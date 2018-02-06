Когда мы имеем дело с событиями далекого прошлого, на первое место выходит текст — письменные свидетельства очевидцев и, более или менее, достоверные записи их пересказов, официальные документы и обрастающие вольными или невольными домыслами предания. Если к тому же речь идет о событиях, имеющих религиозное значение, ко всему прочему прибавляется склонность впадать в крайность — либо слепо «на веру» принимать все, что предлагается, либо столь же слепо отвергать все как бессмысленные суеверия малограмотных людей.

Но задача исследователя — собрать имеющиеся данные воедино, и, отсеяв ненадежные или несущественные, выстроить картину, наиболее вероятным образом описывающую то. что имело место на самом деле. Не так давно было модно твердить, что за евангельскими событиями стоят лишь мифы и легенды позднее христианского происхождения. Однако, смещение к концу XX в. представлений о времени написания евангелий в сторону более ранних датировок послужило укреплению их достоверности как надежных источников.

В антагонистической среде первых веков христианства (Деяния 28:22) любая вольность в передаче фактов тут же уличалась как внешними противниками, так и оппонентами внутри Церкви. Наличие критично настроенных людей, лично помнящих обсуждаемые события — лучшее лекарство от бурной фантазии (Лука 1:1, Деяния 26:26,1 Коринфянам 15:6). Даже если бы до нас не дошли сами тексты евангелий, мы могли бы полностью воссоздать их по цитатам в ранней полемической литературе. По мере накопления исторических, текстологических и археологических свидетельств, большинство исследователей более-менее

(в разной степени по отношению к каждому конкретному из Евангелий) достигло согласия в вопросе происхождения и датировки евангельских текстов. Однако, ряд невыясненных областей все же остается, и одна из них — Вифлеемская Звезда. Была ли она на самом деле, или это вымысел религиозных фанатиков? Представляла она некое сверхъестественное видение, или это было реальное физическое явление? В конце концов — что это было за явление? Поиск ответа на эти вопросы в евангельских текстах осложняется тем, что лишь два из признанных достоверными евангелий дают хоть какие-то

сведения о рождении Иисуса. Прочим же, так называемым апокрифическим источникам, доверять вообще не приходится. (К примеру, апокриф, известный как «Евангелие детства» или «Евангелие от Фомы» представляет набор сведений из Луки, смешанных с идеями из Матфея и обросших фольклорными деталями, однозначно относится ко II веку и свидетельствует о полном отсутствии у его автора представлений о реальном образе жизни и быте древних иудеев). Причем явление, впоследствии получившее название «Вифлеемская Звезда», упоминается исключительно в Евангелии от Матфея без каких-либо намеков, откуда Матфей мог почерпнуть эти сведения.

Существуют также некоторые трудности согласования описаний ранних годов Иисуса, приведенных в евангелиях от Матфея и от Луки, порождаемые разницей как восприятия евангелистами описываемых ими событий, так и тех задач, которые они ставили перед собой, берясь за жизнеописание Иисуса из Назарета. Главной целью Луки, единственного библейского автора нееврейского происхождения, было исследование (Лука 1:3) — скрупулезная точность передачи хронологии и фактов биографии Иисуса, полученных со слов очевидцев. Лука даже порой (как в Евангелии, так и в Деяниях Апостолов) намекает, кто именно был его информаторами,

в том числе - о детстве Иисуса (2:19). Для Матфея же важнее всего было показать своим читателям, что Иисус и есть Христос, второй Моисей, пророк нового Исхода. Поэтому, взяв, по всей вероятности, за основу Евангелие от Марка, Матфей вставил в него пятью блоками (аналогия с Пятикнижием) собственный (скорее всего) конспект проповедей Учителя, обрамив каждый блок принятыми у книжников терминами «начал учить» — «закончил слова сии». Матфей был очевидцем большинства описываемых им событий (хотя крайне маловероятно, что это относится к младенчеству Иисуса), однако, его повествование, в первую очередь,

сосредоточено на исполнении в Иисусе мессианских пророчеств Ветхого Завета (его ключевая фраза - «да сбудется реченное через пророка») и воплощении в жизни Иисуса прообразов истории Израиля. В итоге, сведения о детстве Иисуса, приводимые Матфеем и Лу- кой практически не пересекаются, что ограничивает возможность привязки фактологии у Матфея к хронологии у Луки. Однако, помимо исторических и археологических свидетельств существуют данные античных наблюдений за небесными светилами. Не способны ли они заполнить хотя бы некоторые из интересующих нас пробелов?

Предлагаемый вниманию читателя обзор — плод многолетнего библиографического исследования. Рассмотрев сильные и слабые стороны всех конкурирующих теорий, автор выделил рациональное зерно каждой из них. Полученный синтез ведет к заключению, что конкретный астрономический объект, традиционно называемый «Вифлеемская Звезда» (не буду раскрывать, что это за объект, дабы не лишать читателя удовольствия самостоятельно проделать увлекательный путь рассуждений вслед за автором) - последнее звено в двухлетней последовательности редких астрономических явлений.

Предлагаемая «синтетическая» теория наилучшим образом объясняет как логику астрологического истолкования появления «звезды» «волхвами» (Матфей 2:2), так и последовавшую реакцию Ирода Великого (Матфей 2:16). Обзор написан с гуманистических позиций, заведомо скептически воспринимающих любое проявление сверхъестественного, поэтому многие утверждения автора относительно природы и содержания религиозных текстов могут показаться спорными верующему читателю.

Но тем ценнее выводы, делаемые автором как непредвзятым исследователем, по основному предмету обзора —астрономическим явлениям, совпадающим с евангельским событиями во времени. Христианский научно-апологетический центр с радостью приветствует публикацию этого труда, подробно и разнопланово раскрывающего эту малознакомую русскоязычному читателю тему.

Юрий Ефимов - Вифлеемская звезда

Симферополь: ДИАЙПИ., 2009.-56 с.

ISBN 978-966-491- 080-1

Юрий Ефимов - Вифлеемская звезда - Оглавление

Предисловие

Введение

Дата рождества

Достоверность евангельских сведений

Евангелисты Матфей и Лука

Волхвы: кто они и сколько их было?

Возможные маршруты путешествия волхвов

Исторический фон

Астрологический фон

Свидетельства о вифлеемской звезде и обстоятельствах рождения Иисуса

Временные рамки

Проблемы датировки

Астрономические явления

Новая или сверхновая звезда

Соединения планет

Три знамения на небе

Кометная гипотеза

Вифлеемская звезда - комета 5 года до новой эры

Значимость кометы 5 года до н. э

Реконструкция последовательности событий по сообщениям Матфея и Луки

Перепись населения

Возможная хронология жизни Христа

Возможная дата рождества

Заключение

Выводы

Литература

Юрий Ефимов - Вифлеемская звезда - Дата рождества

Христианское летоисчисление было введено в 525 году по предложению римского схоласта, скифа по происхождению, Дионисия Младшего. До этого счет времени в римской империи шел от весь- ма неопределенной даты основания Рима. Путем сопоставления библейских сведений о жизни Иисуса Христа и фактов политической и религиозной истории Рима и Иудеи той поры он вычислил, что дата рождения Иисуса Христа приходится на 25 декабря 754 года от основания Рима. Согласно иудейскому закону, Иисус был обрезан через восемь дней после рождения, то есть первого января следующего года.

Первый год жизни Христа было предложено считать первым годом новой эры, а предыдущий год - первым годом до новой эры. Нулевой год отсутствовал. Кроме того, Дионисий Младший допустил арифметическую ошибку в счете лет, пропустив четыре года правления Цезаря Августа, когда он правил под именем Октавиана. Так что год рождения Христа должен быть отодвинут назад по крайней мере на пять лет. Насколько верна сама дата Рождества? Мы рассматриваем события 2000-летней давности. В ту эпоху 25 декабря принималось как время зимнего солнцестояния. Этот день был языческим праздником нарождающегося Солнца, когда прекращалась всякая работа,

дома украшались лавром и хвоей, происходил обмен подарками, устраивались сборища и процессии. Так как многие ранние христиане не разделяли этот праздник, то западная церковь решила преобразовать языческую церемонию в христианский праздник, поместив Рождество на 25 декабря. С рождением Христа связана библейская история о Вифлеемской Звезде, или Звезде Мессии. Вообще, в Библии довольно много упоминаний о различных астрономических явлениях. Если они действительно происходили, то тогда они позволяют провести датировку исторических событий, изложенных в Библии. Возникает вопрос о достоверности этих сообщений.

Достоверность евангельских сведений. Вступая на библейскую территорию, мы неизбежно встречаемся с цивилизациями древнего Египта, Вавилона, Ассирии, Греции и Рима. Находясь между этими могучими государствами, крошечный Израиль не только сохранил свою самобытность, но и дал миру цельную концепцию монотеизма и непревзойденный продукт своей истории и культуры - Библию. Как известно, Библия содержит ценнейшие сведения о событиях древней истории. Она является также книгой высочайших литературных достоинств.

Составляющие Библию тексты были рассчитаны на восприятие тогдашних людей и писались людьми, преследующими различные цели. Кроме того, в ряде случаев они были искажены или неточно переданы в переводах, что влияет на их толкование (например, «восток», «звезда», «комета», «звезды», целое созвездие или вообще какой-либо небесный объект независимо от его физической природы). Так что к библейским историям надо от- носиться с известной долей осторожности. Одно время считалось, что им вообще нельзя верить.

Однако, новейшие археологические и исторические исследования показали, что это не так; многие из описанных в Библии событий получили подтверждение. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» (1992, 1-14 сентября) сообщила о сенсационной находке гробницы первосвященника Иосифа Каиафы, фактически допустившим осуждение Христа на смерть. Поэтому можно думать, что и упоминаемые в Библии астрономические явления могли иметь место, несмотря на их фантастическую окраску. Рассматривая проблему Вифлеемской Звезды, нельзя не коснуться некоторых других аспектов, так как она как бы является узлом,

связывающим религию с историей, астрономией, астрологией и, вообще, с менталитетом людей, живших тогда на Ближнем Востоке. Чтобы лучше понять тексты евангелий, нужно как бы погрузиться в среду 2000-летней давности. Это было время расцвета Римской империи и жестокой борьбы римских провинций, особенно Иудеи, против римского владычества и против язычества. Изысканная греко-римская пышность и утонченность властителей сочеталась с чудовищной жестокостью и грубостью нравов, налоги, всепроникающая порочность и испорченность нравов - таков был общий фон жизни людей той эпохи.

Понятно, что в таких условиях появлялись мужественные, отчаянные люди, пытающиеся, как и ветхозаветные пророки, исправить ужасающую (по нынешним понятиям) мораль общества. Воздействуя на живое воображение простых людей, они использовали традиционные для Востока формы притчи и образных иносказаний, многоплановость слова. Уже в близкое к нам время великий немецкий поэт Гете использовал эти особенности восточного мышления в своем Западно-восточном Диване. Из трех синоптических Евангелий только два - от Матфея и от Луки - повествуют о рождении Иисуса Христа и связанных с этим событиях.

Но лишь в одном из них - Евангелии от Матфея - сообщается о Вифлеемской Звезде. Так как евангелисты сами принадлежали своей среде, отбор материала и форма его подачи зависели от их взглядов и намерений. При оценке степени достоверности евангелистских сведений следует иметь в виду, что никто из евангелистов не был очевидцем событий, связанных с рождением и ранними годами жизни Иисуса. Как известно, Матфей входил в число первых двенадцати апостолов, а Лука был помощником апостола Павла и действовал уже после смерти Иисуса. Оба Евангелия были созданы после смерти Христа.

Многие события, изложенные в Евангелиях, особенно в Евангелии от Матфея, имеют в качестве своих прототипов аналогичные события древней истории. Так, истории об избиении младенцев мужского пола соответствует история о подобной акции египетского фараона перед исходом евреев из Египта. При внимательном ознакомлении с евангельскими текстами оказывается, что в них нигде нет упоминания о дате рождения Христа. В этом вопросе нет полной ясности и до сих пор. Рождение великих людей часто сопровождалось появлением новой звезды, возвещающей об этом событии.

Звезда возвестила о рождении царя Митридата (131-63 годы до н.э.) и Александра Севера. Приход волхвов (согласно более поздней версии - царей) из соседних стран для оказания почестей новому властителю был в те времена обычным явлением. Например, Тиридат, царь Армении, привел группу волхвов к императору Нерону в Рим в 66 году, чтобы почтить его. Евангелие Матфея изобилует чудесами и повторами. Пять раз за короткое время Иосиф получает сообщения от Бога во сне. Удаленность описываемых в Евангелиях событий от времени написания Евангелий,

ошибки переводчиков, использование устных рассказов и влияние личных намерений евангелистов могли приводить к смещению событий по времени и нарушениям их последовательности. Аналогичную картину мы наблюдаем и в наше время, особенно в изложении и тенденциозной трактовке событий нашей собственной истории.