Стремление изучить новые религиозные движения (НРД) предполагает, что совершенно очевидно, знание сферы религиозной жизни в современном мире, поэтому первая глава данного учебного пособия посвящена подробному рассмотрению ее реалий и проблем.

Авторы ставили своей целью способствовать разрешению описанных выше трудностей, и поэтому подробно рассмотрели те теоретические и методологические вопросы изучения НРД и внеконфессиональной религиозности, которые обычно почти не включаются в лекционный курс. Таким образом, пособие призвано послужить в качестве введения в проблематику для приступающих к ее изучению, а также дает возможность теоретически обобщить изученный фактический материал.

Предлагаемое учебное пособие адресовано в первую очередь студентам, обучающимся по специальности «Религиоведение» и изучающим курсы «Новые религиозные движения», «Современные нетрадиционные религиозные движения и культы», «Эзотерические учения» и другие аналогичного содержания.

Евгений Эгильский - Новые религиозные движения - Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения

Издательство КНОРУС, 2011. - 224 с.

ISBN 978-5-406-00282-7

Евгений Эгильский - Новые религиозные движения - Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Религия в современную эпоху

ГЛАВА 2. Некоторые теоретические и методологические проблемы изучения новых религиозных движений

ГЛАВА 3. Эзотерика и внеконфессиональная религиозность в современном обществе

ГЛАВА 4. Религии новые и религии «старые». Межконфессиональная полемика и отношение различных христианских конфессий к новым религиозным движениям

Приложения

Литература

Евгений Эгильский - Новые религиозные движения - Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения - Новые религиозные движения и протестантизм - Организации, противостоящие «культам»

Глава посвящена тому, как в западных странах различные христианские конфессии встретили появление и широкое распространение НРД. Напомним, что сначала это произошло в США (где и начался «бум» новых религий, перекинувшийся позже в Европу) — стране с преобладанием протестантизма, в которой различные протестантские деноминации имеют давние и прочные позиции. Совершенно естественно, что протестанты восприняли распространение «культов» как вызов и вступили с ними в оживленную полемику. Реакция американских протестантских кругов на распространение новых «культов» вылилась в образование так называемого контркультового движения (ККД) с четкой конфессиональной окраской. Оно представлено христианскими активистами и организациями, относящимися в основном к различным протестантским деноминациям, и связано с консервативными и фундаменталистскими христианскими кругами. Контркультисты атакуют «культы» с позиций христианской теологии, доказывая, что вероучения критикуемых групп противоречат евангельскому.

В Соединенных Штатах в настоящее время существует довольно много контркультовых организаций. Среди самых значительных старейшим является Христианский научно-исследовательский институт (Christian Research Institute — CRI), основанный 1 октября 1960 г. Уолтером Мартином, который, бесспорно, был самой яркой фигурой среди деятелей ККД. Единомышленники не без оснований считают Мартина отцом христианской евангелической апологетики, направленной против «культов». Действительно, если говорить о США, то в контексте евангелического христианства У. Мартин, по признанию американских авторов, «в большей степени, чем еще кто-либо... сформировал современное отношение к современным религиям». Сам Мартин считал, что за всеми «культами», выступающими против христианской церкви, стоит не кто иной, как «тот, который выступал против нашего Бога и апостолов... против усилий христианской Церкви, сила, описанная нашим Богом как „князь мира сего"». Самая известная из многочисленных книг, написанных Мартином, — «Царство культов» — переиздавалась с 1965 по 1985 г. 36 раз. В 2003 г. книга была переиздана еще раз в новой редакции. Выходила она и в переводе на русский язык.