Ehrman - Can We Trust the Bible on the Historical Jesus?

Книга «Can We Trust the Bible on the Historical Jesus?» представляет собой захватывающую запись публичных дебатов и последующих размышлений двух выдающихся ученых — Барта Эрмана и Крейга Эванса, модерируемых Робертом Стюартом. Авторы ставят задачу исследовать надежность четырех Евангелий как исторических источников, используя современные методы текстологии и историко-критического анализа. Основная идея произведения заключается в столкновении двух полярных взглядов: скептического подхода Эрмана, указывающего на многочисленные расхождения и ошибки переписчиков, и более традиционного, защитного подхода Эванса, подчеркивающего историческую достоверность ядра евангельского повествования в контексте иудаизма I века.

Содержательная часть книги детально разбирает ключевые вопросы: насколько точно передавались устные предания об Иисусе до их фиксации в текстах, как влияли теологические цели авторов на описание событий и что мы можем знать о самосознании Иисуса. Эрман последовательно аргументирует, что Евангелия — это документы веры, написанные десятилетия спустя на греческом языке людьми, не бывшими очевидцами, в то время как Эвансе приводит данные археологии и сравнительного анализа, доказывая, что детали жизни Иисуса органично вписываются в реалии тогдашней Палестины. Авторы уделяют значительное внимание критериям аутентичности, таким как «критерий несходства» и «множественное подтверждение», пытаясь отделить исторические факты от более поздних интерпретаций ранней церкви.

Текст написан в форме живого диалога, что делает сложные академические споры доступными и увлекательными для широкого читателя. Стюарт мастерски структурирует дискуссию, позволяя каждой стороне представить свои аргументы и ответить на критику оппонента, что создает атмосферу интеллектуальной честности и уважения. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет разобраться в аргументации обеих сторон современного библеистического дискурса, не ограничиваясь одной точкой зрения. Это чтение помогает осознать, что вопрос об историческом Иисусе — это не только вопрос веры, но и сложнейшая детективная работа с историческими источниками, требующая внимательности к каждой детали текста.

Bart D. Ehrman, Craig A. Evans, Robert B. Stewart - Can We Trust the Bible on the Historical Jesus?

Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, - 2020. - 112 pp.

ISBN 9780664265854 (paperback)

ISBN 9781646980017 (ebook)

Bart D. Ehrman, Craig A. Evans, Robert B. Stewart - Can We Trust the Bible on the Historical Jesus? - Contents

Acknowledgments

Abbreviations

Introduction: History, Historians, and Trusting

Robert B. Stewart - Historical Texts

History and Historians

Trusting Historical Texts

What’s at Stake?

Can We Trust the Bible on the Historical Jesus? - A Dialogue between Bart D. Ehrman and Craig A. Evans

Bart Ehrman: Opening Statement

Craig Evans: Opening Statement

Bart Ehrman: Response

Craig Evans: Response

Bart Ehrman: Conclusion

Craig Evans: Conclusion

Questions and Answers

Robert B. Stewart - The State of the Quest for the Historical Jesus

Robert B. Stewart - Further Reading

Index