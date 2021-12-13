Библия и наука

Многие великие мудрецы еврейского народа на протяжении веков занимались этой проблемой. И, на самом деле, уже в Талмуде мы находим упоминания по этой теме. (Трактат Бехорот 8а и далее).

Испокон веков многих, очень многих людей приводили в смятение кажущиеся противоречия между еврейской верой и принципами Торы с одной стороны и наукой - с другой.

Арье бен Эфраим - Тора и Наука

Издательство Х.А.М.А

Международная еврейская культурно-просветительская организация

CHAMAH Publishers Израиль 5768 (2008)

ISBN 978-965-7460-02-3

2008

Compiled and edited

by Aryeh Ben-Efraim

Арье бен Эфраим - Тора и Наука - Содержание

Введение

О научной компетентности Любавичского Ребе

Что покоится и что движется

Несостоятельность теории эволюции

О вечной истине и гипотезах

О противоречиях между наукой и Торой

Ответ скептикам

Служи Б-гу, не смущаясь насмешек

Неизменность истин Торы

О псевдонаучности научных концепций

О фактах и гипотезах

О физике, метафизике и внеземных цивилизациях..

О компьютерах и лунных затмениях

Любавичский ребе и наука

Еврей и современная наука и технология

Противоречия между наукой и религией - существуют ли они?

В нашу эпоху и наука приближается к правде торы

Тора - источник знаний

Вера и наука

В поисках самого себя

Творение, а не эволюция

Еврейский взгляд на мир

От рабби акивы до Эйнштейна

Ребе

Заповедь о любви к ближнему

О еврейском воспитании

О повседневном изучении торы

Тефиллин

Мезуза

Цедака (благотворительность)

Религиозные книги - в каждом еврейском доме

Субботние свечи

Кашрут

Чистота семьи

Приложения

Сущность учения хасидизма

Критика теории эволюции с точки зрения современной науки

Арье бен Эфраим - Тора и Наука - Введение

Отношение еврейских мудрецов к этой проблеме в общем можно разделить на два класса:

Большинство считает, что выводы ограниченного по своей природе человеческого разума на базе теоретических выкладок или эмпирических исследований, которые могли быть ошибочными, принципиально не могут оспаривать Божьего Учения. Эти мудрецы видели свою задачу в упрочении веры в незыблемую истинность Торы среди смятенных. И тогда сами собой отпадают возражения, построенные на базе восприятия физической реальности посредством наших органов чувств.

К примеру, р. Шломо бен Авраам Адрет - один из крупнейших законоучителей 13-го века - пишет по этому вопросу: "Не отбросим же мы воистину святые слова наших мудрецов, чтобы предпочесть никчемные рассуждения их оппонентов". (Респонсы ,ч.1. п. 98). Рабби Ицхак бар Шешет (РИВАШ) пишет так: "Нет у нас доверия к концепциям греческих и арабских ученых, построенных на собственных рассуждениях и некоторых опытах, в ходе проведения которых игнорировались различные сомнения". Как упоминается в Талмуде (трактат Нидда 306): "Я привожу доводы из Торы, вы же приводите мне доводы глупцов!"

Однако, в эпоху Ренессанса и в последующие века сложилась ситуация, при которой вышеупомянутые противоречия оказали гнетущее воздействие на многих евреев и отрицательно повлияли на их образ жизни, и на соблюдение ими запретов Торы. Немало раввинов видели настоятельную необходимость в новой трактовке фрагментов текста Торы и слов мудрецов Талмуда, вызывавших недоумение в свете научных концепций той эпохи - трактовке, которая позволила бы устранить противоречия между текстом Торы и выводами науки, и тем самым вернуть в лоно еврейской традиции тех, кого загрыз червь сомнений.

К примеру, были такие, кто пытался трактовать первую главу Торы, в которой излагается последовательность процесса сотворения мира, таким образом, словно речь там идет не о сутках, а об эпохах. Тем самым они пытались согласовать текст Торы с разного рода научными гипотезами о сотворении мира и возрасте Вселенной.