевых действий

Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2016. - 264 с. - (Серия «Мосты к исцелению»)

ISBN 978-617-7168-16-3

Крис Эдсит, Ранелла Эдсит, Маршель Картер Уоделл - Когда война приходит в дом - Содержание

Прежде чем начать

Введение

Пролог

Глава 1. Что с моим мужем?

Что такое боевая травма

Глава 2. Что со мной происходит?

Что такое вторичный травматический стресс

Глава 3. Почему мне так грустно?

Как справиться с горечью утраты?

Глава 4. Возможно ли прощение?

Сила прощения

Глава 5. Я не чувствую себя безопасно. Что мне делать?

Физическая и эмоциональная безопасность для вас и ваших детей

Глава 6. Где искать исцеление?

Как создать среду исцеления

Глава 7. Как заботиться о себе?

Питаем дух, душу, тело

Глава 8. Кому вы небезразличны?

Как найти группу поддержки

Глава 9. Кто я на самом деле?

Ваша истинная сущность во Христе

Глава 10. Кто настоящий враг?

Борьба за духовность для себя, мужа и детей

Глава 11. Как я могу помочь своему мужу?

Как создать исцеляющую атмосферу для своего мужа

Глава 12. Как я могу помочь своим детям?

Как создать безопасную и здоровую атмосферу для ваших детей

Глава 13. Как вернуться к нормальной жизни?

Путь к миру и стабильности

Приложение А. Желаете ли вы лично познакомиться с Богом?

Приложение Б. Что мне нужно от тебя

Приложение В. Кладовая Божьих обещаний

Приложение Г. Двери и слабые места

Приложение Д. Склад амуниции для духовной борьбы

Приложение Е. Глоссарий