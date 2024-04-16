Эдсит - Уоделл - Когда война приходит в дом
Гуляя босиком, мы выбрали место на пляже, которое решили назвать своим. Холодный прилив целовал наши засахаренные в песке ноги, пока мы оба смотрели в небо, ожидая салют в честь празднования Дня Независимости. Этим салютом мы отмечали возвращение Марка из Ирака. С завидной аккуратностью и точностью звучали фанфары городского оркестра.
Букеты красных, белых и синих фейерверков озаряли черное небо Вирджинии. Одна за другой со свистом над нами пролетали серебряные кометы, разрываясь в небе пальмовой кроной. Шлейф серого дыма клубился над горизонтом, покрывая звезды, словно вуалью. Рукотворные раскаты грома и одобрительные возгласы толпы тонули в колыбельной тихо накатывающихся волн.
Маленькие крабы разбегались по песку и прятались под камнями. Чайки, хрипло покрикивая, парили над сушей. Зачарованно вздохнув, я оглянулась назад, чтобы улыбнуться мужчине, которого мне так не хватало все эти долгие месяцы.
- Марк, - позвала я.
Ответа не последовало.
Я осмотрела побережье. Мужа нигде не было.
Я кинулась свозь толпу глазеющих в небо горожан в сторону неосвещенной части пляжа.
Там, повернувшись спиной к празднеству, вглядываясь в горизонт, стояла одинокая фигура.
- Марк?
В ответ молчание. Но я знала, что это был он, мужчина, с которым я делила постель. Он смотрел стеклянными глазами на черную гладь воды, отражавшую черное небо. Безуспешно я попыталась прижаться к нему. В его глазах стояли слезы. Дрожащим голосом он произнес: «Я хочу домой».
Если бы тогда я знала то, что знаю сейчас, я бы поняла его. Я бы поняла, что мой муж подобно пестрым крабам и кричащим чайкам в панике искал убежища. Он искал безопасного места, чтобы укрыться от мучительных воспоминаний, уносивших его в далекие земли.
Крис Эдсит, Ранелла Эдсит, Маршель Картер Уоделл - Когда война приходит в дом - Христоцентричное исцеление для жен участников боевых действий
Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2016. - 264 с. - (Серия «Мосты к исцелению»)
ISBN 978-617-7168-16-3
Крис Эдсит, Ранелла Эдсит, Маршель Картер Уоделл - Когда война приходит в дом - Содержание
Прежде чем начать
Введение
Пролог
Глава 1. Что с моим мужем?
- Что такое боевая травма
Глава 2. Что со мной происходит?
- Что такое вторичный травматический стресс
Глава 3. Почему мне так грустно?
- Как справиться с горечью утраты?
Глава 4. Возможно ли прощение?
- Сила прощения
Глава 5. Я не чувствую себя безопасно. Что мне делать?
- Физическая и эмоциональная безопасность для вас и ваших детей
Глава 6. Где искать исцеление?
- Как создать среду исцеления
Глава 7. Как заботиться о себе?
- Питаем дух, душу, тело
Глава 8. Кому вы небезразличны?
- Как найти группу поддержки
Глава 9. Кто я на самом деле?
- Ваша истинная сущность во Христе
Глава 10. Кто настоящий враг?
- Борьба за духовность для себя, мужа и детей
Глава 11. Как я могу помочь своему мужу?
- Как создать исцеляющую атмосферу для своего мужа
Глава 12. Как я могу помочь своим детям?
- Как создать безопасную и здоровую атмосферу для ваших детей
Глава 13. Как вернуться к нормальной жизни?
- Путь к миру и стабильности
Приложение А. Желаете ли вы лично познакомиться с Богом?
Приложение Б. Что мне нужно от тебя
Приложение В. Кладовая Божьих обещаний
Приложение Г. Двери и слабые места
Приложение Д. Склад амуниции для духовной борьбы
Приложение Е. Глоссарий
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