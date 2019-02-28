Женщина нуждается в удовлетворении одного лишь желания — быть любимой. Когда эта потребность удовлетворена, она счастлива. Мужчина имеет лишь одну нужду — уважение к себе. Когда его потребность удовлетворена, он счастлив. Когда обе эти потребности восполнены, начинают происходить удивительные вещи. «Любовь и уважение» объясняет супругам, почему они реагируют негативно друг на друга, как справиться с подобной реакцией быстро, легко и в соответствии с библейскими истинами.

Основываясь на трех десятках лет консультационной деятельности и на научных и библейских исследованиях, доктор Эмерсон Эггерих с женой Сарой уже пронесли послание любви и уважения по всей Америке, изменяя общение, мышление и отношение друг к другу супружеских пар. Чего вы хотите для своего брака? Хотите мира? Хотите чувствовать близость друг к другу? Хотите испытывать признательность? Хотите жить в браке по замыслу Божьему? Тогда почему бы вам не попробовать впустить в свою жизнь немного любви и уважения?

Эмерсон Эггерих - Любовь и уважение

Любовь, которую она жаждет больше всего

Уважение, в котором он отчаянно нуждается

Издательство: Христофор, Санкт - Петербург, 2006. - 384

ISBN: 5-8445-0135-7



Эмерсон Эггерих - Любовь и уважение - Содержание

Введение. Одной любви недостаточно

Часть первая. Порочный круг

1. Простой секрет совершенствования отношений в браке

2. Чтобы общаться, нужно разгадать шифр

3. Почему она не уважает, почему он не любит

4. Порочный круг держится на том, чего мужчины боятся больше всего

5. Она боится стать ковриком у дверей, он устал от попыток угодить ей

6. Она не хочет быть лицемеркой, он жалуется на отсутствие уважения

7. Она не может его простить, он считает, что ее любить невозможно

Часть вторая. Энергетический круг

8. Супружеская жизнь — как показать любовь к жене

9. Единение — она хочет близости

10. Открытость — она хочет, чтобы вы были с ней искренними

11. Понимание — не пытайтесь ее исправить, просто слушайте

12. Миротворчество — она хочет, чтобы вы были чуткими

13. Верность — ей нужно убедиться в том, что она для вас самое главное

14. Почтение — она хочет, чтобы вы чтили и лелеяли ее

15. Как показать уважение к мужу

16. Покорение — цените его желание работать и добиваться успехов

17. Иерархия — цените его желание защищать и обеспечивать семью

18. Авторитет — цените его желание служить и руководить

19. Проницательность — цените его желание анализировать и советовать

20. Отношения — цените его стремление к верной дружбе

21. Сексуальность — цените его стремление к интимной близости

22. Энергетический круг будет действовать, если будете действовать вы

Часть третья. Победоносный круг

23. Истинное основание для любви и уважения

24. Истина действительно может сделать вас свободными

Заключение. Розовое и голубое можно превратить в Божий пурпурный цвет

Приложение А. Словарь любви и уважения: напоминает что говорить, делать и думать, чтобы в вашем браке царили любовь и уважение

Приложение Б. Личный перечень всего необходимого для любви и уважения

Приложение В. Как просить супруга(у) удовлетворить ваши нужды

Приложение Г. Есть ли альтернативы любви и уважению?

Приложение Д. Что делать, если ваш муж трудоголик

мерсон Эггерих - Любовь и уважение - Введение

Помните, как Битлз пели: «Только любовь, только любовь...» Я абсолютно не согласен с таким утверждением. Сегодня пять браков из десяти заканчиваются разводом,потому что одной любви недостаточно. Да, любовь чрезвычайно важна, особенно для жены, но мы упускаем из виду потребность мужа в уважении. Эта книга рассказывает о том, как жена может удовлетворить собственную потребность в любви, давая мужу то, в чем он нуждается, а именно — уважение.

Вот история одной пары, которая вовремя услышала послание любви и уважения.



Мы с мужем посетили вашу конференцию «Любовь и уважение». За несколько дней до нее мы вступили в очередной Порочный круг и решили, что с нас хватит и нужно покончить с этим раз и навсегда. Нам обоим было больно и обидно, мы были сердиты и испытывали отчаяние. Кстати, мы оба верующие, и я работаю в штате одной церкви.



До знакомства с вашим посланием мы уже посещали одного христианского консультанта по вопросам брака и семьи.

Однако скажу честно, что ваша конференция не только спасла наш брак, но и существенно помогла нам, а также обеспечила информацией и стратегией, которую консультант нам дать не мог. Посещение конференции было для нас последней попыткой, хотя муж не верил, что нам что-то может помочь, и потому не хотел идти. Истины, которые Бог открыл вам, такие простые и в то же время такие глубокие...

Они начали процесс исцеления и преобразили наш брак. Если бы мы получили эту информацию тридцать лет назад, сколько головной боли мы могли бы избежать.

Скажу просто. После завершения конференции в субботу мы провели друг с другом самый лучший день и вечер за последние годы. Мы снова почувствовали себя молодыми и влюбленными людьми. Эмерсон, честно говоря, я даже не представляла, насколько важным, насколько жизненно необходимым было уважение для моего мужа.



Но что же услышали на конференции эти супруги? Что именно преобразило брак этой женщины? Что заставило двух людей, готовых развестись в пятницу, уже в субботу вести

себя, как двое влюбленных молодых людей? Книга, которую вы держите в руках, — это и есть то самое послание любви и уважения, которое услышала эта пара. Их рассказ — один из тысяч писем, записок и словесных подтверждений, которые говорят о том, что может произойти с мужем и женой, если они предпримут иной подход к своим отношениям в браке.