Моисею поводом к написанию Книги Бытия служило следующее. В умы людей первобытных Творцом вложено было ясное о Нем ведение; твари до столпотворения были почитаемы тварями, но даже и после столпотворения проповедание истинного учения не прекращалось у сынов Симоновых вплоть до Моисея. Впрочем, потомки Авраамовы со времени переселения в Египет начали, подобно целому миру, терять ведение о Боге, удалялись от добрых законов, запечатленных в природе; сотворенное из ничего стали почитать вечным; тварей, недавно получивших бытие, именовать Богом.

Потому-то Бог восхотел через Моисея научить истине заблуждающихся современников его, чтобы на все века не распростерлось зло, перешедшее к ним по преданию.

Бог посылает Моисея в Египет, чтобы там же, где возникло заблуждение, изнемогло оно при свете истинного ведения. А чтобы не сомневались в истине того, что будет писать Моисей, Бог рукой его совершил знамения и чудеса. Для того и озарил, и помазал, и просветил его, чтобы свет лица его свидетельствовал о Духе, вещавшем устами его.

И Моисей, после чудес, совершенных им в Египте, после Завета, заключенного в пустыне, пишет о сотворенных естествах, что они приведены в бытие из ничего, давая тем разуметь, что ложно именуют их богами; Моисей пишет о тварях, что созданы они из ничего, что их по заблуждению чествуют как богов; пишет о Боге, что Он – Един, что предстоят Ему тысячи и тьмы, пишет о тайнах Сына, предсказанных при самом творении мира, представляет человекам те прообразования Сына, какие предначертаны были древними праведниками, те предзнаменования, какие указаны чудесами, совершенными жезлом Моисеевым, пишет истинные законы, от которых уклонились люди, а к тому прибавляет и относящееся к родословию народа еврейского.

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений

Москва, Сибирская Благозвонница 2017 г.

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на Пятикнижие

Москва, Сибирская Благозвонница 2017 г. – 480 с.

ISBN: 978-5-906853-72-1

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на Пятикнижие - Содержание

Толкование на Первую Книгу Моисея Бытие Главы 1 — 50

Толкование на Книгу Исход Главы 1— 40

Толкование на Книгу Левит Главы 1 — 26

Толкование на Книгу Числа Главы 1 — 33

Толкование на Книгу Второзаконие Главы 1 — 34

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на пророческие Книги Ветхого Завета

Москва, Сибирская Благозвонница 2017 г. – 832 с.

ISBN: 978-5-906853-73-8

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на пророческие Книги Ветхого Завета - Содержание

Толкование на Книгу пророка Исайи: Замечание о содержании пророчества Исайи Глава 1 - 66

Толкование на Книгу пророка Иеремии: О пророке Иеремии Глава 1 - 51

Толкование на некоторые места Плача Иеремии Глава 1 - 3

Толкование на Книгу пророка Иезекииля Глава 1 - 47

Толкование на Книгу пророка Даниила Глава 1 - 12

Толкование на Книгу пророка Осии Глава 1 - 14

Толкование на Книгу пророка Иоиля Глава 1 - 3

Толкование на Книгу пророка Амоса Глава 1 - 9

Толкование на Книгу пророка Авдия

Толкование на Книгу пророка Михея Глава 1- 7

Толкование на Книгу пророка Захарии Глава 3 – 14 (Главы 1 и 2 пропущены)

Толкование на Книгу пророка Малахии Глава 1 - 4

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на Четвероевангелие

Москва, Сибирская Благозвонница 2017 г. – 542 с.

ISBN: 978-5-906853-74-5

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на Четвероевангелие - Содержание

Предисловие

Глава 1 - 4

Чин и празднество апостолов Господних

Глава 5 - 22

Молитва

Прибавление. О сектах

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на послания апостола Павла

Москва, Сибирская Благозвонница 2017 г. – 608с.

ISBN: 978-5-906853-75-2

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкование на послания апостола Павла - Содержание

Толкования преподобного Ефрема на Книги Нового Завета

О Посланиях божественного Павла

Толкование на Послание к Римлянам

Толкование на Первое послание к Коринфянам

Толкование на Второе послание к Коринфянам

Толкование на Послание к Галатам

Толкование на Послание к Ефесянам

Толкование на Послание к Филиппинцам

Толкование на Послание к Колоссянам

Толкование на Первое послание к Фессалоникийцам

Толкование на Второе послание к Фессалоникийцам

Толкование на Послание к Евреям

Толкование на Первое послание к Тимофею

Толкование на Второе послание к Тимофею

Толкование на Послание к Титу

Толкования на апокрифические послания

Об апокрифических посланиях коринфян к апостолу Павлу и апостола Павла к коринфянам

Толкование на послание коринфян к апостолу Павлу

Толкование на третье послание апостола Павла к коринфянам

преподобный Ефрем Сирин – Собрание творений - Толкования преподобного Ефрема на Книги Нового Завета

В переведенных доныне творениях святого Ефрема Сирина русские благочестивые люди находили и находят один из самых обильных источников духовного назидания. Искреннее желание сделать для русских людей этот источник доступным, по возможности во всех его частях, побуждает нас предложить теперь читателям перевод двух истолковательных трудов святого Ефрема Сирина, не появлявшихся еще на русском языке, а именно: его толкование на Послания святого апостола Павла и на Четвероевангелие.

«Столп Церкви, великий отец и вселенский учитель, пророк сирийский, солнце сирийское, духовный философ и глубокий ученый, витийственные уста и цитра Святого Духа» – так называл святого Ефрема Сирина его славный современник святитель Григорий Нисский, по слову которого, святой Ефрем «толковал все древнее и новое Писание, от сотворения мира и до последней благодатной книги». В римском издании сирийских творений святого Ефрема помещены толкования на Пятикнижие, Книги Иисуса Навина, Судей, Самуила (1 и 2 Царств), 3 и 4 Царств, Иова, Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Михея, Захарии, Малахии и несколько экзетерических бесед на отдельные тексты. Кроме того, известны толкования, не вошедшие в римское издание: на Книги пророков Ионы, Наума, Аввакума, Софонии и Аггея. Сирийский писатель XIV века Гебед-Иесу (Авдий-Иисус) упоминает также и о толковании святого Ефрема на псалмы, не имеющиеся в римском издании. В греческих рукописях Ватиканской, Палатинской и Московской синодальной библиотек под именем святого Ефрема читаются отрывки толкований на Пятикнижие, Книги Иисуса Навина, Судей, Руфь и псалмы. В нижеуказанном армянском переводе творений святого Ефрема имеется толкование и на Паралипоменон.

Из Священных Книг Нового Завета святой Ефрем, по свидетельству сирийских писателей – Дионисия Бар-Салиби (XII век) и Григория Бар-Гебрея (XIII век), – составил толкование на Евангелия, следуя тексту и порядку Четвероевангелия Тациана, начав со слов: В начале было Слово. В греческих катенах и других творениях имеются отрывки из этого толкования.

В древнем армянском переводе сохранился текст этого толкования святого Ефрема, напечатанный Мехитаристами в общем издании творений святого Ефрема на армянском языке в 1836 году, а потом в 1876 году отдельно изданный Авхером и Мезингером в латинском переводе с примечаниями. В 1839 году в Венеции издан армянский «Комментарий на Деяния апостолов, составленный из творений святых отцов – Златоуста и Ефрема». Наконец, в вышеупомянутом общем издании творений святого Ефрема на армянском языке имеется толкование его на Послания святого апостола Павла, в 1893 году переведенное теми же отцами на латинский язык и изданное отдельной книгой. Перевод этот издан с армянской рукописи 999 года по Р. Х., которая представляет перевод, принадлежащий, вероятно, ученому и много путешествовавшему армянскому монаху Симеону († 1012), с древнейшей сирийской рукописи.

С этого издания сделан и наш перевод. Издаваемый труд не представляет полного и последовательного толкования на Послания апостола Павла. Это краткие и отрывочные примечания (схолии) к сирийскому апостольскому тексту, подобные тем, какие встречаем и в сирийских толкованиях святого Ефрема на Ветхий Завет и которые цитирует упомянутый уже сирийский писатель Бар-Гебрей.

Несмотря на возможное и вероятное влияние древнеармянского текста на переводчика с древнесирийского и Вульгаты – на переводчиков с армянского на латинский, а также при трудности различать иногда буквальный текст от свободного изложения (перифраза) толкователя, все же остаются весьма многочисленные и важные следы древнесирийского текста Посланий апостола Павла.

Ввиду важности апостольского текста в этом творении святого Ефрема и постоянного истолковательного перифраза в примечаниях экзегета (толкователя), мы нашли необходимым дать буквальный перевод, сравнив текст с греческим и по местам снабдив его примечаниями из разночтений по 8-му изданию Тишендорфа и по текстам Полиглотты Вальтона.

Не касаясь вопроса о знании святым Ефремом греческого языка и подлинного греческого текста Новозаветных Писаний, мы должны заметить, что в толковании на Послания апостола Павла объясняется сирийский текст.

В толковании нет Послания к Филимону, но есть апокрифическое послание коринфян к апостолу Павлу и апокрифическое третье послание апостола к коринфянам, которые также помещены в этом том